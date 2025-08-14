Φον Ντερ Λάιεν για φωτιές: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σχέδιο συνδρομής δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ισπανία είναι η ΕΕ, τονίζει ότι έρχεται σε ανάρτησή της την Τετάρτη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει: «Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση».
Η απόφασή αυτή ήρθε ενώ τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα μαίνονται για σχεδόν δύο ολόκληρες μέρες τυλιγμένη στις φλόγες με τις καταστοφές να είναι ανυπολόγιστες.
Διαβάστε επίσης:
Αχαΐα: Νεαρός με μηχανάκι παίρνει στην αγκαλιά του πρόβατο και το σώζει από τη φωτιά (Photo)
Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.