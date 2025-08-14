Reuters: Ποιο από τα πρόσωπα του Τραμπ θα διαπραγματευτεί με τον Πούτιν;

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκαν στο Ελσίνκι το 2018, οι δύο ηγέτες ανησύχησαν τους συμμάχους με μια φιλική συνάντηση όπου ο Τραμπ τάχθηκε υπέρ του Ρώσου ηγέτη για τις δικές του υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με την παρέμβαση στις εκλογές.

Ο Τραμπ πετάει για μια συνάντηση στην Αλάσκα με τον Πούτιν την Παρασκευή με διαφορετική διάθεση – ανυπόμονος με την απροθυμία του Ρώσου να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και θυμωμένος για τις πυραυλικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ο κόσμος περιμένει να δει αν αυτή η πιο σκληρή εκδοχή του Τραμπ θα εμφανιστεί στο Άνκορατζ ή αν θα είναι ο πρώην μεγιστάνας των ακινήτων που θα προσπαθήσει να κερδίσει την εύνοια του πρώην πράκτορα της KGB.

Η απάντηση θα μπορούσε να έχει βαθιές επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους ηγέτες που ανησυχούν ότι η Ρωσία, εάν της επιτραπεί να απορροφήσει τμήματα της Ουκρανίας, θα είναι πιο επιθετική απέναντι σε συμμάχους του ΝΑΤΟ κοντά στη Ρωσία, όπως η Πολωνία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετονία.

Έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Ουκρανία, η οποία χάνει έδαφος από τις ρωσικές δυνάμεις μετά από τρεισήμισι χρόνια σκληρής μάχης.

Παρά τον πιο σκληρό τόνο του απέναντι στον Πούτιν τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει ένα πιο εκτεταμένο ιστορικό κατευνασμού του Ρώσου ηγέτη. Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, ο Τραμπ αρνήθηκε να επικρίνει άμεσα τον Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος, τον οποίο απέφευγαν πολλοί πρόεδροι, επαίνεσε τον Τραμπ για την προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ.

Οι παρατηρητές του Κρεμλίνου αναζητούν τρόπους να δουν αν ο Τραμπ θα μαγευτεί ξανά από τον Πούτιν και θα επηρεαστεί από το επιχείρημά του ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να κυριαρχεί στην Ουκρανία.

«Είναι εύλογη ανησυχία να σκεφτόμαστε ότι ο Τραμπ θα ξεγελαστεί από τον Πούτιν και θα κάνει μια απαίσια συμφωνία εις βάρος της Ουκρανίας», δήλωσε ο Νταν Φριντ, διπλωμάτης για αρκετούς προέδρους των ΗΠΑ, ο οποίος τώρα βρίσκεται στο Ατλαντικό Συμβούλιο.

Ωστόσο, ένα διαφορετικό αποτέλεσμα είναι επίσης πιθανό, πρόσθεσε ο Φριντ. «Υπάρχει μια εύλογη προοπτική η κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει ότι ο Πούτιν εξακολουθεί να τους κοροϊδεύει».

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να μετριάσει τις προσδοκίες, με την γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ να λέει στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η συνάντηση θα είναι μια «διερευνητική άσκηση».

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι μπορεί να μεσολαβήσει για μια δεύτερη συνάντηση που θα περιλαμβάνει τόσο τον Πούτιν όσο και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εάν η σύνοδος στην Αλάσκα πάει καλά.

Η Ρωσία δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις εν μέσω ανησυχιών της Ουκρανίας ότι ο Τραμπ μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία χωρίς τη συμβολή τους. Ο Ζελένσκι λέει ότι θα ήθελε να δει πρώτα μια εκεχειρία ακολουθούμενη από εγγυήσεις ασφαλείας.

Όταν ο Τραμπ ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, προσπάθησε να αναβιώσει τη θέρμη μεταξύ των δύο ηγετών από την πρώτη του θητεία, εκφράζοντας συμπάθεια για την απομονωμένη θέση του Πούτιν στον κόσμο, δεσμευόμενος να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε 24 ώρες.

Καθώς η κυβέρνηση χαλάρωσε την πίεση στη Ρωσία, ορισμένοι βοηθοί του Τραμπ επανέλαβαν ρωσικά επιχειρήματα προς απογοήτευση των υποστηρικτών της Ουκρανίας. Τον Μάρτιο, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ άφησε να εννοηθεί σε μια συνέντευξη podcast με τον συντηρητικό σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον ότι η Ρωσία είχε το δικαίωμα να καταλάβει τέσσερις ηπειρωτικές περιοχές της Ουκρανίας – το Ντόνετσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα – επειδή «είναι ρωσόφωνες».

Και σε μια δραματική συνάντηση στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς επέπληξαν τον Ζελένσκι για τον χειρισμό του πολέμου, προς ικανοποίηση των σκληροπυρηνικών στη Ρωσία.

Παρά όλα τα «δολώματα», ο Ρώσος ηγέτης αρνήθηκε να συμμετάσχει στις προσπάθειες του Τραμπ να οδηγήσει τις δύο πλευρές σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Πούτιν μιλά τακτικά με τον Τραμπ, αλλά συνεχίζει τους θανατηφόρους βομβαρδισμούς κατά της Ουκρανίας.

Η συνεχιζόμενη αιματοχυσία ώθησε τον Τραμπ να υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση τον Ιούλιο και να παραπονεθεί ότι ο Πούτιν τον καθυστερεί. Ο Τραμπ συμφώνησε να στείλει νέα όπλα στην Ουκρανία – για τα οποία θα πληρώσει η Ευρώπη – και απείλησε με νέες οικονομικές κυρώσεις τη Μόσχα.

Ο Τραμπ επέβαλε την περασμένη εβδομάδα δασμό 25% στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου – έμμεση πίεση στη Μόσχα – αλλά απέφυγε να υλοποιήσει τις απειλές του για επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων. Την Τετάρτη, απείλησε με «σοβαρές συνέπειες» εάν η Ρωσία δεν καταλήξει σε συμφωνία. «Ενώ ο τόνος που βγαίνει από τον Λευκό Οίκο έχει αλλάξει, δεν έχει ακόμη ακολουθηθεί από επέκταση των κυρώσεων των ΗΠΑ — οι προθεσμίες του Τραμπ για πρόσθετες κυρώσεις συνεχώς παρατείνονται — ή νέες οικονομικές δεσμεύσεις από την Ουάσινγκτον για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ουκρανίας», δήλωσε ο Νίκολας Φέντον, του Προγράμματος Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα γνωρίζει μέσα σε δύο λεπτά αν ο Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει παραχωρήσεις. «Μπορώ να πω, πολλή τύχη. Συνεχίστε να αγωνίζεστε. Ή μπορώ να πω, μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία», είπε.

Για τον Τραμπ, ο οποίος έλκεται από το θέαμα μιας συνόδου κορυφής υψηλού προφίλ με τον κόσμο να παρακολουθεί, το δέλεαρ της σύναψης μιας συμφωνίας είναι ισχυρό.

Έχει εμπλακεί σε μια ανοιχτή εκστρατεία για το Νόμπελ Ειρήνης φέτος, επισημαίνοντας αυτό που έχει ισχυριστεί ως διπλωματικές νίκες του, και έχει αναστατώσει τους συμμάχους των ΗΠΑ με την προθυμία του για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, την οποία ανησυχούν ότι θα μπορούσε να ενθαρρύνει τον Πούτιν.

Τις τελευταίες ημέρες, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι ηγέτες διαμαρτυρήθηκαν για τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα πρέπει να προβούν σε ανταλλαγές εδαφών προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ενώ η Ρωσία κατέχει την Κριμαία και μεγάλα τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας, οι Ουκρανοί δεν κατέχουν πλέον ρωσικό έδαφος, εγείροντας το ερώτημα τι ακριβώς θα μπορούσε να ανταλλαχθεί.

Ο Τραμπ επιμένει ότι, δεδομένης της προσωπικής του σχέσης με τον Πούτιν, είναι ο μόνος που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος ήταν ένας από τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία και τώρα είναι ένας δριμύς επικριτής, δήλωσε ότι ανησυχεί ότι ο Πούτιν «άρχιζε να κάνει τα μαγικά του» στον Τραμπ.

«Οι προσωπικές σχέσεις προφανώς έχουν θέση στις εξωτερικές υποθέσεις, όπως ακριβώς κάνουν και σε όλα τα άλλα. Αλλά όταν είσαι ένας από τους σκληρούς ανθρώπους του κόσμου όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αυτό δεν είναι θέμα συναισθήματος, είναι θέμα ψυχρού υπολογισμού. Ο Τραμπ δεν το καταλαβαίνει αυτό», είπε ο Μπόλτον. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, ο Τραμπ παραπονέθηκε ότι «πολύ άδικα μέσα ενημέρωσης εργάζονται κατά της συνάντησής μου με τον Πούτιν», επικαλούμενος τη χρήση αποσπασμάτων από «απολυμένους ηττημένους» όπως ο Μπόλτον.

Διαβάστε επίσης:

Ισραηλινός υπουργός ανακοινώνει σχέδιο εποικισμού που θα «θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους»

«Παράθυρο» Πούτιν για συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Ισπανία: Τρίτος νεκρός από τις πυρκαγιές (photos/videos)