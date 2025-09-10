Σάρωσαν τη Γαλλία οι διαμαρτυρίες «Μπλοκάρετε τα πάντα» – Εκατοντάδες συλλήψεις, αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους οι διαδηλωτές

Διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους, έστησαν οδοφράγματα και συγκρούστηκαν σποραδικά με την αστυνομία την Τετάρτη, σε μια επίδειξη οργής κατά του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, της πολιτικής ελίτ και των σχεδιαζόμενων περικοπών δαπανών.

Οι αρχές ανέπτυξαν περισσότερους από 80.000 άνδρες ασφαλείας σε όλη τη χώρα, απομακρύνοντας τα εμπόδια και περιορίζοντας τις αναταραχές καθώς οι εντάσεις ξέσπασαν σε πολλά μέρη.

Στο Παρίσι, οι δυνάμεις καταστολής των ταραχών έκαναν περιοδικά χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τα πλήθη. Σχεδόν 200 άτομα συνελήφθησαν στην πρωτεύουσα.

Το κίνημα «Μπλοκάρετε τα πάντα» – μια ευρεία έκφραση δυσαρέσκειας που έχει εξαπλωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – εμφανίστηκε στο διαδίκτυο τον Μάιο μεταξύ δεξιών ομάδων, αλλά έκτοτε έχει υιοθετηθεί από την αριστερά και την άκρα αριστερά.

Οι διαδηλώσεις ήρθαν να προστεθούν στην πολιτική αναταραχή που επικρατεί την ημέρα που ο συντηρητικός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέλαβε τα καθήκοντά του ως ο νέος πρωθυπουργός του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, μετά την εκδίωξη του προκάτοχού του από το κοινοβούλιο λόγω των αντιδημοφιλών σχεδίων του για δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

«Είναι τα ίδια πράγματα, είναι τα ίδια, ο Μακρόν είναι το πρόβλημα, όχι οι υπουργοί», δήλωσε ο Φρεντ, στέλεχος του συνδικάτου CGT στην εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών RATP του Παρισιού. «Πρέπει να φύγει».

Η Γαλλία βρίσκεται υπό πίεση να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού που ανέρχεται σχεδόν στο διπλάσιο του ορίου του 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ένα χρέος που ισοδυναμεί με 114% του ΑΕΠ.

Στο Παρίσι, μαθητές και παιδιά σχολικής ηλικίας ενίσχυσαν τις τάξεις των διαδηλωτών. Σχεδόν 300 διαδηλωτές συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα, αν και πολλές συγκεντρώσεις ήταν ειρηνικές.

Paris on fire 🔥 France



“Block Everything” day of action on September 10, 2025 against Macron. an ex Rothschild banker controlled by Zionists.



“Block Everything” movement. Demonstrators blocked roads, set bins on fire, and clashed with police over budget cuts and political… pic.twitter.com/La4vxdlPVa September 10, 2025

Το κίνημα αντανακλά την οργή για αυτό που οι διαδηλωτές λένε ότι είναι μια δυσλειτουργική κυβερνώσα ελίτ που επιμένει στη λιτότητα – η δυσαρέσκεια επιδεινώθηκε μετά την πρόταση της τελευταίας κυβέρνησης για περικοπές 44 δισεκατομμυρίων ευρώ στις κρατικές δαπάνες.

Έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord στο Παρίσι, εκατοντάδες νέοι φώναζαν συνθήματα κατά του Μακρόν. Ένας κρατούσε ένα πλακάτ με τη σημαία και το σύνθημα «Η Δημοκρατία της πλούσιας ελίτ».

#BREAKING 🚨🔥🇫🇷

Anti Macron protests is getting out of hand in France. There are major Clashes With Police On The Streets Of Paris and Other Major Cities.



Protestors are demanding immediate resignation from Macron and general elections.



France must put Le Pen in charge… pic.twitter.com/0iRKxVFvbt September 10, 2025

«Ήρθαμε να κάνουμε λίγο θόρυβο», δήλωσε η φοιτήτρια της Σορβόννης, 17 ετών, Έμμα Μεγκερντιτσιάν. «Θέλουμε να ξέρουν ότι δεν μπορούμε να το αντέξουμε άλλο αυτό, θέλουμε ένα άλλο είδος κυβέρνησης».

🚨 Incendie désormais maîtrisé (au bout de 10 minutes) du côté des Halles. La cause : l'envoi massif de lacrymogènes mettant ainsi le feu au décors extérieur du restaurant. #10septembre2025 #10septembre pic.twitter.com/frREULrPal — Manon 🇨🇵 🕊 (@manonbymanon_) September 10, 2025

Οργή για τις περικοπές στον προϋπολογισμό

Στα δυτικά, διαδηλωτές στη Νάντη απέκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο με φλεγόμενα ελαστικά και κάδους απορριμμάτων. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να καταλάβουν έναν κυκλικό κόμβο.

Στη Ρεν, ένα λεωφορείο πυρπολήθηκε. Στο Μονπελιέ, στα νότια, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων σε διαδηλωτές που είχαν στήσει οδόφραγμα για να εμποδίσουν την κυκλοφορία σε έναν κυκλικό κόμβο. Ένα μεγάλο πανό στο σημείο έγραφε: «Παραιτήστε τον Μακρόν».

Η αστυνομία του Παρισιού έκανε χρήση δακρυγόνων σε νέους που μπλόκαραν την είσοδο ενός λυκείου και οι πυροσβέστες αφαίρεσαν καμένα ποδήλατα και κάδους απορριμμάτων από πολλά οδοφράγματα. Ξέσπασαν συμπλοκές στο περιθώριο μιας κατά τα άλλα ειρηνικής διαμαρτυρίας κοντά στο εμπορικό κέντρο Chatelet στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Déferlement de violences policières Gare du Nord où on est dans la répression pure et pas du tout dans le maintien de l’ordre

Encore une fois la police française renvoie au monde le triste spectacle d’une démocratie qui n’existe plus

🎥@cedriccanton_

pic.twitter.com/gbAq41sbC2 — Marcel (@realmarcel1) September 10, 2025

Το κίνημα «Μπλοκάρετε τα πάντα» έχει συγκριθεί με την εξέγερση των «Κίτρινων Γιλέκων» που ξέσπασε το 2018-2019 για τους φόρους και το κόστος ζωής και ανάγκασε τον Μακρόν να κάνει πολιτικές παραχωρήσεις που κόστισαν δισεκατομμύρια ευρώ.

Occupation de la Gare de Lyon pendant que la police matraque Gare du Nord

C’est partout

🎥@OffensiveEco #10septembre2025

pic.twitter.com/csrhPeZDFl — Marcel (@realmarcel1) September 10, 2025

Ωστόσο, ο κοινωνιολόγος Αντουάν Μπριστιέλ στο think tank του Ιδρύματος Jean Jaures σημείωσε ένα γενεαλογικό χάσμα μεταξύ των δύο. «Στο κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων, είχαμε μια μάλλον ευάλωτη Γαλλία που αγωνιζόταν να τα βγάλει πέρα, πολλούς εργαζόμενους, πολλούς συνταξιούχους. Ενώ εδώ, όσον αφορά την ηλικία, υπάρχουν πολλοί νέοι», είπε ο Μπριστιέλ στο Reuters.

Έχουν «ένα συγκεκριμένο όραμα για τον κόσμο όπου υπάρχει περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, λιγότερη ανισότητα και ένα πολιτικό σύστημα που λειτουργεί διαφορετικά, καλύτερα».

Διαβάστε επίσης:

Εξαφάνισαν το ενοχλητικό έργο του Banksy με τον δικαστή μέσα σε 48 ώρες

Νεπάλ: Μεταβατική πρωθυπουργός η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου – Αποδέχτηκε το αίτημα των διαδηλωτών

NASA: Τα πετρώματα του Άρη περιέχουν το «σαφέστερο σημάδι» μέχρι σήμερα για ύπαρξη αρχαίας ζωής στον «κόκκινο πλανήτη»