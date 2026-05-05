Μet Gala 2026: Αναστάτωση στο κόκκινο χαλί από διαδηλωτή κατά του Τζεφ Μπέζος

Διαδηλωτής κατά του φετινού χορηγού Τζεφ Μπέζος προκάλεσε αναστάτωση στο κόκκινο χαλί του φετινού Met Gala.

Σύμφωνα με το Variety, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη, την ώρα που η Χάιντι Κλουμ ανέβαινε τα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης. Ο διαδηλωτής φέρεται να έφτασε σε απόσταση περίπου έξι μέτρων από τους διάσημους καλεσμένους, σπρώχνοντας για να περάσει μέσα από το πλήθος των θαυμαστών και των δημοσιογράφων που βρίσκονταν εκεί, πίσω από ένα μεταλλικό φράγμα.

A protester attempts to break through the entrance of the #MetGalahttps://t.co/zD8CFt9P4t pic.twitter.com/Y7udfiACld — Variety (@Variety) May 4, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Page Six, ακινητοποιήθηκε άμεσα από 12 άντρες ασφαλείας, οι οποίοι τον απομάκρυναν από τον χώρο και η εκδήλωση συνεχίστηκε κανονικά χωρίς περαιτέρω προβλήματα. «Πήδηξε πάνω από το πρώτο από τα δύο μεταλλικά φράγματα που υπήρχαν ανάμεσα σε αυτόν και το πάρτι, έτρεξε μέσα από την κίνηση στη διάσημη λεωφόρο κατά μήκος του Σέντραλ Παρκ και πήδηξε πάνω από το δεύτερο μεταλλικό φράγμα», ανέφερε ένας από τους μάρτυρες.

Protestor attempts to break into #MetGala red carpet pic.twitter.com/gwQpECb8QJ — Norman Oliver (@CBSNorman) May 4, 2026

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος άντρας ανήκε σε ομάδα που καταγγέλλει τις εργασιακές πρακτικές της Amazon που ανήκει στον Τζεφ Μπέζος.



Πριν πραγματοποιηθεί το Met Gala, υπήρχαν ήδη αναφορές για πιθανές διαμαρτυρίες λόγω της χορηγίας από τον Τζεφ Μπέζος και τη σύζυγό του Λόρεν Σάντσεζ στη διοργάνωση, ενώ είχε γίνει λόγος μέχρι και για μποϊκοτάζ από πολλούς σελέμπριτι.

Met Gala 2026: Ο «γέρος» Bad Bunny, το «άγαλμα» Heidi Klum και η «φτερωτή» Anna Wintour














