Επικυρώνεται σήμερα ο διορισμός της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα – Στο φουλ οι προετοιμασίες στην πρεσβεία, ψάχνουν σωματοφύλακα

Σήμερα αναμένεται να τελειώσει -μετά από πολλές καθυστερήσεις- η υπόθεση του διορισμού της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Με διαδικασίες εξπρές, οι ρεπουμπλικανοί βρήκαν «παράθυρο» στο μπλοκάρισμα του διορισμού 48 αξιωματούχων (μεταξύ αυτών και η Γκίλφοϊλ) και σήμερα θα γίνει η ψηφοφορία στη Γερουσία, ώστε να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό και να αναλάβει η Γκίλφοϊλ τα καθήκοντά της στην Ελλάδα άμεσα.

Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι στην πρεσβεία προετοιμάζονται για την υποδοχή της. Στο κεντρικό κτίριο ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανακαίνισης, αλλά στο διπλανό κτίριο τρέχουν ζητήματα που αφορούν κυρίως την ασφάλεια.

Στην πρεσβεία μάλιστα ψάχνουν και μια νέα θέση εργασίας, για συντονιστή σωματοφύλακα που θα έχει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας. Η Γκίλφοϊλ εφ’ όσον δεν υπάρξει κάποια… ανατροπή σήμερα, αναμένεται να έρθει τον Οκτώβριο και να αναλάβει καθήκοντα.

