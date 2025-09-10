search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 18:38
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 16:58

Ο Guardian γράφει για τον Δούκα και τη Γάζα: Μηνύματα υπέρ Παλαιστίνης στην Αθήνα με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ

10.09.2025 16:58
w09-16131430759296

Στην επίσκεψη στην Αθήνα του δημάρχου της Βηθλεέμ, Maher Canawati, ο οποίος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «δείξει περισσότερη ανθρωπιά» προς τον παλαιστινιακό λαό, αναφέρεται ο Guardian, κάνοντας λόγο για αδελφοποιημένη πόλη εδώ και σχεδόν 50 χρόνια.

«Τα παιδιά της Γάζας λιμοκτονούν, γειτονιές εξαφανίζονται, δεν υπάρχει νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φάρμακα και νοσοκομεία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά από συνομιλίες με τον δήμαρχο της ελληνικής πρωτεύουσας Χάρη Δούκα, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο.

«Όλα καταρρέουν. Ό,τι κινείται στη Γάζα γίνεται στόχος. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στην Παλαιστίνη, είναι άνθρωποι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι».

Ακόμα και δήμαρχοι, που μίλησαν υπέρ των πολιορκημένων Παλαιστινίων, από όλη την Ευρώπη, στοχοποιήθηκαν, δήλωσε ο Canawati.

«Βλέπουμε τελευταία ότι όσοι μας βοηθούν και μας στηρίζουν, που ζητούν την αλήθεια, που ζητούν δικαιοσύνη, ασφυκτιούν επίσης. Στον δήμαρχο της Βαρκελώνης, πριν από δέκα ημέρες, απαγορεύτηκε η πρόσβαση στη Βηθλεέμ και πριν από τρεις μήνες, σε δημάρχους από τη Γαλλία απαγορεύτηκε επίσης η πρόσβαση στη Βηθλεέμ».

Όπως μεταδίδει ο Guardian, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος εκπροσωπεί το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα, είναι ένας σφοδρός επικριτής των ισραηλινών πολιτικών και εκμεταλλευόμενος την επίσκεψη προέτρεψε την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει «επιτέλους» το παλαιστινιακό κράτος.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα επέπληξε δημόσια τον Χάρη Δούκα για την αποτυχία του να καθαρίσει τα «αντισημιτικά γκράφιτι» που έχουν εξαπλωθεί πρόσφατα στην πρωτεύουσα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Έλληνα δημάρχου.

«Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από εκείνους που σκοτώνουν αμάχους και παιδιά σε ουρές τροφίμων, από εκείνους που οδηγούν δεκάδες ανθρώπους στον θάνατο στη Γάζα κάθε μέρα, από βόμβες, πείνα και δίψα», έγραψε ο Δούκας στο X.

Διαβάστε επίσης:

Μάχη ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τα συνθήματα της ΔΕΘ με κατηγορίες για «κλόπυ πέιστ»

Ευχαριστίες φον ντερ Λάιεν στην Ελλάδα για τους δασοκομάντος που έσωσαν χωριό στην Ισπανία

ΥΠΕΞ για την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα: Παραβιάστηκε η εδαφική κυριαρχία του Κατάρ, ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
COSMOTE TV_Κακές Ιδέες_Poster
ADVERTORIAL

«Κακές Ιδέες»: Πρεμιέρα για τη νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV

Untitled design
ADVERTORIAL

«Η Παναγία των Παρισίων»: Το κορυφαίο έργο του Βίκτορος Ουγκό ζωντανεύει στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

adonis akrita 66- new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης σε Ακρίτα και ΣΥΡΙΖΑ για τον γιατρό με το φακελάκι: «Τι θέλουν, να τον κρατήσουμε στο Νοσοκομείο έως ότου τελεσιδικήσει;»

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Το 53% των μικρομεσαίων ψήφισε ΝΔ το 2023, σήμερα σε αυτούς έχει γυρίσει την πλάτη

trump090925
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάρτηση γρίφος από Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 18:38
COSMOTE TV_Κακές Ιδέες_Poster
ADVERTORIAL

«Κακές Ιδέες»: Πρεμιέρα για τη νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV

Untitled design
ADVERTORIAL

«Η Παναγία των Παρισίων»: Το κορυφαίο έργο του Βίκτορος Ουγκό ζωντανεύει στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

adonis akrita 66- new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης σε Ακρίτα και ΣΥΡΙΖΑ για τον γιατρό με το φακελάκι: «Τι θέλουν, να τον κρατήσουμε στο Νοσοκομείο έως ότου τελεσιδικήσει;»

1 / 3