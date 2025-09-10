search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 22:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 21:42

Φρίκη στην Ταϊλάνδη: Φύλακας ζωολογικού κήπου κατασπαράχθηκε από λιοντάρια

10.09.2025 21:42
lliontaria 88- new

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας φύλακας ζωολογικού κήπου που σκοτώθηκε από λιοντάρια στην Ταϊλάνδη, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο 58χρονος φύλακας εργαζόταν εδώ και 30 χρόνια περίπου στον ζωολογικό κήπο.

Η επίθεση σημειώθηκε στο Safari World της Μπανγκόκ, έναν από τους μεγαλύτερους ζωολογικούς κήπους στην Ασία. Μεταξύ άλλων οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά λιοντάρια και τίγρεις την ώρα που τρώνε, καταβάλλοντας αντίτιμο περίπου 32 ευρώ. Στον ιστότοπο του Safari World αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «οι επισκέπτες μπορούν να βρεθούν κοντά σε άγρια ζώα – όπως τίγρεις, λιοντάρια, αρκούδες και ζέβρες – που περιφέρονται ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον».

«Το θύμα είναι υπάλληλος του ζωολογικού κήπου, ο οποίος συνήθως τάιζε τα λιοντάρια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Σαμπουντί Πανπαγκντί, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης εθνικών πάρκων. Συμπλήρωσε πως, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, ο άτυχος άνδρας δέχθηκε επίθεση από έξι ή επτά λιοντάρια.

«Ένας άνδρας βγήκε από αυτοκίνητο και στάθηκε μόνος, με την πλάτη γυρισμένη προς τα ζώα (…) Στεκόταν έτσι για περίπου τρία λεπτά, όταν ένα λιοντάρι τον πλησίασε αθόρυβα και τον άρπαξε», αφηγήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο Thairath ο Ταβατσάι Καντσαναρίν, επισκέπτης του Safari World που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Σάρωσαν τη Γαλλία οι διαμαρτυρίες «Μπλοκάρετε τα πάντα» – Εκατοντάδες συλλήψεις, αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους οι διαδηλωτές

Εξαφάνισαν το ενοχλητικό έργο του Banksy με τον δικαστή μέσα σε 48 ώρες

Νεπάλ: Μεταβατική πρωθυπουργός η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου – Αποδέχτηκε το αίτημα των διαδηλωτών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sakellaridis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Ωνάσειο

Untitled-design-1-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος από Βελλίδειο: Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη εγγύηση για προοδευτική διέξοδο – Στις προοδευτικές συγκλίσεις η απάντηση στο καθεστώς Μητσοτάκη

charlie kirk 098- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμούς δέχθηκε ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ – Σκληρό βίντεο

kriti ekav pyrosvestiki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νεκρός σε τροχαίο 57χρονος τουρίστας

Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani
ΚΟΣΜΟΣ

«Πέθανε κάθε ελπίδα για τους ισραηλινούς ομήρους» λέει ο πρωθυπουργός του Κατάρ – Προειδοποίησε για συλλογική απάντηση στο Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 22:34
sakellaridis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Ωνάσειο

Untitled-design-1-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος από Βελλίδειο: Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη εγγύηση για προοδευτική διέξοδο – Στις προοδευτικές συγκλίσεις η απάντηση στο καθεστώς Μητσοτάκη

charlie kirk 098- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμούς δέχθηκε ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ – Σκληρό βίντεο

1 / 3