Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Νίσυρο

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά της Νισύρου, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,8 Ρίχτερ, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 111 χλμ. Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται στα 39 χλμ. νοτιοδυτικά της Νισύρου.

