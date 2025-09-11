Ισραηλινοί «θρηνούν» για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σκοτώνοντας Παλαιστίνιους – Βίντεο με στρατιώτη να βομβαρδίζει τη Γάζα «στη μνήμη του»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολλοί ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και καταδίκασαν τη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού σχολιαστή και «τραμπιστή» influencer, Τσάρλι Κερκ, που έγινε το βράδυ της Τετάρτης.
Όπως ανέφερε το The Jerusalem Post, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκάλυψε ότι είχε μιλήσει με τον Κερκ πριν από δύο εβδομάδες και τον είχε προσκαλέσει στο Ισραήλ, περιγράφοντάς τον ως έναν «φίλο του εβραϊκού κράτους με καρδιά λιονταριού». «Δυστυχώς, αυτή η επίσκεψη δεν θα πραγματοποιηθεί», είπε.
«Ο Κερκ δολοφονήθηκε επειδή έλεγε την αλήθεια και υπερασπιζόταν την ελευθερία», πρόσθεσε σε ανάρτηση στο X/Twitter. «Πολέμησε τα ψέματα και στάθηκε όρθιος για τον ιουδαιοχριστιανικό πολιτισμό. Χάσαμε έναν απίστευτο άνθρωπο. Η αστείρευτη υπερηφάνειά του για την Αμερική και η θαρραλέα πίστη του στην ελευθερία του λόγου θα αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα. Αναπαύσου εν ειρήνη».
Ο γιος του Νετανιάχου, Γιάιρ, δήλωσε ότι ο Κερκ «αναγνώριζε ότι ο κοινός μας ιουδαιοχριστιανικός πολιτισμός βρίσκεται υπό υπαρξιακή απειλή τόσο από τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό όσο και από την ριζοσπαστική αριστερά».
Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ εξέφρασε τη θλίψη του για τη δολοφονία, δηλώνοντας: «Το Ισραήλ έχασε έναν αληθινό φίλο και έναν τεράστιο σύμμαχο. Καταδικάζω απερίφραστα αυτή την τρομερή πράξη βίας και, μαζί με ολόκληρο τον ισραηλινό λαό, στέλνω τις σκέψεις και τις προσευχές μου στη σύζυγο του Τσάρλι, τα παιδιά του και όλους τους αγαπημένους του».
Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, είπε: «Δεν είχα ποτέ το προνόμιο να γνωρίσω τον Τσάρλι Κερκ, αλλά είχα το προνόμιο να τον ξέρω. Όπως πολλά εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, απολάμβανα να ακούω τις αιτιολογημένες εξηγήσεις του, τη σαφή σκέψη του και τα ατράνταχτα επιχειρήματά του με τα οποία πάλευε για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο».
Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ ανέφερε: «Η σύμπραξη μεταξύ της παγκόσμιας αριστεράς και του ριζοσπαστικού ισλαμισμού είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ανθρωπότητα σήμερα. Ο Τσάρλι Κερκ είδε τον κίνδυνο και προειδοποίησε γι’ αυτόν. Όμως οι σφαίρες του αχρείου δολοφόνου τον βρήκαν. Ευχαριστούμε, Τσάρλι, για τη στήριξή σου στο Ισραήλ και για τον αγώνα σου για έναν καλύτερο κόσμο».
Η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ σχολίασε ότι ο Κερκ δολοφονήθηκε «μόνο επειδή η μηχανή προπαγάνδας δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει. Ο Τσάρλι ήταν αληθινός φίλος και ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ισραήλ. Ύψωσε θαρραλέα φωνή και πολέμησε τα ψέματα για χάρη της αλήθειας και της δικαιοσύνης».
Ο υπουργός Παιδείας Γιοάβ Κις είπε ότι η δολοφονία του Κερκ «είναι το άμεσο αποτέλεσμα της επικίνδυνης υποκίνησης που λαμβάνει χώρα στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ».
Ο υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν ανέφερε ότι η «σημαντική φωνή του Κερκ θα συνεχίσει να αντηχεί για πάντα».
Ο πρόεδρος του κόμματος «Μπλε και Λευκό», Μπένι Γκαντζ, πριν την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Κερκ, είχε δηλώσει: «Η βδελυρή και αχρεία δολοφονική επίθεση εναντίον του Τσάρλι Κερκ, αταλάντευτου φίλου του Ισραήλ, στη Γιούτα είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση του πώς η βία απειλεί τις δημοκρατίες».
Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, δήλωσε ότι η φωνή του Κερκ «επηρέασε πολλούς νέους ανθρώπους στις ΗΠΑ και άφησε ανεξίτηλο σημάδι σε ολόκληρη μια γενιά».
Ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Μίκι Ζοχάρ μίλησε για τη δολοφονία, λέγοντας ότι «μόνο ποταποί δειλοί, ανίκανοι να αντιμετωπίσουν την αλήθεια, καταφεύγουν σε τέτοιες πράξεις και διαπράττουν δολοφονίες εν ψυχρώ. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και να ενισχύουμε τις σημαντικές φωνές που ύψωσε ο Τσάρλι απέναντι στον ιστό των ψεμάτων που διαδίδουν οι αντισημίτες εχθροί του Ισραήλ».
Παράλληλα, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο ισραηλινού σταρτιώτη να βομβαρδίζει χθες το βράδυ της Γάζα, στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.
