Politico: «Στημένο παιχνίδι» o προϋπολογισμός της ΕΕ – Μυστική συνάντηση στην Βιέννη των πλουσιότερων χωρών της ΕΕ

Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης συγκεντρώνονται στη Βιέννη την Πέμπτη για να σφυρηλατήσουν ένα κοινό μέτωπο ενόψει έντονων διαπραγματεύσεων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Είναι η πρώτη φορά που κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις πλουσιότερες χώρες της ΕΕ – συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας και των Σκανδιναβικών χωρών – συγκεντρώνονται στην ίδια αίθουσα για να χαράξουν μια στρατηγική σχετικά με την αμφιλεγόμενη πρόταση προϋπολογισμού ύψους 1,816 τρισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο στόχος είναι να συγκροτηθεί ένα μπλοκ ενόψει των συνομιλιών με χώρες όπως η Πολωνία, η Ισπανία και η Ιταλία που πιέζουν για υψηλότερες δαπάνες, ιδίως στη γεωργία και τη χρηματοδότηση των φτωχότερων περιοχών.

Από την ανακοίνωση του προϋπολογισμού στις 16 Ιουλίου, οι αξιωματούχοι είχαν τον απαραίτητο χρόνο για να ξεφυλλίσουν εκατοντάδες σελίδες και να αρχίσουν να υπολογίζουν πόσα χρήματα θα κερδίσουν και θα χάσουν από το νέο σχέδιο δαπανών της Επιτροπής.

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μόλις που έχουν ξεκινήσει, αλλά στο παρασκήνιο, χώρες με παρόμοιο τρόπο σκέψης ήδη σχεδιάζουν. Οι υπουργοί δεν θα παραστούν στη συνάντηση στη Βιέννη – θα συζητήσουν στη συνέχεια τον προϋπολογισμό τον Οκτώβριο σε συνάντηση σε επίπεδο ΕΕ.

Σε κάθε διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό, χώρες με παρόμοια συμφέροντα συνεργάζονται για να αναπτύξουν κοινές γραμμές επίθεσης, να πραγματοποιήσουν κοινές συναντήσεις με την Επιτροπή και να μοιράσουν πρακτικά καθήκοντα, όπως να δοκιμάσουν τους τύπους που κατανέμουν τα χρήματα.

Ο απώτερος στόχος είναι να νικηθεί το αντίπαλο στρατόπεδο και να οδηγηθεί ο γιγαντιαίος προϋπολογισμός της ΕΕ πιο κοντά στις προτεραιότητές τους.

«Από ποδοσφαιρικούς όρους, αυτό είναι ένα στημένο παιχνίδι. Είναι κάτι φυσιολογικό», δήλωσε στο POLITICO ο Πολωνός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιάνους Λεβαντόφσκι, ο οποίος διετέλεσε επίτροπος προϋπολογισμού της ΕΕ από το 2010 έως το 2014.

Δύο στρατόπεδα

Αντί να αγωνίζεται ο καθένας για τον εαυτό του, οι 27 χώρες της ΕΕ συνενώνονται σε δύο ευρέα στρατόπεδα.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι εύποροι «καθαροί πληρωτές» – από τη Σουηδία έως τη Γαλλία – οι οποίοι συνεισφέρουν περισσότερα από όσα λαμβάνουν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και γενικά τάσσονται υπέρ ενός πιο περιορισμένου ταμείου.

Το αντίπαλο στρατόπεδο, γνωστό ως Φίλοι της Συνοχής, είναι μια ευρεία συμμαχία χωρών της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας, που τάσσονται υπέρ ενός μεγαλύτερου προϋπολογισμού — ειδικά όταν πρόκειται για «ταμεία συνοχής» που υποστηρίζουν φτωχότερες περιοχές σε όλο το μπλοκ.

«Όπως τόσα πολλά πράγματα στον κόσμο, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο δεν ορίζεται από την οικονομία, αλλά από την ιστορία», δήλωσε ο Stefan Imhof, γενικός γραμματέας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Υπάρχουν προφανείς διαφορές εντός κάθε στρατόπεδου. Για παράδειγμα, η Γαλλία και η Ολλανδία, οι οποίες πληρώνουν καθαρά, έχουν εντελώς διαφορετικές ατζέντες σε θέματα όπως το χρέος σε επίπεδο ΕΕ, κάτι που υποστηρίζει το Παρίσι και αντιτίθεται η Χάγη.

Στο ζήτημα των γεωργικών επιδοτήσεων, η Γαλλία είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένη με την Πολωνία που δαπανά πολλά παρά με τα μέλη της δικής της ομάδας.

Ωστόσο, οι χώρες προσπαθούν να επιλύσουν τέτοιες διαφορές εντός των αντίστοιχων ομάδων τους, όπου καταλήγουν σε βασικές θέσεις, όπως το ποιο θα πρέπει να είναι το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού.

Η συνεδρίαση της ομάδας στη Βιέννη την Πέμπτη θα διεξαχθεί από τις δύο δυνάμεις της ΕΕ.

«Στο τέλος, η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούν για το ποσό και εμείς τα… κανίς το ακολουθούμε», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ από μια χώρα που πληρώνει καθαρά με γνώση των συνομιλιών.

Στο άλλο στρατόπεδο, η Πολωνία συνήθως αναλαμβάνει την ηγεσία ως η χώρα που λαμβάνει τα περισσότερα χρήματα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Πού βρίσκεται η Επιτροπή

Περιμένοντας στο περιθώριο, η Επιτροπή θα ασκήσει πιέσεις στις εθνικές κυβερνήσεις να παραμείνουν πιστές στην αρχική της πρόταση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τους επόμενους μήνες, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού Piotr Serafin — πρώην Πολωνός πρέσβης στην ΕΕ — θα μεσολαβήσει στις συνομιλίες μεταξύ των καθαρών συνεισφερόντων και των Φίλων της Συνοχής.

Παγιδευμένος ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες… φυλές, ο επίτροπος «μπορεί να δει όλα τα χαρτιά στο τραπέζι», δήλωσε ένας αξιωματούχος της Επιτροπής.

Έμπειρος διαπραγματευτής για τον προϋπολογισμό, ο Λεβαντόφσκι δήλωσε ότι ο επίτροπος πρέπει να προσπαθήσει να «διαίρει και να βασιλεύει» αντί να ενοποιεί τα μπλοκ» στο Συμβούλιο.

Η συμβουλή του Λεβαντόφσκι προς τον Σεραφίν, ο οποίος διετέλεσε βοηθός του κατά τη διάρκεια της θητείας του ως επίτροπος, είναι να «προσεγγίζει τις χώρες μία προς μία… αντί να αντιμετωπίζει δύο μεγάλες ομάδες», καθώς αυτό αποδυναμώνει τη δύναμη των χωρών μελών έναντι της Επιτροπής.

«Αυτή η πρόταση δεν θα είναι αυτό στο οποίο θα συμφωνήσουμε στο τέλος, όλοι θα πρέπει να κινηθούν… αλλά πάντα καταλήγουμε σε μια συμφωνία και θα καταφέρουμε να την πετύχουμε και αυτή τη φορά», δήλωσε ο Αυστριακός Ίμχοφ.

