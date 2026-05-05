search
ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 21:28
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.05.2026 20:12

Μet Gala 2026: Αναστάτωση στο κόκκινο χαλί από διαδηλωτή κατά του Τζεφ Μπέζος

05.05.2026 20:12
met gala diadilotis – new

Διαδηλωτής κατά του φετινού χορηγού Τζεφ Μπέζος προκάλεσε αναστάτωση στο κόκκινο χαλί του φετινού Met Gala.

Σύμφωνα με το Variety, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη, την ώρα που η Χάιντι Κλουμ ανέβαινε τα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης. Ο διαδηλωτής φέρεται να έφτασε σε απόσταση περίπου έξι μέτρων από τους διάσημους καλεσμένους, σπρώχνοντας για να περάσει μέσα από το πλήθος των θαυμαστών και των δημοσιογράφων που βρίσκονταν εκεί, πίσω από ένα μεταλλικό φράγμα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Page Six, ακινητοποιήθηκε άμεσα από 12 άντρες ασφαλείας, οι οποίοι τον απομάκρυναν από τον χώρο και η εκδήλωση συνεχίστηκε κανονικά χωρίς περαιτέρω προβλήματα. «Πήδηξε πάνω από το πρώτο από τα δύο μεταλλικά φράγματα που υπήρχαν ανάμεσα σε αυτόν και το πάρτι, έτρεξε μέσα από την κίνηση στη διάσημη λεωφόρο κατά μήκος του Σέντραλ Παρκ και πήδηξε πάνω από το δεύτερο μεταλλικό φράγμα», ανέφερε ένας από τους μάρτυρες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος άντρας ανήκε σε ομάδα που καταγγέλλει τις εργασιακές πρακτικές της Amazon που ανήκει στον Τζεφ Μπέζος.

Πριν πραγματοποιηθεί το Met Gala, υπήρχαν ήδη αναφορές για πιθανές διαμαρτυρίες λόγω της χορηγίας από τον Τζεφ Μπέζος και τη σύζυγό του Λόρεν Σάντσεζ στη διοργάνωση, ενώ είχε γίνει λόγος μέχρι και για μποϊκοτάζ από πολλούς σελέμπριτι.

Διαβάστε επίσης:

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μικ Τζάγκερ και άλλοι στο αυστηρά ιδιωτικό after-party της Beyoncé και του Jay-Z στο Met Gala

Ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το δράμα «Melodies in the Forest»

Met Gala 2026: Ο «γέρος» Bad Bunny, το «άγαλμα» Heidi Klum και η «φτερωτή» Anna Wintour





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό στην Κρήτη: Με τέσσερις σφαίρες σκότωσε τον 20χρονο που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του – Βίντεο ντοκουμέντο  

chatbot
ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: Μήνυση στην Character.AI για chatbot που υποδυόταν τον γιατρό

vienna astynomia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision 2026: Συναγερμός στην αστυνομία της Βιέννης για τις διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής του Ισραήλ

hormuz tanker
ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Το Project Freedom «μόλις ξεκίνησε» – «Μόνο μέσω διαδρομών που εγκρίνουμε θα διέρχονται τα πλοία» λέει το Ιράν

notis-sfakianakis-new
LIFESTYLE

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, Πολυάννα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

karximakis – siakantaris- karystianoy- kastanidis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής  Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

violada tzortziotis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 21:27
Kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό στην Κρήτη: Με τέσσερις σφαίρες σκότωσε τον 20χρονο που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του – Βίντεο ντοκουμέντο  

chatbot
ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: Μήνυση στην Character.AI για chatbot που υποδυόταν τον γιατρό

vienna astynomia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision 2026: Συναγερμός στην αστυνομία της Βιέννης για τις διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής του Ισραήλ

1 / 3