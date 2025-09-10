search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 00:29
ΚΟΣΜΟΣ

10.09.2025 22:19

ΗΠΑ: Νεκρός από πυροβολισμούς ο ακροδεξιός ακτιβιστής και υποστηρικτής του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ – Σκληρό βίντεο

10.09.2025 22:19
charlie kirk 098- new

Νεκρός έπεσε από πυροβολισμούς που δέχθηκε ο ακροδεξιός ακτιβιστής και σχολιαστής, Τσάρλι Κερκ σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο TRuth Social.

«Ο μεγάλος, θρυλικός Τσάρλι Κερκ, πέθανε. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την Καρδιά των Νέων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Αγαπήθηκε και θαυμάστηκε από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα, δεν είναι πια μαζί μας. Τα συλλυπητήρια τα δικά μου και της Μελαάνια στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και την οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media έδειχναν το συμβάν, όπου ο Κερκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα δέχθηκε πυροβολισμούς.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου ότι ο Κερκ έκανε μία παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και «από ό,τι γνωρίζουμε, χτυπήθηκε και μεταφέρθηκε από την ομάδα ασφαλείας του μακριά από τις εγκαταστάσεις».

Οι τελευταίες λέξεις που είπε ο Τσάρλι Κερκ πριν τον πυροβολήσουν είναι «βία συμμοριών» (gang violence), ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο ακτιβιστής πυροβολήθηκε από απόσταση περίπου 190 μέτρων.

Βίντεο δείχνει έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από τις αρχές. Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.

«Παρακολουθούμε στενά τις αναφορές για την τραγική επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley», ανέφερε αρχικά ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ σε ανάρτησή του στο Χ.

«Οι σκέψεις μας είναι με τον Τσάρλι, τους αγαπημένους του και όλους όσους επηρεάστηκαν», πρόσθεσε.

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έγραψε στο X: «Ας προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, έναν πραγματικά καλό άνθρωπο και νέο πατέρα».

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έγραψε στα social media: «προσευχές για τον Τσάρλι Κερκ. Έναν απίστευτο Χριστιανό, Αμερικάνο και άνθρωπο. Είθε το θεραπευτικό χέρι του Ιησού Χριστού να τον ευλογήσει».

«Σ’ αγαπάμε, Τσάρλι Κερκ. Προσευχόμαστε για σένα», έγραψε ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ (Charlie James Kirk), γεννημένος το 1993 στο Ιλινόις των ΗΠΑ, ήταν γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής, συγγραφέας και παρουσιαστής.

Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στην πολιτική δράση, ιδρύοντας το 2012 τον οργανισμό Turning Point USA, με στόχο την προώθηση συντηρητικών ιδεών στη νεολαία και στους πανεπιστημιακούς χώρους. Υπό την ηγεσία του, η Turning Point αναπτύχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους φορείς του αμερικανικού δεξιού κινήματος, δημιουργώντας παραρτήματα και θυγατρικές, όπως η Turning Point Action και η Turning Point Faith.

Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από την εκπομπή του The Charlie Kirk Show και τη συγγραφή βιβλίων, μεταξύ των οποίων το The MAGA Doctrine και το Right-Wing Revolution.

Η δημόσια παρουσία του Κερκ χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ειδικότερα της γραμμής που εκπροσωπεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει δημιουργήσει εργαλεία όπως το Professor Watchlist, με στόχο την καταγραφή πανεπιστημιακών που θεωρείται ότι προωθούν «ριζοσπαστικές ιδέες». Οι θέσεις του συχνά προκαλούν αντιδράσεις και έντονο δημόσιο διάλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

H… αμοιβαία εκτίμηση με τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο παρελθόν είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τον Κερκ και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του περασμένου έτους.

Κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στην Ουάσινγκτον, την ημέρα πριν την ορκωμοσία του για τη δεύτερη θητεία του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ είπε στους παρευρισκόμενους: «Ο Τσάρλι Κερκ είναι εδώ. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Τσάρλι. Ο Τσάρλι είναι φανταστικός».

Λίγες εβδομάδες πριν, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στο Λας Βέγκας στις 22 Δεκεμβρίου 2024, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κερκ «απίστευτο», προσθέτοντας στους παρευρισκόμενους ότι ο Κερκ «είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο και παλεύει εκεί έξω».

Ο πρόεδρος, ο οποίος τότε ήταν ακόμα υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, εμφανίστηκε επίσης τον περασμένο Οκτώβριο σε μια πολιτική συγκέντρωση της Turning Point USA στο Φοίνιξ. «Θέλω να εκφράσω την τεράστια ευγνωμοσύνη μου στον Τσάρλι Κερκ. Είναι πραγματικά ένας καταπληκτικός τύπος. Καταπληκτικός τύπος», είχε πει.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τον περασμένο Ιούνιο, εξήρε επίσης τον Κερκ σε μια συγκέντρωση της Turning Point Action στο Φοίνιξ και τον ευχαρίστησε για το έργο του, λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω έναν ξεχωριστό άνθρωπο, τον Τσάρλι Κερκ».

«Πέθανε κάθε ελπίδα για τους ισραηλινούς ομήρους» λέει ο πρωθυπουργός του Κατάρ – Προειδοποίησε για συλλογική απάντηση στο Ισραήλ

Φρίκη στην Ταϊλάνδη: Φύλακας ζωολογικού κήπου κατασπαράχθηκε από λιοντάρια

Υεμένη: Τουλάχιστον 35 νεκροί και 131 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον των Χούθι

