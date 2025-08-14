Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτηση της με το «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» με τον Πέτρο Γαϊτάνο για τον Δεκαπενταύγουστο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που αναλαμβάνει σύντομα καθήκοντα πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, απηύθυνε ευχές στους Έλληνες για τη μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.
Η δημοσίευσή της συνοδευόταν από την εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, ενώ στο φόντο ακουγόταν ο ύμνος «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» με τη φωνή του Πέτρου Γαϊτάνου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα συγκίνησης.
