Μετά το Κατάρ, η Τουρκία; Η παρουσία της Χαμάς προκαλεί ανησυχία για παρόμοιες ισραηλινές επιχειρήσεις

Η Τουρκία δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ο ισραηλινός στρατός να επιτεθεί σε στόχους που συνδέονται με τη Χαμάς στη χώρα, αλλά η πιθανότητα μιας ανοιχτής επίθεσης παρόμοιας με τις επιθέσεις στη Ντόχα είναι χαμηλή, δήλωσαν αξιωματούχοι και αναλυτές στο The National.

Από τότε που το Ισραήλ χτύπησε την πρωτεύουσα του Κατάρ, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, συντηρητικοί πολιτικοί στην Άγκυρα έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θα στρέψει στη συνέχεια το βλέμμα της στην Τουρκία, όπου συναντώνται συχνά αξιωματούχοι της Χαμάς.

«Κανείς δεν μπορεί να πει ότι η Τουρκία δεν θα είναι ο επόμενος στόχος», έγραψε ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου στο X.

Η Τουρκία δεν θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση και ανώτερα στελέχη της επισκέπτονται συχνά τη χώρα. Λίγο μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περιέγραψε το κίνημα ως «ομάδα απελευθέρωσης» «μουτζαχεντίν» που «διεξήγαγε μια μάχη για να προστατεύσει τα εδάφη και τον λαό της».

Οι Τούρκοι πολιτικοί γνωρίζουν τον κίνδυνο να χτυπήσει το Ισραήλ στόχους της Χαμάς στη χώρα. Συζητούν συχνά το θέμα, δήλωσε στο The National ένας σύμβουλος των επιτροπών εξωτερικής και εθνικής άμυνας του κοινοβουλίου.

«Φυσικά, όσοι βρίσκονται στο κοινοβούλιο ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Οι πληροφορίες για απειλές (τόσο εμφανείς όσο και μυστικές), τα μέτρα αεράμυνας, η διαχείριση της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, οι διπλωματικές επιλογές και ούτω καθεξής βρίσκονται συνεχώς στην ημερήσια διάταξη», δήλωσε ο σύμβουλος.

Ενώ το διπλωματικό και στρατιωτικό κόστος μιας ανοιχτής επίθεσης στην Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και στενό σύμμαχο των ΗΠΑ, θα ήταν πολύ υψηλό, λιγότερο προβεβλημένες επιθέσεις σε στόχους της Χαμάς εξακολουθούν να είναι πιθανές, δήλωσε ο σύμβουλος.

«Πιστεύω ότι η λογική άποψη είναι η εξής: η πιθανότητα μιας ανοιχτής επίθεσης είναι πολύ χαμηλή, αλλά οι μυστικές επιχειρήσεις που στοχεύουν συγκεκριμένα μέλη της Χαμάς δεν αποκλείονται εντελώς», δήλωσε ο σύμβουλος. «Όλοι συμφωνούν ότι το Ισραήλ έχει τέτοιες δυνατότητες, αλλά η ικανότητα αντικατασκοπείας της Τουρκίας το καθιστά δύσκολο».

Η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία συζήτησαν τις τελευταίες ημέρες τρόπους για την καλύτερη προστασία των εξόριστων ηγετών της Χαμάς από πιθανές επιθέσεις του Ισραήλ, δήλωσαν πηγές στο The National την Τετάρτη. Η Χαμάς θεωρείται ότι γνωρίζει τον κίνδυνο ισραηλινών επιθέσεων εναντίον των μελών της στην Τουρκία, εν μέρει επειδή πιστεύει ότι το Ισραήλ δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να χτυπήσει οπουδήποτε.

Με στόχο την άμβλυνση της έντασης, οι χώρες της περιοχής προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα περαιτέρω ισραηλινών επιθέσεων αλλού, πιστεύουν οι παρατηρητές. Αιγύπτιοι και Τούρκοι αξιωματούχοι είπαν στη Χαμάς να ενισχύσει την ασφάλεια γύρω από τις συναντήσεις τους στην περιοχή πριν από τις επιθέσεις στη Ντόχα, ανέφερε η Wall Street Journal.

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει προκαλέσει αρκετή ζημιά στην περιοχή και έχει κάνει το μέλλον πιο απρόβλεπτο, δήλωσε στο The National ο Μεχμέτ Οζκάν, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Άμυνας της Τουρκίας. «Έτσι, η υποστήριξη της Τουρκίας, ή η πιθανή προειδοποίηση, προς τους ηγέτες της Χαμάς είναι ενδεικτική της μη επιθυμίας για περαιτέρω περίπλοκη πολιτική κρίση στο παλαιστινιακό ζήτημα και όχι μόνο».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αντιδράσει εδώ και καιρό από τη φιλοξενία αξιωματούχων της Χαμάς από την Τουρκία, και οι κάποτε ακμάζουσες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ και τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα. Η Τουρκία σταμάτησε το εμπόριο με το Ισραήλ τον Μάιο του περασμένου έτους και ανέστειλε τις απευθείας πτήσεις με τη χώρα λόγω της σύγκρουσης, αν και δεν διέκοψε τους διπλωματικούς δεσμούς.

Μετά την επίθεση στη Ντόχα, ένας πρώην αξιωματούχος στην αποστολή του Ισραήλ στον ΟΗΕ δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X με αρουραίους να τρέχουν, με τη λεζάντα: «Οι ηγέτες της Χαμάς στην Τουρκία». Ο Μέιρ Μάσρι, καθηγητής στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ερντογάν με τον πρώην ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε, με τη λεζάντα «Σήμερα Κατάρ, αύριο Τουρκία. Το Ισραήλ πολεμά την τρομοκρατία».

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι η χώρα θα συνεχίσει την αποστολή της «παντού, σε κάθε απόσταση, κοντά και μακριά, προκειμένου να λογοδοτήσουν οι εχθροί μας», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε μετά την επίθεση.

Τούρκοι παρατηρητές και πολιτικοί έχουν χαρακτηρίσει την απειλή ισραηλινών επιθέσεων ως οφειλόμενη τόσο στην παρουσία της Χαμάς στη χώρα όσο και στη συνολική φιλοπαλαιστινιακή στάση της χώρας. Βλέπουν τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στους γείτονές της, τη Συρία και το Ιράν, καθώς και σε άλλες χώρες της περιοχής, με αυξανόμενη καχυποψία και ζητούν πιο αυστηρή δράση από την κυβέρνηση του Ερντογάν ενάντια σε αυτό που θεωρούν ως αυξανόμενη απειλή για την εθνική ασφάλεια.

«Το σιωνιστικό Ισραήλ λέει Κατάρ σήμερα, Άγκυρα αύριο! Τι περισσότερο περιμένουμε; Θυμηθείτε, το Ισραήλ καταλαβαίνει μόνο τη δύναμη!» δήλωσε ο Φατίχ Ερμπακάν, ηγέτης του Ισλαμιστικού Κόμματος Νέας Ευημερίας, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συντηρητικοί πολιτικοί που εγείρουν το φάσμα των ισραηλινών επιθέσεων σε τουρκικό έδαφος προέρχονται από σχετικά μικρά ισλαμιστικά κόμματα και δεν είναι τόσο ισχυροί όσο το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του Ερντογάν. Αλλά οι φόβοι τους μιλούν σε ένα μεγάλο μέρος της τουρκικής κοινωνίας που βλέπει όλο και περισσότερο το Ισραήλ ως απειλή και αισθάνεται ότι το κυβερνών κόμμα δεν έχει προχωρήσει αρκετά σε βήματα εναντίον της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Κόμμα Νέας Ευημερίας κέρδισε έδρες στις τοπικές εκλογές πέρυσι εν μέρει επειδή οι ψηφοφόροι ένιωσαν απογοητευμένοι από αυτό που θεωρούσαν ως έλλειψη δράσης του ΑΚΡ για την Παλαιστίνη.

Μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στη Ντόχα, ο Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ, και συζήτησαν «κοινά βήματα που πρέπει να ληφθούν» κατά του Ισραήλ, ανέφερε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Παρά τη ρητορική και από τις δύο πλευρές, αρκετοί παράγοντες μπορεί να εμποδίσουν το Ισραήλ να επιτεθεί άμεσα στη Χαμάς στην Τουρκία, τουλάχιστον απροκάλυπτα.

«Ναι, μπορεί κανείς να δει κάποιο είδος προκλητικών σχολίων από το Ισραήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτό το θέμα», δήλωσε ο Οζκάν. «Δεν θεωρώ μια πιθανή τουρκο-ισραηλινή σύγκρουση λογική και είναι εντελώς μη ρεαλιστική δεδομένων των περιφερειακών και παγκόσμιων συνθηκών».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ενθουσιασμένος με όλη την κατάσταση» μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Ντόχα. Ο Τραμπ έχει καλή σχέση με τον Ερντογάν και πιθανότατα θα αντιταχθεί σε επιθέσεις κατά της Τουρκίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε τη βοήθεια του Τούρκου Προέδρου τόσο για την προώθηση της πολιτικής των ΗΠΑ στη μετά Άσαντ Συρία, όπου η επιρροή της Άγκυρας έχει αυξηθεί, όσο και στη διπλωματία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το Ισραήλ και η Τουρκία έχουν ήδη πραγματοποιήσει διπλωματικές συνομιλίες για τη δημιουργία μηχανισμών αποσυμφόρησης στη Συρία, όπου και οι δύο λειτουργούν στρατιωτικά. Μια απροκάλυπτη επίθεση σε τουρκικό έδαφος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σπείρα βίας σε ένα άλλο μέτωπο.

Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο των συμφωνιών της συμμαχίας, οι χώρες μέλη υποχρεούνται να προστατεύουν οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος που δέχεται επίθεση, με ένοπλες δυνάμεις εάν χρειαστεί.

Εάν συμβεί μια επίθεση στην Τουρκία, «θα έχουμε πολύ διαφορετικές επιπτώσεις, καθώς ένα μέλος του ΝΑΤΟ θα δεχόταν επίθεση», δήλωσε ο Οζκάν. «Μια τέτοια επίθεση δεν θα είναι απλώς ένα τουρκο-ισραηλινό ζήτημα. Θα είναι κάτι περισσότερο από αυτό, φέρνοντας τη Δύση, τις ΗΠΑ και ακόμη και τον ευρύτερο ισλαμικό κόσμο. Κατά την άποψή μου, το Ισραήλ δεν θα τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο εναντίον της Τουρκίας».

