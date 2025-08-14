Παλαιστινιακό και πυρκαγιές βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του ΚΚΕ, καθώς οι αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις και τους σχεδιασμούς του Ισραήλ στη Γάζα κλιμακώνονται, διεθνώς και στη χώρα μας – και μάλιστα ακόμη και σε τουριστικές περιοχές –, ενώ την ίδια ώρα, για μια ακόμη φορά η ελληνική επικράτεια έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Το ΠΑΜΕ και οργανώσεις του ΚΚΕ καλούν στη μεγάλη κινητοποίηση στον Πειραιά (7 μ.μ.) για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες, μεταξύ αυτών και στρατιώτες του IDF, όπως καταγγέλλεται. Στην κινητοποίηση, υπό την ομπρέλα του ΠΑΜΕ, κάλεσαν και τα εργατικά Κέντρα (Πειραιά και Λαυρίου), ομοσπονδίες, σωματεία, φορείς προσκείμενοι στο ΚΚΕ κ.ά.

Το ΚΚΕ διεκδικεί ρόλο «μπροστάρη» των αριστερών αγωνιστικών κινητοποιήσεων αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό και καταδίκης του Ισραήλ. «Θα βρισκόμαστε μπροστά σε όλες τις κινητοποιήσεις, σε όλη την Ελλάδα, για να υλοποιηθεί η ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής του 2015 για την αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, κάτι που δεν το κάνει μέχρι σήμερα η ελληνική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που έχει τεράστιες εγκληματικές ευθύνες για το συγκεκριμένο ζήτημα» διεμήνυσε από την Αταλάντη ο Δημήτρης Κουτσούμπας προ ημερών.

Παράλληλα, καταγγέλλει σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για «συνενοχή» στα εγκλήματα του «κράτους – δολοφόνου» όπως σταθερά αποκαλεί το Ισραήλ ο Περισσός, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση να σταματήσει η συνεργασία και η στήριξη που προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση. Ειδικά όσο συνεχίζεται η «γενοκτονία» και αποκαλύπτονται σχεδιασμοί κατάληψης της Γάζας μέχρι το φθινόπωρο.

Σε ό,τι αφορά το μέτωπο των πυρκαγιών, το ΚΚΕ καταρχάς έχει θέσει σε επιφυλακή τις οργανώσεις του, που βρίσκονται στα διάφορα μέτωπα συμβάλλοντας στην κατάσβεση και τη στήριξη των πληγέντων. Αποδίδει την πλήρη ευθύνη στην κυβέρνηση καταλογίζοντάς της ότι «κρύβεται πίσω από τα “ακραία καιρικά φαινόμενα”, την ατομική ευθύνη και τα μηνύματα 112» και συνεχίζει να περιορίζεται στο μοντέλο της καταστολής των πυρκαγιών την ώρα που – θεωρεί – ξανά αποδεικνύεται η ανάγκη της έμφασης στην πρόληψη.

Ειδικά για την περίπτωση της Ανατολικής Αττικής, (Κερατέα κ.λπ.), στο ΚΚΕ επισημαίνουν ότι ευθύνεται το απαρχαιωμένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για το οποίο το κόμμα είχε απευθύνει και ερώτηση στη Βουλή λέγοντας: «Έχουμε έναν ιδιωτικοποιημένο ΔΕΔΔΗΕ που είναι πανέτοιμος και θωρακισμένος να κόβει το ρεύμα στις λαϊκές οικογένειες και, την ίδια ώρα, δεν συντηρεί το δίκτυό του για να προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές και το φυσικό περιβάλλον».

Μιλώντας στο ERTNews χθες ο βουλευτής του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου, Γιάννης Γκιόκας, κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι ανάλογη είναι η εικόνα και σε άλλες χώρες σημείωσε ότι η πολιτική της απουσίας πρόληψης «εφαρμόζεται από τις κυβερνήσεις και των άλλων χωρών, γιατί αυτή είναι η στρατηγική της Ε.Ε., που δεν θεωρεί επιλέξιμα έργα τις υποδομές για την προστασία των λαών από τα φυσικά φαινόμενα».

Εξήγησε δε ότι η πρόληψη συνίσταται στη χάραξη αντιπυρικών ζωνών, στην κατασκευή δασικών δρόμων, στον καθαρισμό των δημόσιων εκτάσεων, στην κάλυψη των χιλιάδων κενών στη δασική και πυροσβεστική υπηρεσία. Αναφερόμενος σε στοιχεία, σημείωσε ότι «τα κενά στα Δασαρχεία ανέρχονται στο 70%, υπάρχουν δασαρχεία με μεγάλες εκτάσεις υπό την ευθύνη τους, όπως Λαύριο, Πάρνηθα κ.ά. που έχουν μηδέν δασεργάτες. Αντίστοιχα, στην Πυροσβεστική, τόνισε, «υπάρχουν εργαζόμενοι τριών ταχυτήτων, δηλαδή τρεις διαφορετικού τύπου εργασιακές σχέσεις και η κυβέρνηση αρνείται να τους μονιμοποιήσει για να καλυφθούν οι ανάγκες».

