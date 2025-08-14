Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Προειδοποιήσεις, απειλές και ελπίδες

Το επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής θα γίνει αύριο Παρασκευή η Αλάσκα καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

Εν μέσω αυξανόμενης έντασης και ραγδαίων εξελίξεων στο ουκρανικό μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η επερχόμενη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο ίσως αποτελέσει την «πρώτη και τελευταία ευκαιρία» για αποκλιμάκωση.

«Αν δεν πάρω τις απαντήσεις που χρειάζομαι, δεν θα υπάρξει δεύτερη συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι αν οι συνομιλίες εξελιχθούν θετικά, ενδέχεται να ακολουθήσει τριμερής σύνοδος με τη συμμετοχή και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη στρατιωτική βάση Joint Base Elmendorf-Richardson, κοντά στο Άνκορατζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη πως θα υπάρξουν «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά τη συνάντησή τους. Παρότι δεν διευκρίνισε τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν αυτές οι συνέπειες, η δήλωσή του ήρθε σε μια στιγμή αυξημένων πιέσεων και προσδοκιών από τη διεθνή κοινότητα.

Ο Τραμπ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ αυτών και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε ότι «Έχω πει ξεκάθαρα ότι ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη». Παράλληλα, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σημείωσε πως η Ουκρανία είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί «επί εδαφικών θεμάτων», αλλά η νομική αναγνώριση των ρωσικών κατακτήσεων δεν τίθεται υπό συζήτηση.

Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν πραγματοποιείται ενώ οι μάχες στο μέτωπο κλιμακώνονται, με τις ρωσικές δυνάμεις να καταλαμβάνουν ή να ισχυρίζονται ότι ελέγχουν 110 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους μέσα σε μόλις μία ημέρα.

Στην πόλη Κραματόρσκ, κοντά στο μέτωπο, Ουκρανοί στρατιώτες δηλώνουν πως δεν περιμένουν κάτι ουσιαστικό από τη σύνοδο:

«Ο Πούτιν προετοιμάζεται για μακρόχρονο πόλεμο. Δεν θα σταματήσει τόσο εύκολα», δήλωσε ο 30χρονος στρατιώτης Αρτέμ.

Διαβάστε επίσης

Φον Ντερ Λάιεν για φωτιές: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

«Σοβαρές συνέπειες στη Ρωσία»: Απειλές Τραμπ πριν τη συνάντηση με Πούτιν«Σοβαρές συνέπειες στη Ρωσία»: Απειλές Τραμπ πριν τη συνάντηση με Πούτιν

Σάλος στις ΗΠΑ: Γυμναστής τραβάει τα μαλλιά μαθήτριας μετά από ήττα σε αγώνα μπάσκετ – Σε αγωγή προχώρησε η κοπέλα (Video)