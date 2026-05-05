Το Ιράν διαψεύδει ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο στρατός του Ιράν διέψευσε «κατηγορηματικά» το βράδυ της Τρίτης, 5/5, ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία νωρίτερα ανέφεραν ότι ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, για να αναχαιτίσουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η Τεχεράνη.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν έκαναν καμία επιχείρηση, με πυραύλους ή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τις τελευταίες ημέρες», είπε ο εκπρόσωπος του γενικού επιτελείου διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων, ο Χατάμ Αλ Ανμπιγιά, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Εάν είχαμε αναλάβει τέτοια δράση, θα το ανακοινώναμε με σαφήνεια. Κατά συνέπεια, η αναφορά του υπουργείου Άμυνας αυτής της χώρας διαψεύδεται κατηγορηματικά και είναι παντελώς αβάσιμη», επέμεινε ο εκπρόσωπος.

