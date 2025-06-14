To Ιράν εξετάζει σοβαρά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για το παγκόσμιο εμπόριο

Το Ιράν φέρεται να σκέφτεται σοβαρά να προβεί σε μια στρατιωτική κίνηση η οποία θα πλήξει σοβαρά το παγκόσμιο εμπόριο και θα εκτινάξει την ακρίβεια.

Σύμφωνα με πηγές των Reuters και AP, με την επιβεβαίωση της πλατφόρμας IRINN, το Ιράν σκέφτεται να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ που βρίσκονται μεταξύ Ομάν και Ιράν και αποτελούν την πιο σημαντική θαλάσσια δίοδος παγκοσμίως, για τη μεταφορά του πετρελαίου μέσω θαλάσσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως πάνω από το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνά καθημερινά από αυτή τη δίοδο, η οποία συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.

Η ένταση με το Ισραήλ ωθεί την κυβέρνηση στο κλείσιμο των Στενών και ήδη έχουν υπάρξει προειδοποιήσεις σε πλοία να αποφεύγουν την περιοχή.

Τι θα γίνει αν κλείσει το Ορμούζ;

Αν το Ιράν υλοποιήσει την απειλή του, το πρώτο πράγμα που θα εκτιναχθεί, θα είναι η τιμή στο πετρέλαιο. Ειδικοί προβλέπουν ακόμη και με διπλασιασμό στη τιμή του βαρελιού, εκτιμώντας πως θα κοστίζει μίνιμουμ 120-130 δολάρια.

Αυτό θα κοστίσει ακριβά στον δυτικό κόσμο και υπάρχουν φόβοι πως το βαρέλι μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 150 δολάρια, προκαλώντας ένα κύμα πληθωριστικών πιέσεων στις παγκόσμιες αγορές.

Αυτόματα, εκτός από τα καύσιμα θα ακριβύνει σχεδόν κάθε προϊόν, άρα και το κόστος ζωής.

Παράλληλα, το κλείσιμο των Στενών δημιουργεί και γεωπολιτική ανησυχία αφού οι ΗΠΑ διαθέτουν ισχυρή παρουσία στη περιοχή και έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα επιτρέψουν να κλείσει οποιαδήποτε στιγμή το σημείο, το οποίο θεωρούν «διεθνή ύδατα».

Αυτό υπό συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ακόμη και στρατιωτική επέμβαση, άρα νέα κλιμάκωση και εμπλοκή και των ΗΠΑ, χωρίς να αποκλείεται πλέον -σε αυτό το ενδεχόμενο- μια γενικευμένη σύρραξη στην περιοχή.

Το Ιράν σκέφτεται το μέτρο αυτό με το ρίσκο που έχει, ποντάροντας στο ότι θα αποτρέψει την Δύση να επιτρέπει στο Ισραήλ να συνεχίζει τις επιθέσεις κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Στον αντίποδα, αν θέλουν, εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν για τις χώρες που εμπορεύονται πετρέλαιο στην περιοχή. Υπάρχει η λύση της Σαουδικής Αραβίας με αγωγούς προς την Ερυθρά Θάλασσα και τα ΗΑΕ με αγωγό προς τον Ινδικό Ωκεανό, μέσω Ομάν. Αμφότερες ωστόσο οι δύο περιπτώσεις, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που καλύπτει το Ορμούζ.

ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προσωρινές λύσεις με αποθέματα πετρελαίου, όχι όμως και η Κίνα με την Ινδία που θα πρέπει να κινηθούν διπλωματικά.

