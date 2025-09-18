Για 3η συνεχόμενη ημέρα μαίνεται το σφυροκόπημα στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία επίθεση με στόχο την κατάληψη και τον πλήρη έλεγχο της πόλης αφήνοντας παντού πίσω του, ερείπια και θάνατο. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την περιοχή, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο από τους φονικούς βομβαρδισμούς των IDF.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, τουλάχιστον 83 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από χθες, οι 61 εκ των οποίων στην πόλη της Γάζας, ανεβάζοντας συνολικά στους 65.062 τα καταγεγραμμένα θύματα της γενοκτονίας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας και τις τελευταίες ημέρες σφυροκοπούν τις περιοχές Σέιχ Ραντουάν και Τελ αλ-Χάουα, από όπου θα είναι σε θέση να προελάσουν σε κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου έχει βρει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Palestinians fled Gaza City after Israeli forces ordered residents of the city to evacuate to the south. Many made the journey on foot, some carrying what they could, while others pulled carts stacked with belongings https://t.co/MpSXuknaQf pic.twitter.com/oaegvyFgnn — Reuters (@Reuters) September 18, 2025

Η διακοπή των τηλεπικοινωνιών στον θύλακα ίσως είναι μια ακόμη ένδειξη ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις πιθανόν να κλιμακωθούν άμεσα.

«Η διακοπή του ίντερνετ και των τηλεφωνικών γραμμών είναι κακός οιωνός. Ανέκαθεν αποτελούσε κακό σημάδι ότι κάτι πολύ άγριο θα συμβεί», δήλωσε ο Ισμαήλ στο Reuters, χρησιμοποιώντας ψηφιακή κάρτα SIM (e-SIM) για να συνδέσει το τηλέφωνό του και αναζητώντας ένα ύψωμα για να βρει σήμα.

«Η κατάσταση γύρω μου είναι απελπιστική. Άνθρωποι σε σκηνές και σε σπίτια ανησυχούν πολύ για τη ζωή τους. Πολλοί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να φύγουν, αλλά πολλοί δεν θέλουν κιόλας να το κάνουν», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας από παράκτια περιοχή στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Η Παλαιστινιακή Εταιρία Τηλεπικοινωνιών δήλωσε σε ανακοίνωση ότι οι υπηρεσίες της διεκόπηκαν «λόγω της συνεχιζόμενης επίθεσης και της στοχοποίησης των βασικών διαύλων του δικτύου».

Israeli tanks were seen in two areas of Gaza City that are gateways to the city center, residents said, while internet and phone lines were cut off across the Gaza Strip, a sign that ground operations were likely to escalate imminently https://t.co/NM9vJMXxbY September 18, 2025

Στην τελευταία του δήλωση στα μέσα ενημέρωσης ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι τα στρατεύματα επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στην Πόλη της Γάζας, διαλύοντας αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατική υποδομή» και «εξαλείφοντας τρομοκράτες».

Η δήλωση δεν ανέφερε τη διακοπή τηλεπικοινωνιών ούτε έδωσε λεπτομέρειες για την κίνηση των αρμάτων. Ανέφερε επίσης ότι ο στρατός συνεχίζει να επιχειρεί στη Χαν Γιούνις και στη Ράφα στον νότο.

Το Ισραήλ δήλωσε χθες ότι ανοίγει επιπλέον δίοδο εξόδου από την πόλη για 48 ώρες, καλώντας τους πολίτες να μετακινηθούν προς τα νότια. Με βάση στοιχεία από διεθνείς οργανώσεις αρωγής, πάνω από 55.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τη βόρεια Γάζα από την Κυριακή έως και χθες, Τετάρτη, αλλά πάνω από μισό εκατομμύριο δεν έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ισραήλ και της Χαμάς.

ΠΟΥ: Στο χείλος της κατάρρευσης τα νοσοκομεία

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε για την επίθεση του ισραηλινού στρατού στο βόρειο τμήμα της Γάζας, δηλώνοντας ότι τα νοσοκομεία είναι «στο χείλος της κατάρρευσης».

«Οι τραυματίες και οι άνθρωποι με αναπηρία δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο, κάτι που θέτει τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο. Τα νοσοκομεία, ήδη υπερβολικά επιβαρυμένα, βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης ενώ η κλιμάκωση της βίας μπλοκάρει την πρόσβαση και εμποδίζει τον ΠΟΥ να προσφέρει τις ζωτικής σημασίας προμήθειες», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στο Χ.

Συνεδριάζει εκ νέου το ΣΑ του ΟΗΕ

Παράλληλα, το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να αποφανθεί εκ νέου σήμερα όσον αφορά σχέδιο απόφασης που αξιώνει κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο υποστηρίζει η πλειοψηφία των κρατών μελών κι επιδιώκει την έγκρισή του παρά τα επανειλημμένα βέτο της Ουάσιγκτον.

Τα δέκα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας άρχισαν συνομιλίες για το σχέδιο αυτό στα τέλη Αυγούστου, αντιδρώντας στην επίσημη κήρυξη από τον ΟΗΕ κατάστασης λιμού στη Γάζα που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές στον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ επί σχεδόν δυο χρόνια.

Η πρώτη εκδοχή του κειμένου απαιτούσε κυρίως την άμεση άρση όλων των εμποδίων για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Όμως, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ρωσία εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους για το κατά πόσον θα βοηθούσε απόφαση επικεντρωμένη αποκλειστικά σε ανθρωπιστικά ζητήματα του οργάνου αυτού που είναι προορισμένο να υπερασπίζει την ειρήνη και την ασφάλεια σε διεθνές επίπεδο — και σε κάθε περίπτωση θα εμποδιζόταν από τις ΗΠΑ.

Καθώς το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία το απόγευμα (ώρα Νέας Υόρκης), η τρέχουσα εκδοχή του, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, καλεί πράγματι να τερματιστούν οι περιορισμοί στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά επίσης και «άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», καθώς και την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη απορρίψει επανειλημμένα παρόμοια σχέδια απόφασης, πιο πρόσφατα τον Ιούνιο, όταν οι ΗΠΑ άσκησαν για πολλοστή φορά το βέτο που διαθέτουν για να προστατεύσουν τον πιο στενό σύμμαχό τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Ισραήλ.

«Το να μην προσπαθούσαμε να κάνουμε τίποτα θα ήραν πολύ εύκολο για τους Αμερικανούς, που δεν θα χρειάζονταν να δικαιολογηθούν και να αντιμετωπίσουν τα υπόλοιπα 14 κράτη μέλη και την παγκόσμια κοινή γνώμη», σχολίασε ευρωπαίος διπλωμάτης, παρά την ανησυχία για ακόμη ένα αμερικανικό βέτο.

«Δεν θα βοηθήσει τους Παλαιστινίους στο πεδίο, όμως τουλάχιστον θα συνεχίσουμε να δείχνουμε ότι προσπαθούμε», συνέχισε η ίδια πηγή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το βέτο του Ιουνίου προκάλεσε ασυνήθιστα έντονη οργή στα υπόλοιπα 14 κράτη του ΣΑ, που δεν κρύβουν πλέον την απόγνωσή τους και την εκφράζουν ολοένα πιο συχνά εξαιτίας της αδυναμίας να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για να τερματιστεί το μαρτύριο των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ζήτημα θα βρίσκεται στην καρδιά της ετήσιας συνόδου του ΟΗΕ, την εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης, από τη Δευτέρα.

