Βαθιά πληγή η ασέβεια στον δημόσιο βίο

«Θα γίνουν, γέρε Πρίαμε, και τούτα όπως τα λέγεις· τον πόλεμο όσον καιρόν ηθέλησες θα παύσω». Με αυτά τα λόγια ο Αχιλλέας, ίσως ο πιο αλαζόνας ήρωας της Ιλιάδας, υποσχέθηκε στον Τρώα βασιλιά Πρίαμο ανακωχή έντεκα ημερών, ώστε να κηδευτεί όπως πρέπει και όπως του αξίζει ο νεκρός του γιος, ο Έκτορας, που είχε σκοτωθεί από το χέρι του ίδιου του Αχιλλέα.

Τι μας θύμισε αυτό το επεισόδιο, ένα από τα πιο συγκλονιστικά του ομηρικού έπους; Το πολιτισμικό αίσχος της ελληνικής κοινωνικής δικτύωσης και των διαφόρων παντελώς ανίκανων να διαχωρίσουν τις στιγμές, να σεβαστούν τον θρήνο των ανθρώπων και να βάλουν τα «όπλα» τους στην άκρη.

Το έχουμε δει ύστερα από θανάτους δημοσίων προσώπων, που πριν ακόμη κηδευτούν έχουν γίνει αντικείμενο αθλιοτήτων. Δεν το είχαμε δει όμως ύστερα από τον θάνατο μιας νεότατης γυναίκας, άσχετης με τη δημοσιότητα και την πολιτική, η οποία απλώς έτυχε να είναι κόρη πρώην πρωθυπουργού.

Φυσικά, εν προκειμένω, ο στόχος των επιθέσεων δεν ήταν η εκλιπούσα Λένα Σαμαρά, αλλά ο πατέρας της Αντώνης.

Επειδή, λέει, είχε διατελέσει πρωθυπουργός κι επειδή η κοπέλα έχασε τη ζωή της σε δημόσιο νοσοκομείο, πολλοί και διάφοροι θεώρησαν καλή τη στιγμή (με πρόσχημα το αν σωστά η κοπέλα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό ή όχι, αν οι γιατροί τα έκαναν όλα όπως έπρεπε κ.λπ.) για να «συζητήσουν» αν ο Σαμαράς επί των ημερών του τα έκανε σωστά ή λάθος στην Υγεία. Και, φυσικά, να εξαπολύσουν τα βέλη τους στον πολιτικό εχθρό.

Φυσικά όλα αυτά άρχισαν επειδή… έτσι τους κάπνισε. Ακόμα και η αφορμή ήταν πλασματική, αφού δεν είχε διατυπωθεί κανένα θέμα ιατρικής ευθύνης, ούτε η οικογένεια είχε αφήσει την παραμικρή υπόνοια για ευθύνες γιατρών ή νοσοκομείων.

Όλο αυτό το πανηγύρι στήθηκε μόνο και μόνο επειδή η ασέβεια και η αγένεια έχουν λάβει ενδημικό χαρακτήρα όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά σε όλη την έκταση της καθημερινότητάς μας – και φυσικά στην πολιτική.

Φαίνεται ότι ο παππούς Όμηρος είναι τελείως ντεμοντέ. Και ότι ο αλαζόνας Αχιλλέας αποτελούσε μάλλον μια πολύ καλύτερη εκδοχή του πολιτισμού μας…

