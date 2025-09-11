H Τουρκία κατέθεσε αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα από την Τουρκία – αλλά και τη Νότια Κορέα – για να συμμετάσχουν οι βιομηχανίες τους στο πρόγραμμα δανείων ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για στρατιωτικές προμήθειες, με αντάλλαγμα οικονομική συνεισφορά.

«Λάβαμε επίσημο αίτημα από την Τουρκία, επίσης από τη Νότια Κορέα», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, αναφερόμενος στην παροχή πρόσβασης στις βιομηχανίες τους σε συμφωνίες που χρηματοδοτούνται από τα δάνεια SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ θα εξετάσει τώρα το αίτημα, ένα απαραίτητο επόμενο βήμα πριν από την υποβολή επίσημης σύστασης στο Συμβούλιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, η συμμετοχή της Τουρκίας είναι πιθανό να αντιμετωπίσει την αντίθεση της Ελλάδας και της Κύπρου, δεδομένων των μακροχρόνιων διαφορών τους με την Άγκυρα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο τη δεκαετία του 1970.

Έλληνες αξιωματούχοι έχουν ήδη ταχθεί κατά της συμμετοχής της Τουρκίας και των εταιρειών της στο πρόγραμμα. Και ενώ οι αμυντικές αποφάσεις μπορούν να ληφθούν με ειδική πλειοψηφία, στην πράξη οι πρωτεύουσες της ΕΕ συνήθως περιμένουν τη συναίνεση, γεγονός που καθιστά την έγκριση για την Άγκυρα δύσκολη.

Το αίτημα της Νότιας Κορέας μπορεί να θεωρηθεί πιο θετικό, καθώς η Σεούλ έχει γίνει σημαντικός προμηθευτής για την προσπάθεια επανεξοπλισμού της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια – ιδίως στην Πολωνία.

Η ΕΕ αρχικά δημιούργησε τη δανειακή διευκόλυνση ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προμηθεύονται όπλα, με τους ξένους προμηθευτές να περιορίζονται στο 35% της αξίας των συμβάσεων.

Οποιαδήποτε χώρα εκτός ΕΕ επιδιώκει πρόσβαση πρέπει να υπογράψει ειδική συμφωνία με τις Βρυξέλλες, η οποία καθορίζει όρους, συμπεριλαμβανομένης μιας οικονομικής συνεισφοράς.

Οι χώρες της ΕΕ συζητούν επί του παρόντος την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, ώστε να επιτρέψουν στις εταιρείες τους να επωφεληθούν από τις συμφωνίες προμηθειών.

Ωστόσο, η Γαλλία εξακολουθεί να διστάζει να χορηγήσει πρόσβαση στην Οτάβα και το Λονδίνο, καθώς προτιμά να υποστηριχθεί η βιομηχανία της ΕΕ από το πρόγραμμα παρά να επιτρέψει στις κυβερνήσεις να αγοράσουν 100% βρετανικό ή καναδικό εξοπλισμό. Οι πρέσβεις της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν έναν συμβιβασμό σε συνάντηση την Παρασκευή.

