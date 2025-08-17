search
Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

17.08.2025 13:17
noam_katz

Βλέποντας τα νέα αίσχη Ισραηλινών «τουριστών» – στρατιώτες είναι κατά κύριο λόγο και πάντως με προκλητικές συμπεριφορές – στη Θάσο και αλλού, αναρωτήθηκα εάν ο Ισραηλινός πρέσβης στη χώρα μας, ο «πολύς» Νόαμ Κατς ασχολείται καθόλου με το φαινόμενο αυτό.

Ο Κοτς βρήκε το χρόνο να κάνει… συστάσεις (!!!) στον δήμαρχο της Αθήνας, Χάρη Δούκα, – ο οποίος του απάντησε καταλλήλως και αποστομωτικά βέβαια – αλλά φαίνεται ότι για τις αθλιότητες συμπατριωτών του, που νομίζουν ότι βρίσκονται ως… έποικοι στην Ελλάδα με το μανδύα του τουρίστα δεν πρόλαβε να κάνει κάτι.

Του περιστατικού στη Θάσο έχουν προηγηθεί δεκάδες άλλα, όπως αυτό στη Ρόδο και αλλού. Σωρεία καταγγελιών για επιθετικές συμπεριφορές μόνο και μόνο στη θέα μίας παλαιστινιακής σημαίας ή μίας εκδήλωσης συμπαράστασης στον Παλαιστινιακό λαό.

Μόνο που η Ελλάδα παραμένει ελεύθερη δημοκρατική χώρα με τους πολίτες της να έχουν δικαίωμα να εκφράζονται ειρηνικά για οτιδήποτε, να συναθροίζονται, να διαδηλώνουν, να μιλάνε.   

Το πρόβλημα που δεν καταλαβαίνει ο Κοτς και ο κάθε Κοτς είναι πως αυτές οι συμπεριφορές προκαλούν ένα γενικευμένο σιγά σιγά κλίμα αντιπάθειας για τους Ισραηλινούς στο δυτικό κόσμο. Από τη συμπάθεια που είχε ο λαός του για τους γνωστούς ιστορικούς λόγους, πάμε σε αρνητικές καταστάσεις, καίτοι δεν φταίει η πλειονότητα. Και όπως επισημαίνουν ακόμα και κορυφαίοι παράγοντες και διανοούμενοι Ισραηλινοί, το καθεστώς Νετανιάχου με τη γενοκτονία στη Γάζα, τις επιθέσεις στη Δυτική Όχθη και τη γενικότερη πολιτική του τροφοδοτεί από μόνο του τον αντισημιτισμό.  

Περιμένω με ενδιαφέρον εάν ο λαλίστατος και θρασύτατος πρέσβης θα πει ή θα κάνει κάτι για τις αλητείες των συμπατριωτών του σε βάρος ελλήνων πολιτών.

Γιάννης Μακρυγιάννης 

