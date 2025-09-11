Ισραηλινοί «θρηνούν» για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σκοτώνοντας Παλαιστίνιους – Βίντεο με στρατιώτη να βομβαρδίζει τη Γάζα «στη μνήμη του»

Πολλοί ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και καταδίκασαν τη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού σχολιαστή και «τραμπιστή» influencer, Τσάρλι Κερκ, που έγινε το βράδυ της Τετάρτης.

Όπως ανέφερε το The Jerusalem Post, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκάλυψε ότι είχε μιλήσει με τον Κερκ πριν από δύο εβδομάδες και τον είχε προσκαλέσει στο Ισραήλ, περιγράφοντάς τον ως έναν «φίλο του εβραϊκού κράτους με καρδιά λιονταριού». «Δυστυχώς, αυτή η επίσκεψη δεν θα πραγματοποιηθεί», είπε.

«Ο Κερκ δολοφονήθηκε επειδή έλεγε την αλήθεια και υπερασπιζόταν την ελευθερία», πρόσθεσε σε ανάρτηση στο X/Twitter. «Πολέμησε τα ψέματα και στάθηκε όρθιος για τον ιουδαιοχριστιανικό πολιτισμό. Χάσαμε έναν απίστευτο άνθρωπο. Η αστείρευτη υπερηφάνειά του για την Αμερική και η θαρραλέα πίστη του στην ελευθερία του λόγου θα αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Charlie Kirk was murdered for speaking truth and defending freedom. A lion-hearted friend of Israel, he fought the lies and stood tall for Judeo-Christian civilization. I spoke to him only two weeks ago and invited him to Israel. Sadly, that visit will not take place.

We lost an… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 10, 2025

Ο γιος του Νετανιάχου, Γιάιρ, δήλωσε ότι ο Κερκ «αναγνώριζε ότι ο κοινός μας ιουδαιοχριστιανικός πολιτισμός βρίσκεται υπό υπαρξιακή απειλή τόσο από τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό όσο και από την ριζοσπαστική αριστερά».

I had the privilege of having lunch with Charlie and his wife Erika in Jerusalem when they visited Israel a few years ago.

The Charlie I met was so young, yet wise beyond his years.

I met someone deeply knowledgeable in history and geopolitics—

someone who understood the… pic.twitter.com/DiJJPgzTPn September 10, 2025

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ εξέφρασε τη θλίψη του για τη δολοφονία, δηλώνοντας: «Το Ισραήλ έχασε έναν αληθινό φίλο και έναν τεράστιο σύμμαχο. Καταδικάζω απερίφραστα αυτή την τρομερή πράξη βίας και, μαζί με ολόκληρο τον ισραηλινό λαό, στέλνω τις σκέψεις και τις προσευχές μου στη σύζυγο του Τσάρλι, τα παιδιά του και όλους τους αγαπημένους του».

I am shocked by the tragic murder of Charlie Kirk. Israel has lost a true friend and huge ally. I strongly condemn this terrible act of violence, and together with all the Israeli people, send my thoughts and prayers to Charlie’s wife, children, and all his loved ones. September 10, 2025

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, είπε: «Δεν είχα ποτέ το προνόμιο να γνωρίσω τον Τσάρλι Κερκ, αλλά είχα το προνόμιο να τον ξέρω. Όπως πολλά εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, απολάμβανα να ακούω τις αιτιολογημένες εξηγήσεις του, τη σαφή σκέψη του και τα ατράνταχτα επιχειρήματά του με τα οποία πάλευε για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο».

I never had the privilege of meeting Charlie Kirk, but I had the privilege of knowing him.



Like many millions around the world, I enjoyed listening to his reasoned explanations, his clear thinking, and his ironclad arguments with which he fought for the entire free world.



With… pic.twitter.com/TCnua5nb6E — Amir Ohana – אמיר אוחנה (@AmirOhana) September 10, 2025

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ ανέφερε: «Η σύμπραξη μεταξύ της παγκόσμιας αριστεράς και του ριζοσπαστικού ισλαμισμού είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ανθρωπότητα σήμερα. Ο Τσάρλι Κερκ είδε τον κίνδυνο και προειδοποίησε γι’ αυτόν. Όμως οι σφαίρες του αχρείου δολοφόνου τον βρήκαν. Ευχαριστούμε, Τσάρλι, για τη στήριξή σου στο Ισραήλ και για τον αγώνα σου για έναν καλύτερο κόσμο».

The collusion between the global Left and radical Islam is the greatest danger to humanity today.



Charlie Kirk saw the danger and warned about it. But the bullets of the despicable murderer struck him.



Thank you, Charlie, for your support of Israel and for your struggle for a… pic.twitter.com/1mSL2Fu8Pg September 10, 2025

Η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ σχολίασε ότι ο Κερκ δολοφονήθηκε «μόνο επειδή η μηχανή προπαγάνδας δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει. Ο Τσάρλι ήταν αληθινός φίλος και ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ισραήλ. Ύψωσε θαρραλέα φωνή και πολέμησε τα ψέματα για χάρη της αλήθειας και της δικαιοσύνης».

צ׳ארלי קירק נרצח רק משום שמכונת התעמולה לא יכלה לו.



צ׳ארלי היה חבר אמת ומתומכיה הגדולים של ישראל. הוא השמיע קול אמיץ ונלחם בשקרים למען האמת והצדק.

הרצח שלו הוא פשע ומעשה טרור.



נוח על משכבך בשלום 🇮🇱🇺🇸@charliekirk11 pic.twitter.com/CHmgCMJLmQ — מירי רגב (@regev_miri) September 10, 2025

Ο υπουργός Παιδείας Γιοάβ Κις είπε ότι η δολοφονία του Κερκ «είναι το άμεσο αποτέλεσμα της επικίνδυνης υποκίνησης που λαμβάνει χώρα στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ».

Together with the entire Jewish people and Israel’s friends around the world, I am shocked by the heinous murder of Charlie Kirk.



This murder is the direct result of the dangerous incitement taking place on U.S. campuses.



יחד עם כל העם היהודי ואוהבי ישראל ברחבי העולם אני המום… — יואב קיש Yoav Kisch (@YoavKisch) September 10, 2025

Ο υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν ανέφερε ότι η «σημαντική φωνή του Κερκ θα συνεχίσει να αντηχεί για πάντα».

Charlie Kirk was a courageous man, a champion of truth and justice, and a great friend of the State of Israel.

He was murdered in a despicable act, but his important voice will continue to resonate forever.

May his memory be blessed. pic.twitter.com/wutztc2o7y — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) September 10, 2025

Ο πρόεδρος του κόμματος «Μπλε και Λευκό», Μπένι Γκαντζ, πριν την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Κερκ, είχε δηλώσει: «Η βδελυρή και αχρεία δολοφονική επίθεση εναντίον του Τσάρλι Κερκ, αταλάντευτου φίλου του Ισραήλ, στη Γιούτα είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση του πώς η βία απειλεί τις δημοκρατίες».

The vile and despicable shooting of Charlie Kirk, unwavering friend of Israel, in Utah is a harrowing reminder of how violence threatens democracies.



Praying for him and thinking of his family during these difficult moments. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) September 10, 2025

Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, δήλωσε ότι η φωνή του Κερκ «επηρέασε πολλούς νέους ανθρώπους στις ΗΠΑ και άφησε ανεξίτηλο σημάδι σε ολόκληρη μια γενιά».

Charlie Kirk, a friend and an exceptional leader, has been shot and killed. His unique voice influenced many young people in the United States and left a lasting mark on an entire generation. My sincere condolences to Erika and his family. pic.twitter.com/n5suPoz2HZ — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) September 10, 2025

Ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Μίκι Ζοχάρ μίλησε για τη δολοφονία, λέγοντας ότι «μόνο ποταποί δειλοί, ανίκανοι να αντιμετωπίσουν την αλήθεια, καταφεύγουν σε τέτοιες πράξεις και διαπράττουν δολοφονίες εν ψυχρώ. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και να ενισχύουμε τις σημαντικές φωνές που ύψωσε ο Τσάρλι απέναντι στον ιστό των ψεμάτων που διαδίδουν οι αντισημίτες εχθροί του Ισραήλ».

עם ישראל איבד היום חבר אמת ואנשי הימין בכל העולם מרכינים ראש על הרצח הנורא והמזעזע של צ׳רלי קירק, האיש והאגדה שנלחם על הצדק והאמת בכשרונו הרטורי הנדיר.



רק פחדנים שפלים שלא מסוגלים להתמודד עם האמת נוקטים מעשים ורוצחים בדם קר.

חייבים להמשיך להילחם על האמת ולהשמיע את הקולות… pic.twitter.com/jlzT9C9EDl — Miki Zohar מיקי זוהר (@zoharm7) September 10, 2025

Βίντεο με στρατιώτη να βομβαρδίζει τη Γάζα «στη μνήμη του»

Παράλληλα, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο ισραηλινού σταρτιώτη να βομβαρδίζει χθες το βράδυ της Γάζα, στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.

After the killing of Charlie Kirk, an Israeli occupation soldier documented himself bombing Gaza for “Kirk’s sake” pic.twitter.com/5D7BSeifk7 — Quds News Network (@QudsNen) September 10, 2025

