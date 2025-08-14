search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

14.08.2025 14:54

«Παράθυρο» Πούτιν για συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

14.08.2025 14:54
credit: AP

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Μιλώντας σε συνάντηση στο Κρεμλίνο με τους πλέον υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους, ο Πούτιν δήλωσε:

«Θα ήθελα να σας πω για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε με τη σημερινή αμερικανική ηγεσία, η οποία, όπως γνωρίζουν όλοι, καταβάλλει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά δυναμικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, να τερματιστεί η κρίση, και να φθάσουν σε συμφωνίες που ικανοποιούν όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση».

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ έχουν στόχο να δημιουργήσουν «τις μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη, και στον κόσμο συνολικά, εάν καταλήξουμε σε συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων στις επόμενες φάσεις».

credit: AP

Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα

Στις δέκα και μισή το βράδυ της Παρασκευής, 15 Αυγούστου, θα ξεκινήσει η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με τον κορυφαίο σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Άνκορατζ, στις 11:30, τοπική ώρα (22:30, ώρα Ελλάδας) και βασικό θέμα συζήτησης θα είναι οι προοπτικές διευθέτησης της ουκρανικής κρίσης.

«Όσον αφορά την ατζέντα της συνόδου κορυφής, είναι προφανές σε όλους ότι το κεντρικό θέμα θα είναι η επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, λαμβάνοντας υπόψη και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο, όπως θυμάστε, στις 6 Αυγούστου με τη συμμετοχή του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ», σημείωσε ο Ουσάκοφ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Ωστόσο, φυσικά, θα συζητηθούν και ευρύτερα ζητήματα για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και τα πιο επείγοντα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», προσέθεσε.

Ακόμα θα συζητήσουν το «τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό» των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου οι δύο πρόεδροι θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν και θα συνοδεύονται μόνο από μεταφραστές. Στη συνέχεια θα συναντηθούν οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών και οι πρόεδροι θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Στη συνάντηση θα μετέχει και ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας RDIF είχε προηγουμένως συνομιλίες με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, και έχει αναφερθεί σε πιθανή επιχειρηματική συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Στη σύνοδο κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα μετάσχουν επίσης ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ και ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ, μετέδωσε παράλληλα το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, επικαλούμενο πηγές ενήμερες για το ζήτημα.

