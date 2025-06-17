ΗΠΑ: Ο ύποπτος της Μινεσότα προσπάθησε να σκοτώσει άλλους δύο βουλευτές, λένε οι εισαγγελείς

Ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός βουλευτή της Μινεσότα και τον τραυματισμό άλλου σχεδίασε προσεκτικά τις επιθέσεις και είχε σκοπό να προκαλέσει περισσότερα θύματα, καθώς το βράδυ των επιθέσεων κατευθύνθηκε προς τα σπίτια άλλων δύο βουλευτών, δήλωσε τη Δευτέρα ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας.

Ωστόσο ένας από αυτούς τους πολιτειακούς νομοθέτες βρισκόταν σε διακοπές και ο ύποπτος έφυγε από το άλλο σπίτι μετά την άφιξη της αστυνομίας νωρίς το Σάββατο, δήλωσε ο εκτελών χρέη εισαγγελέα Τζόζεφ Τόμσον.

Οι ανακριτές αναφέρουν ότι ο Βάνς Μπόελτερ φέρεται να πέρασε μήνες προετοιμάζοντας τις επιθέσεις – τις πιο πρόσφατες σε μια σειρά πολιτικών επιθέσεων σε όλη τις ΗΠΑ.

Η λίστα με τους πιθανούς στόχους του περιελάμβανε δεκάδες ονόματα, μεταξύ των οποίων αξιωματούχοι από τουλάχιστον τρεις άλλες πολιτείες.

Στη Μινεσότα, ο Μπόελτερ εκτελούσε αποστολές παρακολούθησης, κρατούσε σημειώσεις για τα σπίτια και τους ανθρώπους που στοχοποιούσε και μεταμφιέστηκε σε αστυνομικό λίγο πριν από τους πυροβολισμούς, δήλωσε ο Τόμσον.

«Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι τα εγκλήματά του είναι κάτι σαν εφιάλτες», είπε.

Ο Μπόελτερ παραδόθηκε στην αστυνομία το βράδυ της Κυριακής, αφού τον βρήκαν στο δάσος κοντά στο σπίτι του μετά από μια τεράστια διήμερη έρευνα.

Κατηγορείται ότι πυροβόλησε θανάσιμα την πρώην Δημοκρατική πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μελίσα Χόρτμαν και τον σύζυγό της Μαρκ στο σπίτι τους νωρίς το Σάββατο στα βόρεια προάστια της Μινεάπολης.

Οι αρχές λένε ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε επίσης τον γερουσιαστή Τζον Χόφμαν, έναν Δημοκρατικό, και τη σύζυγό του, Ιβέτ, που ζούσαν λίγα χιλιόμετρα μακριά.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στον 57χρονο Μπόελτερ για δολοφονία και καταδίωξη, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θανατική ποινή σε περίπτωση καταδίκης.

Αντιμετωπίζει ήδη πολιτειακές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων δολοφονία και απόπειρα δολοφονίας. Σε ακρόαση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο τη Δευτέρα στο Σεντ Πολ, ο Boelter δήλωσε ότι δεν μπορούσε να πληρώσει δικηγόρο.

Ένας ομοσπονδιακός δημόσιος συνήγορος διορίστηκε για να τον εκπροσωπήσει και κρατείται χωρίς εγγύηση εν αναμονή της εμφάνισής του στο δικαστήριο την επόμενη εβδομάδα.

