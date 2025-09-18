Το ζεύγος Μακρόν θα παρουσιάσει «επιστημονικά στοιχεία» σε δικαστήριο για να αποδείξει ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε γυναίκα

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, σκοπεύουν να παρουσιάσουν φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία σε δικαστήριο των ΗΠΑ για να αποδείξουν ότι η κ. Μακρόν γεννήθηκε γυναίκα.

Ο δικηγόρος τους δηλώνει ότι ο γάλλος πρόεδρος και η σύζυγός του θα προσκομίσουν τα έγγραφα σε αγωγή συκοφαντικής δυσφήμισης που έχουν καταθέσει εναντίον της δεξιάς influencer Κάντας Όουενς, αφού εκείνη προώθησε τον ισχυρισμό ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.

Οι δικηγόροι της Όουενς απάντησαν με αίτημα απόρριψης της αγωγής.

Μιλώντας στο podcast του BBC «Fame Under Fire», ο δικηγόρος των Μακρόν, Τομ Κλερ, δήλωσε ότι η κ. Μακρόν βρήκε τους ισχυρισμούς «εξαιρετικά ενοχλητικούς» και ότι αποτελούν «απόσπαση της προσοχής» για τον γάλλο πρόεδρο.

«Δεν θέλω να υπονοήσω ότι τον αποσυντόνισαν. Αλλά όπως κάθε άνθρωπος που συνδυάζει καριέρα και οικογενειακή ζωή, όταν η οικογένειά σου δέχεται επίθεση, σε φθείρει. Και δεν είναι άτρωτος σε αυτό μόνο και μόνο επειδή είναι πρόεδρος μιας χώρας», είπε.

Ο κ. Κλερ ανέφερε ότι θα υπάρξει «κατάθεση ειδικών μαρτύρων επιστημονικής φύσεως» και, παρότι δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες, υπογράμμισε ότι το ζευγάρι είναι έτοιμο να αποδείξει πλήρως «γενικά και ειδικά» ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς.

«Είναι απίστευτα δυσάρεστο να σκέφτεσαι ότι πρέπει να υποβληθείς σε μια τέτοια διαδικασία για να προσκομίσεις αυτού του είδους τα αποδεικτικά στοιχεία», είπε.

«Είναι μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί δημόσια. Αλλά είναι διατεθειμένη να το κάνει. Έχει αποφασίσει ακλόνητα να κάνει ό,τι χρειάζεται για να αποκαταστήσει την αλήθεια. Αν η δυσάρεστη έκθεση και η ταλαιπωρία που θα υποστεί με αυτόν τον τρόπο είναι ό,τι χρειάζεται για να αποκατασταθεί η αλήθεια και να σταματήσει όλο αυτό, είναι 100% έτοιμη να το αντέξει».

Όταν ρωτήθηκε αν οι Μακρόν θα παρουσιάσουν φωτογραφίες της Μπριζίτ όταν ήταν έγκυος και με τα παιδιά της, ο κ. Κλερ είπε ότι υπάρχουν και θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο, όπου υπάρχουν κανόνες και πρότυπα.

Η Όουενς, πρώην σχολιάστρια του συντηρητικού αμερικανικού μέσου «Daily Wire» με εκατομμύρια ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα, έχει κατ’ επανάληψη προωθήσει την άποψη ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας.

Τον Μάρτιο του 2024 ισχυρίστηκε ότι θα έβαζε «ολόκληρη την επαγγελματική της φήμη» ως εγγύηση για την κατηγορία αυτή.

Η κατηγορία ξεκίνησε σε περιθωριακούς διαδικτυακούς χώρους πριν χρόνια, ιδίως μέσω ενός βίντεο στο YouTube το 2021 από τις γαλλίδες μπλόγκερ Αμαντίν Ρουά και Νατάσα Ρεΐ.

Οι Μακρόν αρχικά κέρδισαν αγωγή δυσφήμισης στη Γαλλία εναντίον των Ρουά και Ρεΐ το 2024, όμως η απόφαση ανατράπηκε σε έφεση το 2025 με το σκεπτικό της ελευθερίας της έκφρασης και όχι βάσει αλήθειας. Οι Μακρόν έχουν ασκήσει έφεση.

Τον Ιούλιο, οι Μακρόν κατέθεσαν αγωγή εναντίον της Όουενς στις ΗΠΑ. Υποστηρίζουν ότι εκείνη «αγνόησε κάθε αξιόπιστο στοιχείο που διέψευδε τον ισχυρισμό της, προτιμώντας να δώσει βήμα σε γνωστούς συνωμοσιολόγους και καταδικασμένους συκοφάντες».

Στις ΗΠΑ, σε υποθέσεις δυσφήμισης εναντίον δημόσιων προσώπων, οι ενάγοντες πρέπει να αποδείξουν «πραγματική κακοβουλία» – ότι ο εναγόμενος διέδωσε εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ή ενήργησε με απερίσκεπτη αδιαφορία για την αλήθεια.

Τον Αύγουστο, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε στο γαλλικό περιοδικό «Paris Match» γιατί αποφάσισαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

«Αυτό αφορά την υπεράσπιση της τιμής μου! Γιατί πρόκειται για ανοησίες. Πρόκειται για κάποιον που γνώριζε πολύ καλά ότι είχε ψευδείς πληροφορίες και τις προώθησε με στόχο να προκαλέσει βλάβη, στο πλαίσιο μιας ιδεολογίας και με διασυνδέσεις με ηγέτες της άκρας δεξιάς».

Οι δικηγόροι της Όουενς απάντησαν στην αγωγή των Μακρόν με αίτημα απόρριψης, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν θα έπρεπε να είχε κατατεθεί στο Ντέλαγουερ, καθώς δεν σχετίζεται με τις επιχειρήσεις της που είναι καταχωρημένες εκεί. Ισχυρίζονται ότι ο εξαναγκασμός της να υπερασπιστεί την υπόθεση στο Ντέλαγουερ θα της προκαλούσε «σημαντική οικονομική και λειτουργική ζημία».

Το BBC έχει ζητήσει σχόλιο από τη νομική ομάδα της Κάντας Όουενς. Εκείνη έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι πιστεύει όσα λέει και ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο αμερικανικό από την ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα στην κριτική.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Κυνήγι μαγισσών μετά την δολοφονία Κερκ – Ο Τραμπ και η MAGA φιμώνουν τον Κίμελ στο όνομα του… free speech

Κόλαση στη Γάζα: Ερείπια και νεκροί παντού, χιλιάδες οι εκτοπισμένοι – Ξεπέρασαν τις 65.000 τα καταγεγραμμένα θύματα της γενοκτονίας (videos)

Επικυρώνεται σήμερα ο διορισμός της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα – Στο φουλ οι προετοιμασίες στην πρεσβεία, ψάχνουν σωματοφύλακα