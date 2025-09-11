H Αμερική στα άκρα: Δυσοίωνες προβλέψεις και προειδοποιήσεις για «φαύλο κύκλο» πολιτικής βίας μετά τη δολοφονία του Κερκ

Η δολοφονία του δεξιού influencer Τσάρλι Κερκ σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή στην έξαρση πολιτικής βίας στις ΗΠΑ, μια στιγμή που ορισμένοι ειδικοί φοβούνται ότι θα πυροδοτήσει περαιτέρω διχασμό σε μια ήδη διαλυμένη χώρα και θα εμπνεύσει περισσότερη αναταραχή.

«Αυτό το γεγονός είναι τρομακτικό, ανησυχητικό, αλλά όχι απαραίτητα αιφνιδιαστικό», δήλωσε στο Reuters ο Μάικ Τζένσεν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, το οποίο παρακολουθεί την πολιτική βία μέσα από μια βάση δεδομένων για την τρομοκρατία από το 1970.

Τους πρώτους έξι μήνες του έτους, οι ΗΠΑ βίωσαν περίπου 150 πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις – σχεδόν διπλάσιες από ό,τι την ίδια περίοδο πέρυσι, δήλωσε ο Τζένσεν. «Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ, πολύ επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε εύκολα να κλιμακωθεί σε πιο εκτεταμένες πολιτικές αναταραχές αν δεν τις ελέγξουμε», δήλωσε ο Τζένσεν. «Αυτό θα μπορούσε σίγουρα να χρησιμεύσει ως ένα είδος σημείου ανάφλεξης που θα εμπνεύσει περισσότερες».

Οι ειδικοί στην εγχώρια τρομοκρατία αναφέρουν μια σύγκλιση παραγόντων για την αυξημένη βία στις ΗΠΑ: οικονομική ανασφάλεια, άγχος για τις μεταβαλλόμενες φυλετικές και εθνοτικές δημογραφικές τάσεις και τον ολοένα και πιο εμπρηστικό τόνο του πολιτικού λόγου. Οι παραδοσιακές ιδεολογικές διαιρέσεις – που κάποτε επικεντρώνονταν σε πολιτικές διαφωνίες – έχουν μεταμορφωθεί σε μια βαθύτερη, πιο προσωπική εχθρότητα. Αυτός ο θυμός ενισχύεται από ένα μείγμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θεωριών συνωμοσίας και προσωπικών απωθημένων.

Το Reuters εντόπισε πέρυσι τουλάχιστον 300 κρούσματα πολιτικής βίας στις ΗΠΑ μεταξύ της επίθεσης στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 και των προεδρικών εκλογών του 2024, σηματοδοτώντας την πιο σημαντική και παρατεταμένη αύξηση τέτοιας βίας από τη δεκαετία του 1970.

«Η ακραία πολιτική βία γίνεται ολοένα και περισσότερο ο κανόνας στη χώρα μας και η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι ένδειξη ενός πολύ μεγαλύτερου και πιο διαδεδομένου ζητήματος: οι πράξεις βίας γίνονται όλο και πιο συχνές, ακόμη και χωρίς σαφή ιδεολογία ή κίνητρο», δήλωσε ο Τζον Λιούις, ερευνητής στο Πρόγραμμα για τον Εξτρεμισμό στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον.

«Υπάρχει πραγματικά μια ανησυχία για το πώς θα είναι η αντίδραση σε κάτι τέτοιο».

Άλλοι ειδικοί που μελετούν την πολιτική βία συμφώνησαν. «Οι άνθρωποι διστάζουν να εμπλακούν πρώτοι στη βία, αλλά είναι πολύ πιο πρόθυμοι να εμπλακούν σε βία ως αντίποινα», δήλωσε η Λιλιάνα Μέισον, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. «Κανείς δεν θέλει να είναι αυτός που θα την ξεκινήσει, αλλά πολλοί άνθρωποι θέλουν να είναι σε θέση να την ολοκληρώσουν».

Ο Κερκ, στενός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ιδρυτής της συντηρητικής φοιτητικής ομάδας Turning Point USA, απευθυνόταν σε ένα πλήθος περίπου 3.000 ατόμων σε εξωτερικό χώρο στο Πανεπιστήμιο Utah Valley όταν ακούστηκε ένας πυροβολισμός, με αποτέλεσμα να πέσει από την καρέκλα του και οι παρευρισκόμενοι να φύγουν πανικόβλητοι.

Οι αρχές δεν είχαν ακόμη ταυτοποιήσει κάποιον ύποπτο μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, σχεδόν έξι ώρες μετά τους πυροβολισμούς. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι ένας ανώνυμος «ύποπτος» είχε συλληφθεί για ανάκριση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Ο Κερκ, 31 ετών, ήταν πρωτοπόρος στο συντηρητικό κίνημα και αξιοποίησε τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να προσελκύσει εκατομμύρια νέους Αμερικανούς στη βάση MAGA του Τραμπ.

«Κανείς δεν κατάλαβε ή δεν είχε την Καρδιά της Νεολαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες καλύτερα από τον Τσάρλι», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώνοντας τον θάνατο του Κερκ. Ο πρόεδρος της Ρεπουμπλικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε στο CNN ότι υπήρξε «κατακαιγισμός» αιτημάτων από βουλευτές που ζητούσαν ισχυρότερη ασφάλεια μετά τη δολοφονία του Κερκ.

«Φαύλος κύκλος»

Ο ίδιος ο Τραμπ υπήρξε θύμα δύο απόπειρων δολοφονίας πέρυσι. Στη μία, ο δράστης σκοτώθηκε από τις αρχές δευτερόλεπτα αφότου πυροβόλησε. Στην άλλη, ένας άνδρας συνελήφθη να κουβαλάει ένα τουφέκι και ένα σκόπευτρο κοντά σε ένα γκολφ κλαμπ στο Παλμ Μπιτς όπου έπαιζε ο Τραμπ. Η δίκη του ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα.

Εκτός από αυτές, δύο πρόσφατες επιθέσεις υψηλού προφίλ από δεξιούς συνωμοσιολόγους φέτος συγκλόνισαν τους κυβερνητικούς υπαλλήλους σε όλη τη χώρα. Τον Ιούνιο, ένας χριστιανός εθνικιστής δολοφόνησε μια ανώτερη Δημοκρατική πολιτειακή βουλευτή και τον σύζυγό της στη Μινεσότα και τραυμάτισε έναν δεύτερο Δημοκρατικό. Τον Αύγουστο, ένας ένοπλος που είχε εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας για την COVID-19 πυροβόλησε με πυρά τα κεντρικά γραφεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων στην Ατλάντα, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό.

Από τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε περιστατικά πολιτικής βίας, 14 από αυτούς σε επίθεση στη Νέα Ορλεάνη από έναν τζιχαντιστή που ισχυρίστηκε πίστη στην ομάδα του Ισλαμικού Κράτους νωρίς την Πρωτοχρονιά.

Τον Μάιο, ένας φιλοπαλαιστίνιος ακτιβιστής δολοφόνησε δύο υπαλλήλους της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον και είπε στην αστυνομία μετά τη σύλληψή του: «Το έκανα για τη Γάζα», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Τον Ιούλιο, μια ομάδα τουλάχιστον 11 μαχητών με μαύρα ρούχα στρατιωτικού τύπου επιτέθηκε σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Τέξας, δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ομάδα πυροδότησε πυροτεχνήματα, έγραψαν με σπρέι «προδότης» και «ICE Pig» σε οχήματα και πυροβόλησαν έναν αστυνομικό που ανταποκρίθηκε στο λαιμό, τραυματίζοντάς τον, ενώ ένας άλλος άνοιξε πυρ εναντίον των φρουρών κράτησης, δήλωσε το FBI.

Από την επιστροφή του στο αξίωμα, ο Τραμπ έχει περιορίσει τις προσπάθειες αντιμετώπισης του εγχώριου εξτρεμισμού, ανακατευθύνοντας τους πόρους προς την επιβολή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση και αναφέροντας τα νότια σύνορα ως την κορυφαία απειλή για την ασφάλεια.

Ο Τζένσεν, ερευνητής του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ που παρακολουθεί τη βία για την Εθνική Κοινοπραξία για τη Μελέτη της Τρομοκρατίας και τις Αντιδράσεις στην Τρομοκρατία, δήλωσε ότι το μέλλον φαίνεται ζοφερό.

«Αυτή είναι μια κυβέρνηση που, είτε συμφωνείτε με αυτήν είτε όχι, έχει κάνει βαθιές αλλαγές σε αυτή τη χώρα στους οκτώ μήνες που βρίσκεται στο αξίωμα», είπε. «Κάποιοι το λατρεύουν, κάποιοι το μισούν. Οι άνθρωποι που το μισούν αρχίζουν να συμπεριφέρονται άσχημα. Οι άνθρωποι που το αγαπούν θα συμπεριφέρονται άσχημα εναντίον εκείνων που το μισούν, και αυτό γίνεται ένας φαύλος κύκλος που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε κάτι πραγματικά, πραγματικά κακό».

