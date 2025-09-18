Ισραήλ – Τουρκία: Πόσο υπαρκτό είναι το σενάριο να επιτεθεί ο Νετανιάχου και στην Άγκυρα, μετά το Κατάρ     

Το ότι οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ βρίσκονται στο ναδίρ τους μετά την επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ (η οποία κόστισε τη ζωή σε περίπου 1.200 άτομα, ενώ άλλα 250 απήχθηκαν) και την στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα (μια επιχείρηση που πλέον χαρακτηρίζεται και επισήμως ως «γενοκτονία») είναι γνωστό.

Ωστόσο, μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ, επίθεση που είχε ως στόχο την εξόντωση των διαπραγματευτών της Χαμάς που βρίσκονται στην αραβική χώρα (η οποία μαζί με την Αίγυπτο αποτελούν τους βασικούς διαμεσολαβητές στην προσπάθεια επίτευξης κατάπαυσης του πυρός) αναζωπυρώθηκαν σενάρια σύμφωνα με τα οποία το Ισραήλ θα μπορούσε να πραγματοποιήσει αντίστοιχο χτύπημα και στην Τουρκία, η οποία στηρίζει την Χαμάς (ο Ερντογάν έχει επανειλημμένα αποκαλέσει τους μαχητές της «μουτζαχεντίν», δηλαδή «στρατιώτες του θεού») και έχει κατά καιρούς φιλοξενήσει ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Μέρος της ευθύνης για την αναζωπύρωση των σεναρίων αυτών φέρει και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος μετά από το (αποτυχημένο) αεροπορικό χτύπημα στην Ντόχα, αντί ζητήσει συγγνώμη για την κατάφορη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δίκαίου, εμφανίστηκε να… ζητάει και τα ρέστα, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα καταστρέψει την Χαμάς και τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους υπεύθυνους της φρίκης σφαγής της 7ης Οκτωβρίου». Δεδομένου ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηγέτες της Χαμάς που δέχθηκαν την επίθεση φέρονται να είχαν μεταβεί στην Ντόχα από την Κωνσταντινούπολη, το ερώτημα που προέκυπτε από τη δήλωση Νετανιάχου ήταν σαφές: θα μπορούσε το Ισραήλ να πραγματοποιήσει αντίστοιχη επίθεση σε τουρκική πόλη;

Προς το παρόν, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν το Ισραήλ θα επιχειρούσε στην Κωνσταντινούπολη ένα χτύπημα παρόμοιο με αυτό στη Ντόχα, ωστόσο, Τούρκοι αξιωματούχοι εξέφρασαν φόβους ότι «η επίθεση έδειξε πως η ισραηλινή κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να πάει πολύ μακριά». Ο Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση στο Κατάρ, ωστόσο, η «Monde» υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο τουρκικός φιλοκυβερνητικός Τύπος υποστήριξε πως μια άμεση αναμέτρηση με το Ισραήλ θα μπορούσε πλέον να συμβεί και σε πρακτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, μετά το χτύπημα στη Ντόχα, εκτιμάται ότι ηγετικά στελέχη της Χαμάς περνούν περισσότερο χρόνο στην Τουρκία – καθιστώντας τη στοχο, αν κανείς πιστέψει τις απειλές Νετανιάχου.

Βέβαια, όπως επισημαίνουν διάφοροι αναλυτές, μια επανάληψη της επίθεσης του Ισραήλ στην Ντόχα, αυτή τη φορά σε τουρκικό έδαφος, είναι ένα εξαιρετικά απίθανο σενάριο: η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ (και θα μπορούσε να ζητήσει ακόμα και ενεργοποίηση του άρθρου 5 της συμμαχίας), αμυντικά είναι πολύ πιο ισχυρή από το Κατάρ (όπερ σημαίνει ότι μια ισραηλινή επιχείρηση θα μπορούσε να… πάει νότια, όπως λένε οι Αμερικανοί…), ενώ διπλωματικά οι συνέπειες για το Ισραήλ θα ήταν πολλαπλάσιες από αυτές μετά την επίθεση στο Κατάρ, και μάλιστα σε μια στιγμή που η διεθνής κοινότητα μοιάζει να ξυπνά από το λήθαργό της και να καταδικάζει ως γενοκτονία την στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα.

Οι ίδιοι αναλυτές εκτιμούν ότι – αν όντως ο Νετανιάχου είναι αποφασισμένος να χτυπήσει την εναπομείνασα ηγεσία της Χαμάς ακόμα και στην Τουρκία – το πιθανότερο σενάριο είναι «στοχευμένα» χτυπήματα σε… ατομικό επίπεδο, από μυστικούς πράκτορες ή μικρές ομάδες των Ειδικών Δυνάμεων (άλλωστε το Ισραήλ έχει… μακρά παράδοση σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις). Σίγουρα μια επίθεση τύπου Ντόχα θεωρείται ιδιαίτερα παρακινδυνευμένη, ωστόσο, όπως επισημαίνουν αναλυτές, το Ισραήλ θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει ως απειλή για να ασκήσει πιέσεις στην Άγκυρα.

Από την άλλη, πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η Τουρκάλα πολιτική επιστήμονας, Εζγκί Μπασάραφ, τόνισε ότι «η επίθεση στη Ντόχα ανάγκασε τον στενό κύκλο του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ του Ερντογάν να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα που προσπαθούσε εδώ και καιρό να αποκρούσει ή θεωρούσε απίθανη. Η ευθυγράμμιση με τη Χαμάς και η συνεργασία με το Κατάρ εκθέτουν την Τουρκία στις επιπτώσεις της αυξανόμενης ισραηλινής εκστρατείας. Αυτό που κάποτε φαινόταν ως αντιπαράθεση με το Ισραήλ για επιρροή στη Συρία μπορεί τώρα να ενέχει τον κίνδυνο μιας άμεσης αντιπαράθεσης». Υπενθυμίζεται, δε, ότι στη διάρκεια της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο, η Άγκυρα είχε τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», θεωρώντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει δυνητικό στόχο.

