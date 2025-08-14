H Μελάνια Τραμπ απειλεί με αγωγή 1 δισ. δολαρίων τον γιο του Τζο Μπάιντεν – Υπονόησε ότι τη σύστησε στον Τραμπ ο Τζέφρι Έπσταϊν

Με αγωγή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων απειλεί τον Χάντερ Μπάιντεν, τον γιο του Τζο Μπάιντεν, η Μελάνια Τραμπ επειδή αυτός υπονόησε ότι τη σύστησε στον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ ο Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο δικηγόρος της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ απαίτησε από τον Χάντερ Μπάιντεν να «ανακαλέσει αμέσως τις ψευδείς, δυσφημιστικές, υποτιμητικές και προκλητικές δηλώσεις» που έκανε για την Μελάνια Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή του YouTube «Channel 5 with Andrew Callaghan».

«Η μη συμμόρφωση θα αφήσει την κυρία Τραμπ χωρίς άλλη επιλογή από το να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να ανακτήσει την τεράστια οικονομική ζημία και τη φθορά της φήμης που της προκάλεσε», έγραψε ο δικηγόρος Αλεχάντρο Μπρίτο στην επιστολή του με ημερομηνία 6 Αυγούστου προς τον γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και τον δικηγόρο του.

«Δεδομένου του εκτενούς ιστορικού σας να εκμεταλλεύεστε τα ονόματα άλλων – συμπεριλαμβανομένου του επωνύμου σας – για προσωπικό όφελος, είναι προφανές ότι δημοσιεύσατε αυτές τις ψευδείς και δυσφημιστικές δηλώσεις για την κυρία Τραμπ για να τραβήξετε την προσοχή πάνω σας», αναφέρει στο κείμενο της αγωγής ο δικηγόρος της Μελάνια Τραμπ.

Παράλληλα μετέφερε την απαίτηση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ ο Χάντερ Μπάιντεν να «ανακαλέσει αμέσως και πλήρως το βίντεο» και να «δημοσιεύσει αμέσως μια συγγνώμη για τις ψευδείς, δυσφημιστικές, υποτιμητικές, παραπλανητικές και προκλητικές δηλώσεις».

Διαβάστε επίσης

Και η Ουρουγουάη νομιμοποιεί την ευθανασία

Aργεντινή: Φάρμακο μολυσμένο απο βακτήρια – Τουλάχιστον 87 ασθενείς νεκροί

Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Προειδοποιήσεις, απειλές και ελπίδες