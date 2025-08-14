search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 17:17
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 15:15

Επιστρέφει στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας – Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

14.08.2025 15:15
vas.olgas

Την απόδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία προανήγγειλε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, «Μετά από μήνες εντατικών εργασιών, η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα. Στόχος: η αποσυμφόρηση του κέντρου, η καλύτερη ροή οχημάτων, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος».

Στην ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας αναφέρεται στα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ενώ αναφέρεται στην ανάπλαση στην περιοχή που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο.

«Ήδη ολοκληρώθηκε:

ένας νέος χώρος πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς

η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας

‍καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο. Από την απέναντι μεριά, διαμορφώνεται ακόμη μια όμορφη πεζοδρόμηση με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και το τραμ που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή αποκαλύπτει την ιστορία της πόλης, με πολύτιμα ευρήματα από διαφορετικές εποχές.

Μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Στη συνέχεια, ξεκινά το τελικό τμήμα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο.

Το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Όλγας είναι το μοναδικό στην πόλη που θα μείνει ανοιχτό και τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε το έργο να παραδοθεί στους Αθηναίους και τις Αθηναίες το συντομότερο δυνατόν. Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε».

Διαβάστε επίσης:

Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη για τις φωτιές στην Πάτρα: Ζητούσε 112 και μετά προέτρεπε τους πολίτες να μην το εφαρμόζουν

ΚΚΕ: Στην «πρώτη γραμμή» για Παλαιστινιακό και φωτιές – Σφοδρά «πυρά» στην κυβέρνηση

Κασσελάκης από πυρόπληκτη Αχαΐα: Η κρατική μηχανή πρέπει να αλλάξει ριζικά – Δεν αρκεί το φιλότιμο των πολιτών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
donald_trump_apfile3006
ΚΟΣΜΟΣ

Η Νορβηγία «δίνει στεγνά» τον Τραμπ: «Ζήτησε να μιλήσει για το Νόμπελ Ειρήνης με τον υπ. Οικονομικών»

pyrosvestiki_enimerosi_1408_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Το διήμερο 11-12/8 καταγράφηκαν 152 ενάρξεις πυρκαγιών – Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές (photos)

xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για τις πυρκαγιές: Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

mazonakis-new
LIFESTYLE

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

trump putin 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Πούτιν: Κατ’ ιδίαν τετ α τετ πριν από την κοινή συνέντευξη τύπου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 17:17
donald_trump_apfile3006
ΚΟΣΜΟΣ

Η Νορβηγία «δίνει στεγνά» τον Τραμπ: «Ζήτησε να μιλήσει για το Νόμπελ Ειρήνης με τον υπ. Οικονομικών»

pyrosvestiki_enimerosi_1408_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Το διήμερο 11-12/8 καταγράφηκαν 152 ενάρξεις πυρκαγιών – Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές (photos)

xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για τις πυρκαγιές: Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

1 / 3