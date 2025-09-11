Στα κάγκελα οι ακροδεξιοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή δεν τηρήθηκε ένα λεπτό σιγής για τον Κερκ

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, απέρριψε την Πέμπτη την πρόταση δεξιών και ακροδεξιών παρατάξεων να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τον δολοφονημένο Αμερικανό συντηρητικό influencer Τσάρλι Κερκ.

Η πρωτοβουλία προτάθηκε αρχικά από τον Τσάρλι Βάιμερς, ευρωβουλευτή των δεξιών Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), ως συμβολικό μέτρο «για να δηλώσουμε ότι το δικαίωμά μας στην ελευθερία του λόγου δεν μπορεί να σβήσει», σύμφωνα με το POLITICO.

Ο Κερκ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ την Τετάρτη όταν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Ο 31χρονος ήταν ο στυλοβάτης της ακροδεξιάς πολιτικής ατζέντας και η δολοφονία του προκάλεσε θλίψη στους κύκλους των MAGA, μεταξύ αυτών και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δεξιές και ακροδεξιές ομάδες που ρωτήθηκαν από το POLITICO επιβεβαίωσαν ότι υποστήριξαν την πρωτοβουλία.

As conservatives, we requested a minute of silence in the European Parliament to honor Charlie Kirk. The left, calling themselves democrats, naturally refused. They are the same everywhere… Even in the face of death, they are incapable of showing human compassion. Therefore, I… pic.twitter.com/2o9vUljGLA — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) September 11, 2025

«Η δολοφονία του μας υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών, ακόμη και στις δημοκρατικές κοινωνίες», δήλωσε στο POLITICO ο πρόεδρος της ακροδεξιάς ομάδας Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών (ESN), βουλευτής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, Ρενέ Άουστ.

Ωστόσο, η Μετσόλα απέρριψε την πρόταση, με έναν εκπρόσωπο του προέδρου του Κοινοβουλίου να λέει στο POLITICO: «Τα λεπτά σιγής ανακοινώνονται από τον πρόεδρο κατά την έναρξη της ολομέλειας». Η έναρξη της ολομέλειας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε αργότερα: «Εάν υπάρχει αίτημα για ενός λεπτού σιγή, το αίτημα πρέπει να προέρχεται από μια πολιτική ομάδα που θα πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη της συνόδου. Εάν υπάρχει αίτημα, μπορεί φυσικά να γίνει τον Οκτώβριο».

Αντίθετα, στον Βάιμερς «δόθηκε ένα θέμα επί της διαδικασίας, αυτό συμφωνήθηκε», δήλωσε στο POLITICO ένας εκπρόσωπος Τύπου του κόμματός του, των Σουηδών Δημοκρατών. Του επετράπη να κάνει μια δήλωση σχετικά με τον πυροβολισμό του Κερκ πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

EVIL: Far-left chair of the EU Parliament blocked a moment of silence for Charlie Kirk. pic.twitter.com/iTXP4vKhYJ — @amuse (@amuse) September 11, 2025

Ο Βάιμερς ξεκίνησε την δήλωσή του και στη συνέχεια προσπάθησε να παραχωρήσει τον υπόλοιπο χρόνο του για έναν σιωπηλό φόρο τιμής, αλλά η αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου που προήδρευε της συνεδρίασης, Καταρίνα Μπάρλεϊ από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, τη διέκοψε — προκαλώντας κατακραυγή από δεξιούς και ακροδεξιούς ευρωβουλευτές που χτυπούσαν τα γραφεία τους και φώναζαν.

«Το έχουμε συζητήσει αυτό και ξέρετε ότι ο πρόεδρος είπε όχι στην ενός λεπτού σιγή», δήλωσε η Μπάρλεϊ, απαντώντας στις διαμαρτυρίες των βουλευτών. Η δήλωσή της έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από κεντρώες και αριστερές πολιτικές παρατάξεις.

Κεντροδεξιές, φιλελεύθερες και αριστερές ομάδες απέφυγαν να σχολιάσουν την πρόταση και υποστήριξαν ότι ήταν απόφαση της προέδρου του Κοινοβουλίου. Ο Κερκ, στενός σύμμαχος του Τραμπ, ήταν μια διασημότητα στον κόσμο των MAGA, γνωστός για την κινητοποίηση νέων ψηφοφόρων με τις συζητήσεις του στις πανεπιστημιουπόλεις.

🚨‼️ El Parlamento Europeo está dividido sobre Charlie Kirk: un minuto de silencio de la derecha y un rechazo generalizado del resto de los eurodiputados. pic.twitter.com/goNfEo7Kx8 — ECSaharaui (@ECSaharaui__) September 11, 2025

«Ο Τσάρλι ήταν ο καλύτερος της Αμερικής και το τέρας που του επιτέθηκε επιτίθετο σε ολόκληρη τη χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ σε βιντεοσκοπημένη δήλωση μετά τη δολοφονία του.

Η Μετσόλα είχε νωρίτερα δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σοκαρισμένη από την απολύτως φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα σήμερα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τη σύζυγό του και τα μικρά παιδιά του – που ήταν το θεμέλιο της ζωής του».

