Δύο νέες προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – Στο επίκεντρο η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ και η απουσία κυρώσεων στο Ισραήλ

Οι ακροδεξιοί Πατριώτες για την Ευρώπη (PfE) έχουν συγκεντρώσει αρκετές υπογραφές για να καταθέσουν πρόταση μομφής κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοίνωσε η ομάδα την Τετάρτη.

Η πρόταση, η οποία θα μπορούσε να αναγκάσει την Πρόεδρο και τους Επιτρόπους να παραιτηθούν, θα υποβληθεί επίσημα στη πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «άμεσα», δήλωσε η πρώτη αντιπρόεδρος της ομάδας, Κίνγκα Γκαλ, στο Euronews.

Έχει υπογραφεί από 85 ευρωβουλευτές, όλα τα μέλη της ομάδας, υπερβαίνοντας το ελάχιστο όριο που απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας (72 υπογραφές).

Ο Πρόεδρος του PfE, Ζορντάν Μπαρντελά, και η πρώτη αντιπρόεδρος Κίνγκα Γκαλ έκαναν την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, λίγο μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης.

«Αυτή η Επιτροπή και η Πρόεδρός της έχουν αποτύχει στην ειρήνη, στο εμπόριο, στην ανταγωνιστικότητα, στη μετανάστευση», δήλωσε ο Γκαλ, περιγράφοντας τους λόγους για την κατάθεση της πρότασης.

Στον πυρήνα αυτής της πρότασης μομφής βρίσκεται η εμπορική πολιτική της Επιτροπής, ιδίως η συμφωνία ΕΕ-Mercosur που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και το πρόσφατο εμπορικό πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ, αναφέρει ένα σημείωμα του PfE.

Μόλις οι υπογραφές επαληθευτούν και επικυρωθούν από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος του οργάνου πρέπει να ενημερώσει αμέσως τους νομοθέτες και πρέπει να προγραμματιστεί συζήτηση στην ολομέλεια για το αίτημα παραίτησης τουλάχιστον 24 ώρες μετά την ανακοίνωση.

Επομένως, αυτή η πρόταση μομφής πιθανότατα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο. Ωστόσο, έχει ελάχιστες πιθανότητες να επιτύχει στην πραγματικότητα την παραίτηση του Σώματος των Επιτρόπων, για την οποία απαιτούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα των ψήφων, που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία όλων των βουλευτών του ΕΚ.

Μια παρόμοια πρόταση, που προήλθε από ακροδεξιούς βουλευτές, ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο τον Ιούλιο, με μόνο 175 βουλευτές υπέρ, σε μεγάλη απόσταση από τον ελάχιστο αριθμό.

Η ομάδα της Αριστεράς βρίσκεται επίσης πολύ κοντά στο να καταθέσει τη δική της πρόταση μομφής, σύμφωνα με εσωτερικές πηγές, οι οποίες αναφέρουν ότι έχει επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός υπογραφών, χάρη στη συμμετοχή μελών από άλλες πολιτικές ομάδες όπως οι Σοσιαλιστές και οι Δημοκρατικοί ή οι Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, και ιδιαίτερα από τους μη εγγεγραμμένους ευρωβουλευτές.

Η πρόταση της Αριστεράς επικρίνει επίσης την εμπορική πολιτική της ΕΕ, αλλά και την αδυναμία της Επιτροπής να αναλάβει δράση κατά της ισραηλινής κυβέρνησης για φερόμενες παραβιάσεις του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου στη Γάζα.

