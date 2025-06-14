search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.06.2025 18:41

To Ιράν εξετάζει σοβαρά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για το παγκόσμιο εμπόριο

14.06.2025 18:41
tanker-hormuz-stratiotis

Το Ιράν φέρεται να σκέφτεται σοβαρά να προβεί σε μια στρατιωτική κίνηση η οποία θα πλήξει σοβαρά το παγκόσμιο εμπόριο και θα εκτινάξει την ακρίβεια.

Σύμφωνα με πηγές των Reuters και AP, με την επιβεβαίωση της πλατφόρμας IRINN, το Ιράν σκέφτεται να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ που βρίσκονται μεταξύ Ομάν και Ιράν και αποτελούν την πιο σημαντική θαλάσσια δίοδος παγκοσμίως, για τη μεταφορά του πετρελαίου μέσω θαλάσσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως πάνω από το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνά καθημερινά από αυτή τη δίοδο, η οποία συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.

Η ένταση με το Ισραήλ ωθεί την κυβέρνηση στο κλείσιμο των Στενών και ήδη έχουν υπάρξει προειδοποιήσεις σε πλοία να αποφεύγουν την περιοχή.

Τι θα γίνει αν κλείσει το Ορμούζ;

Αν το Ιράν υλοποιήσει την απειλή του, το πρώτο πράγμα που θα εκτιναχθεί, θα είναι η τιμή στο πετρέλαιο. Ειδικοί προβλέπουν ακόμη και με διπλασιασμό στη τιμή του βαρελιού, εκτιμώντας πως θα κοστίζει μίνιμουμ 120-130 δολάρια.

Αυτό θα κοστίσει ακριβά στον δυτικό κόσμο και υπάρχουν φόβοι πως το βαρέλι μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 150 δολάρια, προκαλώντας ένα κύμα πληθωριστικών πιέσεων στις παγκόσμιες αγορές.

Αυτόματα, εκτός από τα καύσιμα θα ακριβύνει σχεδόν κάθε προϊόν, άρα και το κόστος ζωής. 

Παράλληλα, το κλείσιμο των Στενών δημιουργεί και γεωπολιτική ανησυχία αφού οι ΗΠΑ διαθέτουν ισχυρή παρουσία στη περιοχή και έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα επιτρέψουν να κλείσει οποιαδήποτε στιγμή το σημείο, το οποίο θεωρούν «διεθνή ύδατα». 

Αυτό υπό συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ακόμη και στρατιωτική επέμβαση, άρα νέα κλιμάκωση και εμπλοκή και των ΗΠΑ, χωρίς να αποκλείεται πλέον -σε αυτό το ενδεχόμενο- μια γενικευμένη σύρραξη στην περιοχή. 

Το Ιράν σκέφτεται το μέτρο αυτό με το ρίσκο που έχει, ποντάροντας στο ότι θα αποτρέψει την Δύση να επιτρέπει στο Ισραήλ να συνεχίζει τις επιθέσεις κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Στον αντίποδα, αν θέλουν, εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν για τις χώρες που εμπορεύονται πετρέλαιο στην περιοχή. Υπάρχει η λύση της Σαουδικής Αραβίας με αγωγούς προς την Ερυθρά Θάλασσα και τα ΗΑΕ με αγωγό προς τον Ινδικό Ωκεανό, μέσω Ομάν. Αμφότερες ωστόσο οι δύο περιπτώσεις, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που καλύπτει το Ορμούζ.

ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προσωρινές λύσεις με αποθέματα πετρελαίου, όχι όμως και η Κίνα με την Ινδία που θα πρέπει να κινηθούν διπλωματικά.

Διαβάστε επίσης:

Ινδία: Τεχνικές επιθεωρήσεις σε όλα τα Boeing 787 μετά την τραγωδία με τους 279 νεκρούς

Handelsblatt για Ισραήλ – Ιράν: Ο πόλεμος μπορεί να καταλήξει μόνο σε καταστροφή – Μία εφιαλτική ανάλυση

«Η Τεχεράνη θα καεί, αν συνεχίσει τις επιθέσεις» προειδοποιεί το Ισραήλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
slot

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

jello_biafra_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

aftokinito_parathira_1003_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα σε αυτοκινητόδρομους: Πόσο επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου

iran-234254
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η άνοδος στη τιμή του πετρελαίου σπέρνει πανικό στις κυβερνήσεις: Τα μέτρα που ήδη πήραν σε Ευρώπη και Ασία, τι εξετάζει η Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:48
slot

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

jello_biafra_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

1 / 3