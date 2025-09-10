Ο Guardian γράφει για τον Δούκα και τη Γάζα: Μηνύματα υπέρ Παλαιστίνης στην Αθήνα με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ

Στην επίσκεψη στην Αθήνα του δημάρχου της Βηθλεέμ, Maher Canawati, ο οποίος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «δείξει περισσότερη ανθρωπιά» προς τον παλαιστινιακό λαό, αναφέρεται ο Guardian, κάνοντας λόγο για αδελφοποιημένη πόλη εδώ και σχεδόν 50 χρόνια.

«Τα παιδιά της Γάζας λιμοκτονούν, γειτονιές εξαφανίζονται, δεν υπάρχει νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φάρμακα και νοσοκομεία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά από συνομιλίες με τον δήμαρχο της ελληνικής πρωτεύουσας Χάρη Δούκα, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο.

«Όλα καταρρέουν. Ό,τι κινείται στη Γάζα γίνεται στόχος. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στην Παλαιστίνη, είναι άνθρωποι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι».

Ακόμα και δήμαρχοι, που μίλησαν υπέρ των πολιορκημένων Παλαιστινίων, από όλη την Ευρώπη, στοχοποιήθηκαν, δήλωσε ο Canawati.

«Βλέπουμε τελευταία ότι όσοι μας βοηθούν και μας στηρίζουν, που ζητούν την αλήθεια, που ζητούν δικαιοσύνη, ασφυκτιούν επίσης. Στον δήμαρχο της Βαρκελώνης, πριν από δέκα ημέρες, απαγορεύτηκε η πρόσβαση στη Βηθλεέμ και πριν από τρεις μήνες, σε δημάρχους από τη Γαλλία απαγορεύτηκε επίσης η πρόσβαση στη Βηθλεέμ».

Όπως μεταδίδει ο Guardian, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος εκπροσωπεί το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα, είναι ένας σφοδρός επικριτής των ισραηλινών πολιτικών και εκμεταλλευόμενος την επίσκεψη προέτρεψε την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει «επιτέλους» το παλαιστινιακό κράτος.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα επέπληξε δημόσια τον Χάρη Δούκα για την αποτυχία του να καθαρίσει τα «αντισημιτικά γκράφιτι» που έχουν εξαπλωθεί πρόσφατα στην πρωτεύουσα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Έλληνα δημάρχου.

«Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από εκείνους που σκοτώνουν αμάχους και παιδιά σε ουρές τροφίμων, από εκείνους που οδηγούν δεκάδες ανθρώπους στον θάνατο στη Γάζα κάθε μέρα, από βόμβες, πείνα και δίψα», έγραψε ο Δούκας στο X.

