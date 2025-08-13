Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Νίσυρο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά της Νισύρου, το βράδυ της Τετάρτης.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,8 Ρίχτερ, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 111 χλμ. Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται στα 39 χλμ. νοτιοδυτικά της Νισύρου.
