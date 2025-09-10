Νεπάλ: Μεταβατική πρωθυπουργός η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου – Αποδέχτηκε το αίτημα των διαδηλωτών

Επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης της χώρας θα αναλάβει η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι, καθώς όπως δήλωσε, «αποδέχτηκε το αίτημα των διαδηλωτών της GenZ».

Η 73χρονη Σουσίλα Κάρκι, που χαίρει σεβασμού στη χώρα, η μοναδική γυναίκα που έχει αναδειχθεί στο αξίωμα του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου μέχρι σήμερα, είχε πει νωρίτερα ότι όλες οι πλευρές θα πρέπει «να ενωθούν για να βρεθεί μια διέξοδος στην κρίση».

Sushila Karki, former Chief Justice of Nepal's Supreme Court, also holding a Master's degree in Political Science from Banaras Hindu University (BHU) is likely to head an Interim Government in Nepal, following the mayhem n carnage during the protests in the country. pic.twitter.com/qwgcio5BHA — sidsatsin63 (@sidsatsin63) September 10, 2025

Νωρίτερα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Νεπάλ, στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ, είχε συνομιλίες με διάφορες προσωπικότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων ήταν οι εκπρόσωποι των διαδηλωτών που ανάγκασαν σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα Όλι.

Once again the Straw Hat flag was raised in protest but this time against the current government conditions in Nepal.



Nepal’s Gen Z protesters have chosen the Straw Hat flag embracing it as a powerful symbol of freedom, resistance, and defiance amid escalating unrest against… pic.twitter.com/DUOmAche5B — Pew (@pewpiece) September 9, 2025

«Ο αρχηγός του στρατού ξεκίνησε συνομιλίες με διάφορες πλευρές και συνάντησε εκπροσώπους της GenZ», είπε ο εκπρόσωπός του, Ρατζαράμ Μπάσνετ.

Από την Τρίτη, ο στρατηγός Σιγκντέλ κάλεσε «όλες τις ομάδες που εμπλέκονται στις διαδηλώσεις να ηρεμήσουν και να ξεκινήσουν διάλογο». Ο πρόεδρος του Νεπάλ Ραμτσάντρα Παουντέλ ζήτησε επίσης «από όλον τον κόσμο να συνεργαστεί» ώστε να βρεθεί «μια ειρηνική λύση σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση της χώρας».

The youths in Nepal celebrated the army for defending them from being attacked by the police! pic.twitter.com/Q9UGJmIsKr September 10, 2025

Ο στρατός επιτηρεί αυστηρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε «μέχρι νεωτέρας», ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ένοπλοι στρατιώτες, με άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους, ανάμεσα στα πυρπολημένα αυτοκίνητα και τα λεηλατημένα καταστήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περισσότεροι από 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν από τα σωφρονιστικά ιδρύματα όπου κρατούνταν κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών ταραχών. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μπινόντ Γκίμιρ, είπε ότι τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν.

Η εξέγερση της «GenZ»

Σύμφωνα με το Reuters, οι περισσότεροι διαδηλωτές ήταν νέοι που εξέφραζαν την απογοήτευσή τους για την προφανή αποτυχία της κυβέρνησης να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να ενισχύσει τις οικονομικές ευκαιρίες.

Εδώ και χρόνια, η έλλειψη θέσεων εργασίας έχει οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν εργασία σε χώρες όπως η Μαλαισία, η Μέση Ανατολή και η Νότια Κορέα, κυρίως σε εργοτάξια, προκειμένου να στέλνουν χρήματα στην πατρίδα τους.

Youth unemployment surpassed 20% and people aged 15 to 40 compose 43% of Nepal’s population. The final straw was a nationwide ban on social media imposed on September 4, 2025. The youth took to the streets to demand immediate change. https://t.co/h31Jws694Y pic.twitter.com/Bq1lG55qJE — Armstrong Economics (@StrongEconomics) September 10, 2025

Μεταξύ Ινδίας και Κίνας, το Νεπάλ αντιμετωπίζει πολιτική και οικονομική αστάθεια από το 2008, όταν διαδηλώσεις οδήγησαν στην κατάργηση της μοναρχίας.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας της Ινδίας συνεδρίασε επίσης αργά την Τρίτη για να συζητήσει την κατάσταση στη γειτονική χώρα.

«Η σταθερότητα, η ειρήνη και η ευημερία του Νεπάλ είναι υψίστης σημασίας», δήλωσε αργότερα ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στο X. «Καλώ με ταπεινότητα όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μου στο Νεπάλ να διατηρήσουν την ειρήνη και την τάξη».

On my return from Himachal Pradesh and Punjab today, a meeting of the Cabinet Committee on Security discussed the developments in Nepal. The violence in Nepal is heart-rending. I am anguished that many young people have lost their lives. The stability, peace and prosperity of… — Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2025

