ΗΠΑ – Μινεσότα: Ντυμένος αστυνομικός ο δολοφόνος της βουλευτή των Δημοκρατικών και του συζύγου της (Video)

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το FBI και η αστυνομία για τον εντοπισμό ενός άνδρα που σκότωσε μια τοπική δημοκρατική βουλευτή της Μινεσότα και τον άνδρα της, μέσα στο σπίτι τους και τραυμάτισε άλλον έναν δημοκρατικό γερουσιαστή.

Ο δράστης ήταν ντυμένος σαν αστυνομικός και έφτασε με αυτοκίνητο που έμοιαζε με περιπολικό στο σπίτι της Μελίσσα Χόρτμαν στη Μινεσότα.

Εισέβαλε στο σπίτι, άνοιξε πυρ και σκότωσε την τοπική βουλευτή των Δημοκρατικών και τον σύζυγο της.

Λίγο νωρίτερα, μερικά χιλιόμετρα μακριά, ο ίδιος δράστης είχε πυροβολήσει τον τοπικό γερουσιαστή Τζον Χόφμαν και τη σύζυγό του, τραυματίζοντας τους σοβαρά.

Η αστυνομία τώρα καταζητά αυτόν τον άνδρα. Είναι ο 57χρονος Vance Boelter, πρώην πολιτικός που υπηρέτησε στην ίδια επιτροπή ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού της πολιτείας με τον Χόφμαν.

Το προφίλ του δράστη

Ο Boelter, ο οποίος είχε διοριστεί στο παρελθόν από τον Δημοκρατικό κυβερνήτη Τιμ Γουόλζ, άφησε πίσω του μανιφέστο με λίστα 70 πολιτικών και υλικό με ακροδεξιά συνθήματα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, λίγες ημέρες πριν από τις δολοφονίες, είχε στείλει sms σε δυο φίλους του.

«Θα λείψω για λίγο. Ίσως πεθάνω σύντομα, οπότε ήθελα απλώς να σας πω ότι σας αγαπώ και τους δύο και εύχομαι να μην είχαν έρθει έτσι τα πράγματα».

Μαζί με την σύζυγο του, διατηρούσαν μια ένοπλη υπηρεσία ασφαλείας που χρέωνε 2.500 δολάρια τον μήνα για 8 περιπολίες την εβδομάδα, στα σπίτια των πελατών.

