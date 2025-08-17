search
17.08.2025 12:42

Οι έμπειροι βουλευτές της ΝΔ δεν… πάνε εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

17.08.2025 12:42
Ο παλιός είναι αλλιώς λένε και αυτό έχει απόλυτη εφαρμογή στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ. Σε ποιο πράγμα; Μα, στο πώς αντιμετωπίζουν οι πιο έμπειροι γαλάζιοι βουλευτές την περιβόητη εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουν καμία διάθεση να μπουν σε αυτή!

Και είναι απλό γιατί δεν θέλουν. Η εξεταστική θα είναι από παρωδία μέχρι παγίδα. Διότι θα πρέπει να κοπούν μάρτυρες που δεν βολεύουν την κυβέρνηση – όπως έγινε και με τα Τέμπη -, να στηθεί το σκηνικό έτσι ώστε να μην εκτεθούν περαιτέρω οι Βορίδης και Αυγενάκης και πάει λέγοντας – παλιά μου τέχνη κόσκινο. Θα τα καταφέρει όμως η γαλάζια πλειοψηφία να διασύρει τόσο πολύ μία κοινοβουλευτική διαδικασία ή θα εκτεθεί ακόμα περισσότερο, όπως έγινε με τη μουσαντένια ψηφοφορία για την απόρριψη της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ολομέλεια της Βουλής; Εκεί που «ψήφιζαν» – λέμε τώρα!!! – με… κάβα επιστολικών ψήφων οι της ΝΔ.

Αποτέλεσμα αυτής της δυστοκίας είναι ότι το Μαξίμου αναζητά πρόθυμους στις τάξεις των νεότερων βουλευτών του κόμματος. Κάτι τύπους… καμικάζι δηλαδή, που δεν έχουν πρόβλημα να εκτεθούν αρκεί να κερδίσουν την εύνοια της ηγεσίας – «αξία» που ανταλλάσσεται συχνά στο χρηματιστήριο του ανασχηματισμού.

Και… προφανώς θα βρουν. Ποιος έχασε την αξιοπρέπειά του για να τη βρουν κάποιοι γαλάζιοι βουλευτές; 

