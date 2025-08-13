«Σοβαρές συνέπειες στη Ρωσία»: Απειλές Τραμπ πριν τη συνάντηση με Πούτιν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η Ρωσία θα αντιμετωπίσει «πολύ σοβαρές συνέπειες» εάν κρίνει κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Παρασκευής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν είναι σοβαρός σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία.

Ο Τραμπ, ο οποίος δεν διευκρίνισε ποιες μπορεί να είναι αυτές οι συνέπειες, ήταν απρόθυμος να αυξήσει τις οικονομικές κυρώσεις ή τους δασμούς στη Ρωσία, παρά την αυξανόμενη απογοήτευσή του για τις εντεινόμενες επιθέσεις του Πούτιν σε ουκρανικές πόλεις, αμάχους και την αδιαφορία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μειώνοντας τις προσδοκίες ότι η συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα θα αποφέρει κάποια πρόοδο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει ότι αυτή η αρχική συνάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια άλλη που θα περιλαμβάνει τον Πούτιν και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και, ενδεχομένως, τον Τραμπ.

«Πρώτον, θα μάθω πού βρισκόμαστε», είπε ο Τραμπ. «Εάν η πρώτη [συνάντηση] πάει καλά, θα έχουμε μια γρήγορη δεύτερη. Θα ήθελα να το κάνω σχεδόν αμέσως».

Ωστόσο, προειδοποίησε ο πρόεδρος, δεν θα επιδιώξει μια τριμερή συνάντηση εάν δεν πιστεύει ότι ο Πούτιν ενεργεί καλή τη πίστει. «Μπορεί να μην υπάρξει δεύτερη συνάντηση, επειδή αν νιώθω ότι δεν είναι σκόπιμο να γίνει επειδή δεν έλαβα τις απαντήσεις που πρέπει να έχουμε, τότε δεν πρόκειται να έχουμε δεύτερη συνάντηση», είπε ο Τραμπ.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Κέντρο Κένεντι και λίγο μετά από μια ωριαία τηλεφωνική συνομιλία με Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ζελένσκι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την τηλεδιάσκεψη ως «πολύ καλή» και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να εκδώσουν δηλώσεις σχετικά με την τηλεδιάσκεψη το πρωί της Τετάρτης για να υπογραμμίσουν την ευθυγράμμισή τους. Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ο Τραμπ «συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό» τη θέση της Ευρώπης για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ο Τραμπ πράγματι πιέζει για μια εκεχειρία, η οποία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Ζελένσκι και το ΝΑΤΟ.

Η πεισματική άρνηση του Πούτιν να δεχθεί τις διπλωματικές εκκλήσεις του Τραμπ μέχρι στιγμής έχει ωθήσει τον πρόεδρο σε στενότερη ευθυγράμμιση με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ακόμη και με τον Ζελένσκι, τον οποίο έφερε σε δύσκολη θέση στο Οβάλ Γραφείο πριν από λιγότερο από έξι μήνες.

Η συνάντηση της Παρασκευής με τον Πούτιν, για τον οποίο πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι είναι πιθανό να προσπαθήσει να αποκαταστήσει την προσωπική του σχέση με τον Τραμπ σε μια ιδιωτική συνάντηση, πείθοντάς τον παράλληλα ότι η Ουκρανία φέρει μερίδιο ευθύνης για την παρατεταμένη σύγκρουση, θα θέσει σε σοβαρή δοκιμασία τις μεταβαλλόμενες πεποιθήσεις του προέδρου.

Ακόμα και όταν προσπάθησε να θέσει τον Πούτιν στο βάρος να επιδείξει νέα σοβαρότητα για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ υποβάθμισε τις προσδοκίες σχετικά με τη δική του ικανότητα να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο να το πράξει. Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να πείσει τον Πούτιν να «σταματήσει να στοχοποιεί αμάχους στην Ουκρανία», δίστασε.

«Υποθέτω ότι η απάντηση σε αυτό είναι πιθανώς όχι», είπε ο Τραμπ.

