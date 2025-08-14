search
14.08.2025 00:03

Φον Ντερ Λάιεν για φωτιές: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

14.08.2025 00:03
URSULA_VON_DER_LAIEN
AP

Σχέδιο συνδρομής δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ισπανία είναι η ΕΕ, τονίζει ότι έρχεται σε ανάρτησή της την Τετάρτη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει: «Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση».

Η απόφασή αυτή ήρθε ενώ τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα μαίνονται για σχεδόν δύο ολόκληρες μέρες τυλιγμένη στις φλόγες με τις καταστοφές να είναι ανυπολόγιστες.

Διαβάστε επίσης:

Αχαΐα: Νεαρός με μηχανάκι παίρνει στην αγκαλιά του πρόβατο και το σώζει από τη φωτιά (Photo)

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Νίσυρο

Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

