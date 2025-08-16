«Συγχαρητήρια» Γεωργιάδη σε Ρακ που σταμάτησε συναυλία για να επιπλήξει 15χρονο που έπινε αλκοόλ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την ικανοποίησή του για την ενέργεια του τράπερ Ρακ να σταματήσει τη συναυλία του επειδή ένας ανήλικος έπινε αλκοόλ, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
«Εάν όλοι μας έχουμε την ίδια αντίδραση όταν μπροστά μας πίνουν αλκοόλ ανήλικοι παραβιάζοντας το νόμο, θα σώσουμε ζωές» αναφέρει ο υπουργός Υγείας για τον 14χρονο στα Χανιά που κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι.
Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε:
«Συγχαίρω τον τράπερ Ρακ για αυτή του την αντίδραση. Εάν όλοι μας έχουμε την ίδια αντίδραση όταν μπροστά μας πίνουν αλκοόλ ανήλικοι παραβιάζοντας το νόμο, θα σώσουμε ζωές:
Έχουμε με πρόσφατο νόμο μας απαγορεύσει με αυστηρές κυρώσεις, την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους διότι είναι πολύ επικίνδυνο. Ας βοηθήσουμε όλοι σε αυτό. Και πάλι μπράβο για την συμπεριφορά αυτού του τραγουδιστού ήταν η σωστή».
