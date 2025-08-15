Με αναφορά στις πυρκαγιές το μήνυμα Ανδρουλάκη για τον Δεκαπενταύγουστο

Με αναφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές το φετινό μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη για τον Δεκαπενταύγουστο.

«Δυστυχώς, και το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε με πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους χιλιάδες στρέμματα καμένου φυσικού πλούτου, καταστροφές σε περιουσίες και διάχυτο το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες για μια κρατική διαχείριση ουδόλως επιτελική και προνοητική» αναφέρει στη δήλωση του ο Νίκος Ανδρουλάκης που υπογραμμίζει ότι «Δεν είναι η ώρα για ευχολόγια και επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά για έναν σοβαρό εθνικό σχεδιασμό με ουσιαστική έμφαση στην πρόληψη, με ένα σύγχρονο και λειτουργικό μοντέλο πολιτικής προστασίας».

Όλη η δήλωση Ανδρουλάκη

«Σήμερα εορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι το καταφύγιο ελπίδας και παρηγοριάς μπροστά σε κάθε δοκιμασία.

Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και τους Έλληνες απανταχού της γης. Με ευημερία, υγεία και ειρήνη.

Δυστυχώς, και το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε με πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους χιλιάδες στρέμματα καμένου φυσικού πλούτου, καταστροφές σε περιουσίες και διάχυτο το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες για μια κρατική διαχείριση ουδόλως επιτελική και προνοητική.

Στεκόμαστε δίπλα σε όσους επλήγησαν, στους πυροσβέστες, τους πιλότους και τους εθελοντές που έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες.

Δεν είναι η ώρα για ευχολόγια και επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά για έναν σοβαρό εθνικό σχεδιασμό με ουσιαστική έμφαση στην πρόληψη, με ένα σύγχρονο και λειτουργικό μοντέλο πολιτικής προστασίας.

Έχουμε χρέος να κάνουμε την πατρίδα μας ανθεκτική και να εγγυηθούμε την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια, που αξίζει σε όλους μας.

Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή απέναντι στις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις και υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Μια πατρίδα που προοδεύει, στηρίζει τους αδύναμους, ανοίγει ορίζοντες προοπτικής για τους νέους.

Μια δίκαιη κοινωνία και μία πραγματική αλλαγή για τον τόπο μας».

