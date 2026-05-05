Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μικ Τζάγκερ και άλλοι στο αυστηρά ιδιωτικό after-party της Beyoncé και του Jay-Z στο Met Gala

Η Beyoncé και ο Jay-Z διοργάνωσαν ένα εξαιρετικά ιδιωτικό after πάρτι του Met Gala, όπου καλεσμένοι όπως ο Leonardo DiCaprio και ο Mick Jagger ήπιαν ουίσκι και διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το ζευγάρι και οι φίλοι του εθεάθησαν να φτάνουν στο Members Lounge του Crane Club μετά τη μεγαλύτερη βραδιά μόδας τη Δευτέρα.

«Ο Leo έφτασε την ίδια ώρα με τον Mick Jagger», αποκάλυψε πηγή στην Page Six, προσθέτοντας ότι η συμπρωταγωνίστριά του DiCaprio στο «One Battle After Another», Teyana Taylor, εμφανίστηκε επίσης για το φανταχτερό πάρτι στη Νέα Υόρκη.

Η Ριάνα επιβεβαίωσε ότι αυτή και ο A$AP Rocky θα παρευρεθούν στο after-party.

«Υπάρχει μόνο ένα after-party», δήλωσε η ιδρύτρια του Fenty Beauty στο Complex στο κόκκινο χαλί νωρίτερα το βράδυ.

Πάντως, η κόρη της Beyoncé και του Jay-Z , Μπλου Άιβι, η οποία περπάτησε τα σκαλιά του Met με τους γονείς της νωρίτερα το βράδυ, δεν εθεάθη να φτάνει στο βραδινό πάρτι — πιθανότατα επειδή ήταν πολύ μετά την ώρα ύπνου της 14χρονης.

«Οι παρευρισκόμενοι στο πάρτι περπάτησαν μέσα από μια κατασκευασμένη σήραγγα που οδηγούσε κατευθείαν στο σαλόνι των μελών, ώστε οι παπαράτσι να μην μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες», ανέφερε η πηγή.

Η λαμπερή εκδήλωση κράτησε μέχρι αργά, με τους καλεσμένους να φεύγουν περίπου στις 4 π.μ. τα ξημερώματα.

Ο μουσικός της χιπ χοπ Λένι Σαντιάγο μοιράστηκε μια κλεφτή ματιά από το εσωτερικό της εκδήλωσης δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου περπατάει μέσα από τη σήραγγα προς το πάρτι.

Το σύντομο κλιπ, που δημοσιεύτηκε στο Instagram Story του και συνοδευόταν από το τραγούδι της Beyoncé “Party” του 2011 τη Δευτέρα, έδειχνε ένα μαύρο χαλί που οδηγούσε σε έναν τοίχο με την ετικέτα του ουίσκι της Μπιγιονσέ, SirDavis.

Νωρίτερα, η Beyoncé και ο Jay-Z έκλεψαν την παράσταση στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης του Μανχάταν.

Η Μπλου — επίσημα η νεότερη γυναίκα που παρευρέθηκε στην εκδήλωση της Vogue — πόζαρε δίπλα στους γονείς της φορώντας ένα κρεμ στράπλες φόρεμα με φουσκωτό τελείωμα. Το φόρεμα είχε επίσης ένα στιβαρό τοπ με μπούστο.

