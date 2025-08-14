Μελβούρνη: Η στιγμή που συλλαμβάνεται ο δολοφόνος της εγκύου Ελληνοαυστραλής και του συντρόφου της – Ο ρόλος των σκυλιών

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της σύλληψης του δολοφόνου της εγκύου Ελληνοαυστραλής και του συντρόφου της, στη Μελβούρνη.

Αστυνομικοί φαίνεται να περνούν χειροπέδες στον 34χρονο άστεγο Ρος Τζαντ, που κατηγορείται ότι σκότωσε την 39χρονη Αθηνά Γεωργοπούλου και αποκεφάλισε τον 50χρονο σύντροφό της, Άντριου Γκαν.

Ο κατηγορούμενος εθεάθη λίγο μετά το στυγερό έγκλημα να πηγαίνει για μπέργκερ.

A pregnant woman and her partner have been murdered in their Mount Waverley home, sparking a widespread hunt for their killer.



A 34-year-old man was arrested several hours later and is now being questioned by police over the gruesome deaths. @gillianlant #9News pic.twitter.com/m4rKOZsLiC — 9News Melbourne (@9NewsMelb) August 12, 2025

Ο ρόλος των σκυλιών

Το κίνητρο της δολοφονίας δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, εικάζεται ωστόσο, όπως αυστραλιανά ΜΜΕ κάνουν λόγο για καβγά, νωρίτερα, μεταξύ του δράστη του συντρόφου της Γεωργοπούλου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γείτονες είχαν παρατηρήσει ένταση μεταξύ του κατηγορούμενου και του θύματος για τον σκύλο του τελευταίου, έναν γερμανικό ποιμενικό που ήταν συνεχώς στο πλευρό του.

Δύο γερμανικούς ποιμενικούς είχε και ο άστεγος δολοφόνος, τον οποίο έβλεπαν συχνά στην περιοχή οι γείτονες, συμπεριλαμβανομένης της βραδιάς του διπλού φονικού.

Τα σκυλιά που είχε μαζί του ο 34χρονος δράστης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Herald Sun, ο Γκαν και ο Τζαντ ενδέχεται να είχαν εμπλακεί σε διαμάχη σχετικά με την πώληση και την ιδιοκτησία άλλων σκύλων.

