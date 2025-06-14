Σοκ στις ΗΠΑ: Δολοφονήθηκε πολιτειακή γερουσιάστρια και ο σύζυγός της, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι δύο σε επίθεση

Μία Δημοκρατική πολιτειακή γερουσιαστής της τοπικής βουλής της Πολιτείας της Μινεσότα και ο σύζυγός της σκοτώθηκαν, και ένας άλλος πολιτειακός γερουσιαστής τραυματίστηκε σήμερα το πρωί σε μια «πράξη πολιτικής βίας», ανακοίνωσε ο Τιμ Γουόλζ, κυβερνήτης αυτής της βόρειας πολιτείας των ΗΠΑ.

Η Μελίσα Χόρτμαν και ο σύζυγός της, από το Μπρούκλιν Παρκ, «πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί σε αυτό που φαίνεται να είναι μια πολιτικά υποκινούμενη δολοφονία», δήλωσε ο κυβερνήτης σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι ένας δεύτερος γερουσιαστής ο Τζον Χόφμαν και η σύζυγός του, από το Τσάμπλιν, που επίσης έγιναν στόχος, τραυματίστηκαν. «Αυτή ήταν μια πράξη πολιτικής βίας», τόνισε ο Γουόλζ.

Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους δύο προαστίων της Μινεάπολης να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς αναζητούν τον ύποπτο δράστη των επιθέσεων που ήταν μεταφιεσμένος παριστάτοντας τον αστυνομικό και πυροβόλησε τους δύο Δημοκρατικούς πολιτειακούς νομοθέτες και τις συζύγους τους μέσα στα σπίτια τους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι επιθέσεις έγιναν τα ξημερώματα.

Η Έιμι Κλόμπουτσαρ, μία από τις Αμερικανίδες γερουσιαστές της Μινεσότα, επιβεβαίωσε την ταυτότητα των θυμάτων της «σοκαριστικής πράξης βίας» σε μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι οι προσευχές της «είναι μαζί με τις οικογένειες Χόρτμαν και Χόφμαν».

Δράστης ένας πρώην υπάλληλος του κυβερνήτη

Το σοκ για τον κυβερνήτη της Μινεσότα και υποψήφιο αντιπρόεδρο της χώρας με την Κάμαλα Χάρις, Τιμ Γουόλζ, είναι πως ταυτοποιήθηκε ο δράστης και πρόκειται για πρώην υπάλληλό του!

Ο δράστης, ο οποίος διαφεύγει, είναι ο 57χρονος Βανς Λούθερ Μπόελτερ, πρώην υπάλληλος του Γουόλζ, διορισμένος στο παρελθόν σε ένα από τα συμβούλια του κυβερνήτη.

Μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν φυλλάδια των “No Kings («Όχι Βασιλιάδες») του κινήματος που έχει προγραμματίσει για σήμερα, ανήμερα της στρατιωτικής παρέλασης στην Ουάσινγκτον, διαμαρτυρίες σε πολλές πόλεις κατά της κυβέρνησης Τραμπ – καθώς και ένα «μανιφέστο» που απαριθμούσε άλλους βουλευτές και αξιωματούχους.

Διαβάστε επίσης:

To Ιράν εξετάζει σοβαρά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για το παγκόσμιο εμπόριο

Ινδία: Τεχνικές επιθεωρήσεις σε όλα τα Boeing 787 μετά την τραγωδία με τους 279 νεκρούς

Handelsblatt για Ισραήλ – Ιράν: Ο πόλεμος μπορεί να καταλήξει μόνο σε καταστροφή – Μία εφιαλτική ανάλυση