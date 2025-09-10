Φρίκη στην Ταϊλάνδη: Φύλακας ζωολογικού κήπου κατασπαράχθηκε από λιοντάρια

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας φύλακας ζωολογικού κήπου που σκοτώθηκε από λιοντάρια στην Ταϊλάνδη, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο 58χρονος φύλακας εργαζόταν εδώ και 30 χρόνια περίπου στον ζωολογικό κήπο.

Η επίθεση σημειώθηκε στο Safari World της Μπανγκόκ, έναν από τους μεγαλύτερους ζωολογικούς κήπους στην Ασία. Μεταξύ άλλων οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά λιοντάρια και τίγρεις την ώρα που τρώνε, καταβάλλοντας αντίτιμο περίπου 32 ευρώ. Στον ιστότοπο του Safari World αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «οι επισκέπτες μπορούν να βρεθούν κοντά σε άγρια ζώα – όπως τίγρεις, λιοντάρια, αρκούδες και ζέβρες – που περιφέρονται ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον».

Zookeeper is eaten alive by pack of lions at Safari World in Bangkok in front of tourists. Lion ownership is legal in Thailand, where the captive lion population has exploded with nearly 500 registered in zoos, breeding farms, petting cafes & homes. 😡https://t.co/ehlesIFuwj pic.twitter.com/vZXyEzSXfk — Xpose Trophy Hunting (@XposeTrophyHunt) September 10, 2025

«Το θύμα είναι υπάλληλος του ζωολογικού κήπου, ο οποίος συνήθως τάιζε τα λιοντάρια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Σαμπουντί Πανπαγκντί, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης εθνικών πάρκων. Συμπλήρωσε πως, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, ο άτυχος άνδρας δέχθηκε επίθεση από έξι ή επτά λιοντάρια.

Some lions at a private open zoo in Bangkok badly mauled a zookeeper who later died in a hospital in the presence of both Thai and foreign tourists who did their best to help him. #Thailand #ThaiNews #Lions



Read Thai Newsroom Reporthttps://t.co/RHzuahAHdF — ThaiNewsroom.com (@Thainewsroom) September 10, 2025

«Ένας άνδρας βγήκε από αυτοκίνητο και στάθηκε μόνος, με την πλάτη γυρισμένη προς τα ζώα (…) Στεκόταν έτσι για περίπου τρία λεπτά, όταν ένα λιοντάρι τον πλησίασε αθόρυβα και τον άρπαξε», αφηγήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο Thairath ο Ταβατσάι Καντσαναρίν, επισκέπτης του Safari World που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης.

