τεύχος 2399
14/8/2025
Στον «πάγο» οι σχέσεις Ανδρουλάκη – Καστανίδη ενόψει της διαμόρφωσης ψηφοδελτίων

τεύχος 2399
14/8/2025
Για το τι θα ανακοινώσει «πάνω – κάτω» ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη το διαβάσατε στα προηγούμενα φύλλα του «Ποντικιού».

Το ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός βουλευτής του Κινήματος στη συμπρωτεύουσα και αυτό το γνωρίζετε.

Το ότι θα είναι για κάποιους (μάλλον πολλούς) δύσκολη η εμφάνισή του στη «Νύφη του Θερμαϊκού» θα το μάθετε από εμάς. Και εξηγούμαστε, καθώς σύντομα θα προχωρήσει και η επιτροπή των ψηφοδελτίων, και οι «μεταγραφές» της Ράνιας Θρασκιά και του Πέτρου Παππά στην Α’ Θεσσαλονίκης ανακατεύουν την τράπουλα προκαλώντας εσωτερικές αναταράξεις.

Παράλληλα υπάρχει και ο Χάρης Καστανίδης – πρώτος σε σταυρούς το 2023, αλλά εκτός Βουλής, καθώς ο Ανδρουλάκης επέλεξε να κρατήσει ο ίδιος την έδρα.

Τα όσα έχουν διαρρεύσει περί «βελτίωσης» των σχέσεών τους εμείς δεν τα επιβεβαιώνουμε. Σίγουρα, πάντως, το εάν θα επιστρέψει στα ψηφοδέλτια ο πρώην υπουργός είναι κομβικό ζήτημα…

