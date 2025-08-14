Φον Ντερ Λάιεν για φωτιές: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

Σχέδιο συνδρομής δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ισπανία είναι η ΕΕ, τονίζει ότι έρχεται σε ανάρτησή της την Τετάρτη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει: «Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση».

Η απόφασή αυτή ήρθε ενώ τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα μαίνονται για σχεδόν δύο ολόκληρες μέρες τυλιγμένη στις φλόγες με τις καταστοφές να είναι ανυπολόγιστες.

Our fight against wildfires continues.



Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro.



We're mobilising support for Greece following their request for assistance.



And prepositioned firefighters are already helping in Spain.



This is European solidarity in action. August 13, 2025

