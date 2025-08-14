Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτηση της με το «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» με τον Πέτρο Γαϊτάνο για τον Δεκαπενταύγουστο

Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που αναλαμβάνει σύντομα καθήκοντα πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, απηύθυνε ευχές στους Έλληνες για τη μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.

Η δημοσίευσή της συνοδευόταν από την εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, ενώ στο φόντο ακουγόταν ο ύμνος «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» με τη φωνή του Πέτρου Γαϊτάνου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα συγκίνησης.

Διαβάστε επίσης:

Προκαλεί ο Ιάσων Φωτήλας: Ο βουλευτής της ΝΔ δίνει ραντεβού από… Δευτέρα στους πληγέντες της Αχαΐας

Στη Φολέγανδρο για τον Δεκαπενταύγουστο ο Σωκράτης Φάμελλος

Επιστρέφει στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας – Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα