15.08.2025 11:54

Φάμελλος: «Διαφορετικός και δύσκολος ο φετινός Δεκαπενταύγουστος» – Η αναφορά σε φωτιές και Παλαιστίνη

15.08.2025 11:54
FAMELLOS_FILE1508

Με μια χαρακτηριστική φωτογραφία της Παναγίας της Φολεγάνδρου από όπου βρίσκεται, ο Σωκράτης Φάμελλος ευχήθηκε για τον φετινό «διαφορετικό και δύσκολο» Δεκαπενταύγουστο, δηλώνοντας τη στήριξή του σε όλους όσοι που ήρθαν αντιμέτωποι με τον πύρινο όλεθρο.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται και σε εκείνους που παλεύουν για μια καλύτερη ζωή, αλλά και σε αυτούς που δεν κατάφεραν να πάνε διακοπές.

Από το μήνυμα του δεν λείπει φυσικά η αναφορά στην Παλαιστίνη.

Η ανάρτηση του

«Γιορτή της Παναγίας σήμερα, γιορτή ομόνοιας και αγάπης, αφιερωμένη στη μητρική φροντίδα και προστασία, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παράδοση.

Ο φετινός Δεκαπενταύγουστος είναι διαφορετικός και δύσκολος.

Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών. Μία μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, ακόμα μία χρονιά. Που απαιτεί να αλλάξουμε, απαιτεί μία ισχυρή, σοβαρή Πολιτεία με σύγχρονη πρόληψη για να μη ζούμε τον ίδιο εφιάλτη.

Η σκέψη μας είναι δίπλα και σε εκείνους που παλεύουν για μία καλύτερη ζωή, παντού, στα δάση, στη θάλασσα, στα νοσοκομεία, στη βιοπάλη.

Σε όσους και όσες δεν μπόρεσαν φέτος να κάνουν διακοπές.

Στους λαούς που δεν έχουν Ελευθερία και Ειρήνη, στην Παλαιστίνη που δεν έχουν Πατρίδα και Ζωή.

Για όλους αυτούς, αξίζει να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο.

Χρόνια πολλά από καρδιάς σε όλους και όλες. Με Αλληλεγγύη, Ανθρωπιά, Υγεία και Ειρήνη. Καλό Δεκαπενταύγουστο!»

1 / 3