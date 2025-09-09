Σεμπαστιάν Λεκορνί: Τι σηματοδοτεί η επιλογή Μακρόν για την πρωθυπουργία – Οι προκλήσεις ενόψει και των κινητοποιήσεων των συνδικάτων

Τον «εκλεκτό» του για την πρωθυπουργία, τον μέχρι σήμερα υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά την παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού,, λόγω της απώλειας της ψήφου εμπιστοσύνης της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Τώρα, ο Λεκορνί πέφτει με τη μία στα βαθιά, με στόχο να βγάλει τη Γαλλία από την πολιτική κρίση, αλλά και να περάσει τον προϋπολογισμό λιτότητας που απέτυχε ο Μπαϊρού.

Ο πρόεδρος Μακρόν ανέθεσε στον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα το μεσημέρι της Τετάρτης, να έχει «διαβουλεύσεις με τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο με στόχο την έγκριση του προϋπολογισμού και την επίτευξη συμφωνιών που είναι απαραίτητες για τις αποφάσεις των επομένων μηνών», αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Μέγαρο των Ηλυσίων. «Ύστερα από αυτές τις συζητήσεις, εναπόκειται στον νέο πρωθυπουργό ο σχηματισμός κυβέρνησης», επισημαίνεται.

Ο 39χρονος Λεκορνί, πρώην γερουσιαστής που κατέχει κυβερνητικό αξίωμα από το 2017, ανέλαβε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων σε μια δύσκολη περίοδο, λίγους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, και καθιερώθηκε ως έμπιστος και στενός συνεργάτης του προέδρου Μακρόν.

Τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν μεταξύ των φαβορί για την πρωθυπουργία, αλλά τότε ο Μακρόν επέλεξε τελικά τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού για να διαδεχθεί τον συντηρητικό Μισέλ Μπαρνιέ.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

«Ο πρόεδρος ρίχνει τη χαριστική βολή στον “μακρονισμό”, έχοντας οχυρωθεί μαζί με λίγους έμπιστους», σχολίασε η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Για «θλιβερή κωμωδία» έκανε λόγο ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς LFI («Ανυπότακτη Γαλλία»), ζητώντας την παραίτηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας φιλοδοξεί να διευρύνει τον εύθραυστο συνασπισμό που στήριξε την προηγούμενη κυβέρνηση. Παρότι επιθυμεί συνεργασία με τους Σοσιαλιστές, ο Μακρόν δεν επέλεξε για πρωθυπουργό τον ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) Ολιβιέ Φορ.

Η διπλή πρόκληση του νέου πρωθυπουργού

Ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκoρνί θα πρέπει να αναλάβει δράση άμεσα, αναλαμβάνοντας τα ηνία της κυβέρνησης ακριβώς τη στιγμή που οι διαδηλωτές επιδιώκουν να οδηγήσουν τη Γαλλία σε οριακό τέλος, γράφει το Politico.

Οι αρχές προετοιμάζονται για διαδηλώσεις και αποκλεισμούς σε αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και διυλιστήρια, στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού κινήματος που ονομάζεται «Αποκλείστε τα πάντα». Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι μια «εξαιρετική» ανάπτυξη σχεδόν 80.000 δυνάμεων ασφαλείας σε όλη τη χώρα έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη και ότι οι αρχές θα «επέμβουν συστηματικά» για την άρση τυχόν αποκλεισμών.

Η εκστρατεία για το κλείσιμο της κυβέρνησης άρχισε να κερδίζει έδαφος αφότου ο απερχόμενος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αποκάλυψε τα σχέδιά του να μειώσει τον γαλλικό προϋπολογισμό του 2026 κατά 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο.

Τη Δευτέρα, οι νομοθέτες τορπίλισαν την κυβέρνηση του Μπαϊρού για τα σχέδια δαπανών, τα οποία ο μακροχρόνιος κεντρώος υποστήριζε ότι ήταν απαραίτητα για τον περιορισμό των υπερβολικών δημόσιων δαπανών.

Ο Γάλλος πρόεδρος διόρισε τον Λεκορνί μια μέρα μετά την πτώση του Μπαϊρού, ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις για γρήγορη αντικατάσταση του απερχόμενου πρωθυπουργού σε μια περίοδο βαθιάς πολιτικής έντασης. Ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό κάλεσε τον πρόεδρο να καλύψει «το κενό εξουσίας».

Η κλίμακα των αναταραχών θα αποτελέσει μια σημαντική δοκιμασία για τον Λεκoρνί, έναν από τους στενότερους συμμάχους του Μακρόν από τότε που ανέλαβε την εξουσία, και ο πρώην υπουργός ενόπλων δυνάμεων θα δει την εξουσία και τη δημοτικότητά του να δοκιμάζονται την πρώτη ημέρα της εργασίας του. Ως διακριτικός πολιτικός, ο Λεκορνί έχει κερδίσει επαίνους για την καθοδήγηση του επανεξοπλισμού της Γαλλίας μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά θα βρεθεί στο προσκήνιο όπως ποτέ άλλοτε.

Εκτός από την αντίδραση σε οποιαδήποτε βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της Τετάρτης, ο Λεκορνί θα πρέπει να δώσει ώθηση στις συνομιλίες για τον προϋπολογισμό μέσω ενός παραλυμένου κοινοβουλίου χωρίς πλειοψηφία.

Και ακόμη πιο εκτεταμένες απεργίες έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα.

Εκτός από τη μεγάλη ανάπτυξη μέτρων ασφαλείας την Τετάρτη, η γαλλική κυβέρνηση διερευνά επίσης εάν ξένοι ταραχοποιοί προσπάθησαν να ενισχύσουν το κίνημα, αν και ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν μέχρι στιγμής «περιθωριακό».

Ενώ έχουν γίνει συγκρίσεις μεταξύ του «Block Everything» και των Κίτρινων Γιλέκων, μια ανάλυση του Ιδρύματος Jean Jaurès κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δύο κινήματα είναι «βαθιά διαφορετικά», με τα σχέδια της Τετάρτης να καθοδηγούνται σε μεγάλο βαθμό από τη ριζοσπαστική αριστερά.

Η εκστρατεία της Τετάρτης, ωστόσο, υποστηρίζεται από το 46% των Γάλλων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της δημοσκόπησης Ipsos.

Η εκστρατεία για το κλείσιμο της κυβέρνησης άρχισε να κερδίζει έδαφος αφότου ο απερχόμενος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αποκάλυψε τα σχέδιά του να συμπιέσει τον γαλλικό προϋπολογισμό του 2026 κατά 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο.

Σε αντίθεση με τα Κίτρινα Γιλέκα, τα οποία ξεκίνησαν διαδικτυακά σε αντίθεση με την αύξηση του φόρου καυσίμων πριν εισέλθουν στο κυρίαρχο στοιχείο και οδηγήσουν τη χώρα σε αδιέξοδο, ο στόχος της σταυροφορίας «Block Everything» είναι πολύ πιο ασαφής. Διαδικτυακοί λογαριασμοί που ισχυρίζονται ότι ανήκουν στο κίνημα της 10ης Σεπτεμβρίου ζητούν μια σειρά από πράγματα, από το τέλος των πολιτικών κομμάτων μέχρι το μποϊκοτάζ του τραπεζικού συστήματος και την παραίτηση του Μακρόν.

Ο Νούνιεζ είπε ότι η άνευ ηγεσίας φύση του κινήματος έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες σχετικά με την απρόβλεπτη φύση του.

«Δεν είναι σαν διαδήλωση, δεν υπάρχουν διοργανωτές, κανείς με τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε, μόνο εκκλήσεις για να μπλοκαριστούν τα πάντα», είπε ο Νούνιεζ. «Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι εκκλήσεις έχουν μεταδοθεί από ριζοσπαστικές ακροαριστερές [ομάδες] που ζητούν σκληρές, μερικές φορές βίαιες πράξεις».

Οι αρχές φοβούνται επίσης ότι ό,τι συμβεί την Τετάρτη θα πυροδοτήσει διαμαρτυρίες την επόμενη εβδομάδα, οι οποίες διοργανώνονται από γαλλικά συνδικάτα.

Ποιος είναι ο νέος Γάλλος πρωθυπουργός

Ο 39χρονος, νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας πια, ήταν ο μόνος υπουργός που παρέμεινε στην κυβέρνηση από την πρώτη εκλογή του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν το 2017, ξεπερνώντας αμέτρητους ανασχηματισμούς και πρόωρες εκλογές.

«Τα κατάφερε μάλλον καλά στον κόσμο του Μακρόν», δήλωσε στο Politico ένας αξιωματούχος του κοινοβουλίου. «Έχει χαρακτηριστικά ‘survivor‘».

Στη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών, ο Λεκορνί έχει εδραιώσει τα διαπιστευτήριά του ως πιστός σύμμαχος του Μακρόν, χτίζοντας ένα πολιτικό προφίλ που ταιριάζει πολύ με αυτό του προέδρου – ιδίως η εμπλοκή του με την πολιτική σε τοπικό επίπεδο.

Ο Λεκορνί διατηρεί χαμηλό δημόσιο προφίλ, αποκαλύπτοντας ελάχιστα για την προσωπική του ζωή.

Ο Λεκορνί για κάποιους φάνταζε φαβορί μετά την πτώση του Μπαϊρού. Κύκλοι εξουσίας της Γαλλίας τον θεωρούν ως έναν πολιτικό “smooth operator”.

“Σε ένα ντιμπέιτ, μπορείς να του κάνεις την ίδια ερώτηση τρεις φορές, ξέρει πώς να μην απαντήσει [όταν δεν θέλει], ενώ εξακολουθεί να σου δίνει την εντύπωση ότι είναι καλός ακροατής”, δήλωσε ένας βουλευτής από κόμμα της αντιπολίτευσης, περιγράφοντάς τον ως “απίστευτα επιδέξιο”.

Στα 19 του χρόνια, ο Λεκορνί ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως ο νεότερος κοινοβουλευτικός βοηθός της Γαλλίας. Στην αρχή ήταν μέλος του συντηρητικού κόμματος Les Républicains, εργάστηκε για να κερδίσει τον σεβασμό από όλους τους πολιτικούς χώρους – από την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης τόσο του Εμανουέλ Μακρον όσο και της Μπριζίτ Μακρόν μέχρι τη φιλοξενία κάπως αμφιλεγόμενων δείπνων με την ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν.

Η διατήρηση αυτής της απήχησης διευκολύνεται από την ευρεία συναίνεση στη χώρα σχετικά με την ανάγκη να καταστούν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις καλύτερα εξοπλισμένες και ασφαλώς πιο ισχυρές.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το όνομά του έχει συνδεθεί με την ενίσχυση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Το 2023 έφερε στο κοινοβούλιο έναν νέο νόμο στρατιωτικού σχεδιασμού που προέβλεπε αμυντικές δαπάνες ύψους 413 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2024 έως το 2030.

Ο Λεκορνί έχει στενούς δεσμούς με τον Γερμανό ομόλογό του.

Όμως, παρότι ευδοκιμεί στην οικοδόμηση διμερών, προσωπικών σχέσεων, ο Γάλλος πρωθυπουργός νιώθει λιγότερο άνετα σε πολυμερή περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες τις οποίες αποφεύγει τις περισσότερες φορές. Πέρυσι, ο πρώην πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ φέρεται να του είπε να εμφανίζεται συχνότερα στις Βρυξέλλες.

“Δεν είναι πολύ ευρωπαϊκός στον τρόπο σκέψης του”, υποστήριξε ένα στέλεχος της βιομηχανίας.

Όντας, ένθερμος υποστηρικτής της γαλλικής κυριαρχίας, ο Λεκορνί έχει εκφράσει μερικές φορές επιφυλακτικότητα για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως για την Κομισιόν.

Τι σηματοδοτεί η επιλογή του από τον Μακρόν

Η επιλογή του 39χρονου Λεκορνί δείχνει την αποφασιστικότητα του Μακρόν να συνεχίσει με μια κυβέρνηση μειοψηφίας που στηρίζει σταθερά την υπέρ των επιχειρήσεων οικονομική μεταρρυθμιστική του ατζέντα, στο πλαίσιο της οποίας έχουν μειωθεί οι φόροι για τις επιχειρήσεις και τους εύπορους, ενώ έχει αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης.

Ο Μακρόν αναγκάστηκε να διορίσει πέμπτο πρωθυπουργό σε λιγότερο από δύο χρόνια, αφού το κοινοβούλιο απέπεμψε τον Φρανσουά Μπαϊρού εννέα μήνες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, λόγω των σχεδίων του για τον περιορισμό του διογκούμενου δημόσιου χρέους της χώρας.

Δίνοντας τη θέση στον Λεκορνί, ο Μακρόν διακινδυνεύει να αποξενώσει το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα και αφήνει τον πρόεδρο και την κυβέρνησή του να εξαρτώνται από την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λε Πεν για στήριξη στο κοινοβούλιο.

Άμεση προτεραιότητα του Λεκορνί θα είναι να διαμορφώσει συναίνεση γύρω από τον προϋπολογισμό του 2026, ένα έργο που αποδείχθηκε η «αχίλλειος πτέρνα» του Μπαϊρού, ο οποίος είχε πιέσει για επιθετικές περικοπές δαπανών ώστε να συγκρατήσει το έλλειμμα, που ανέρχεται σε σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% του ΑΕΠ που θέτει η ΕΕ.

