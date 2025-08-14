search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 09:09
ΚΟΣΜΟΣ

14.08.2025 08:02

Και η Ουρουγουάη νομιμοποιεί την ευθανασία

14.08.2025 08:02
Η πλειοψηφία των μελών της ουρουγουανής κάτω Βουλής ενέκρινε χθες Τετάρτη σε ψηφοφορία της τη νομιμοποίηση της ευθανασίας –κάτι που έχει γίνει στην Κούβα, στην Κολομβία και στον Ισημερινό–, καθώς η στάση των κοινωνιών για το ακανθώδες ζήτημα μεταβάλλεται στη Λατινική Αμερική, μολονότι οι πληθυσμοί είναι κατά πλειονότητα καθολικοί.

Σχέδιο νόμου για την νομιμοποίηση του ιατρικώς υποβοηθούμενου θανάτου εγκρίθηκε με 64 ψήφους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που έχει 99 μέλη, έπειτα από ολονύχτια, ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά συζήτηση. Πλέον το κείμενο θα επιδοθεί στη Γερουσία της χώρας, που εκτιμάται γενικά πως θα το εγκρίνει μέσα στη χρονιά.

Δυνάμει του σχεδίου νόμου, διανοητικά ικανοί ενήλικοι που πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή νόσο στο τελικό στάδιο θα μπορούν να ζητούν ευθανασία.

Τροπολογία-κλειδί που διαδραμάτισε ρόλο στην έγκριση του κειμένου από τους ουρουγουανούς νομοθέτες προβλέπει ότι θα απαιτείται εξέταση της υπόθεσης από ιατρικό συμβούλιο σε περίπτωση διαφωνίας δυο θεραπόντων ιατρών.

Ο βουλευτής Λουίς Γκάγιο, που άνοιξε τη συζήτηση στην ολομέλεια για το κείμενο, που καταρτίστηκε αρχικά το 2022, αναφέρθηκε σε πρόσφατα αποβιώσαντες που ενέπνευσαν το σχέδιο νόμου.

«Ας μην ξεχνάμε πως το αίτημα είναι αυστηρά προσωπικό: σέβεται την ελεύθερη και ατομική βούληση του ασθενούς, χωρίς επέμβαση, διότι αφορά τη ζωή του, τον πόνο που υφίσταται, την απόφασή του να μη συνεχίσει να ζει», υπογράμμισε ο κ. Γκάγιο, που ανήκει στην κυβερνώσα κεντροαριστερή συμμαχία Ευρύ Μέτωπο (Frente Amplio, FA).

Δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η ευθανασία χαίρει ευρείας υποστήριξης στη χώρα· υπέρ της τάσσεται και ο πρόεδρος Ζαμαντού Ορσί.

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής υπήρξε πρωτοπόρα στη νομιμοποίηση του γάμου προσώπων του ίδιου φύλου, της άμβλωσης και της χρήσης κάνναβης.

Τον εθνικό διάλογο για την ευθανασία είχε πυροδοτήσει η περίπτωση άλλοτε παράγοντα του αθλητισμού στη χώρα, το 2019. Ο Φερνάντο Σουρέδα είχε διαγνωστεί με εκφυλιστική ασθένεια. Ο πρώην επικεφαλής της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Ουρουγουάης συνηγόρησε δημόσια υπέρ του δικαιώματος να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η Ουρουγουάη αναμένεται να προστεθεί στον κατάλογο των χωρών –που μακραίνει–, όπου έχει νομιμοποιηθεί κάποια μορφή ιατρικώς υποβοηθούμενου θανάτου. Ανάμεσά τους είναι ο Καναδάς, η Ισπανία και η Νέα Ζηλανδία.

