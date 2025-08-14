Επιστρέφει στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας – Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Την απόδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία προανήγγειλε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, «Μετά από μήνες εντατικών εργασιών, η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα. Στόχος: η αποσυμφόρηση του κέντρου, η καλύτερη ροή οχημάτων, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος».

Στην ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας αναφέρεται στα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ενώ αναφέρεται στην ανάπλαση στην περιοχή που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο.

«Ήδη ολοκληρώθηκε:

ένας νέος χώρος πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς

η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας

‍καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο. Από την απέναντι μεριά, διαμορφώνεται ακόμη μια όμορφη πεζοδρόμηση με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και το τραμ που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή αποκαλύπτει την ιστορία της πόλης, με πολύτιμα ευρήματα από διαφορετικές εποχές.

Μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Στη συνέχεια, ξεκινά το τελικό τμήμα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο.

Το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Όλγας είναι το μοναδικό στην πόλη που θα μείνει ανοιχτό και τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε το έργο να παραδοθεί στους Αθηναίους και τις Αθηναίες το συντομότερο δυνατόν. Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε».

