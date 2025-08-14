search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 09:09
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2399
14/8/2025
14.08.2025 06:27

ΚΚΕ: Στην «πρώτη γραμμή» για Παλαιστινιακό και φωτιές – Σφοδρά «πυρά» στην κυβέρνηση

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2399
14/8/2025
14.08.2025 06:27
KKE

Παλαιστινιακό και πυρκαγιές βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του ΚΚΕ, καθώς οι αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις και τους σχεδιασμούς του Ισραήλ στη Γάζα κλιμακώνονται, διεθνώς και στη χώρα μας – και μάλιστα ακόμη και σε τουριστικές περιοχές –, ενώ την ίδια ώρα, για μια ακόμη φορά η ελληνική επικράτεια έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Το ΠΑΜΕ και οργανώσεις του ΚΚΕ καλούν στη μεγάλη κινητοποίηση στον Πειραιά (7 μ.μ.) για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες, μεταξύ αυτών και στρατιώτες του IDF, όπως καταγγέλλεται. Στην κινητοποίηση, υπό την ομπρέλα του ΠΑΜΕ, κάλεσαν και τα εργατικά Κέντρα (Πειραιά και Λαυρίου), ομοσπονδίες, σωματεία, φορείς προσκείμενοι στο ΚΚΕ κ.ά.

Το ΚΚΕ διεκδικεί ρόλο «μπροστάρη» των αριστερών αγωνιστικών κινητοποιήσεων αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό και καταδίκης του Ισραήλ. «Θα βρισκόμαστε μπροστά σε όλες τις κινητοποιήσεις, σε όλη την Ελλάδα, για να υλοποιηθεί η ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής του 2015 για την αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, κάτι που δεν το κάνει μέχρι σήμερα η ελληνική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που έχει τεράστιες εγκληματικές ευθύνες για το συγκεκριμένο ζήτημα» διεμήνυσε από την Αταλάντη ο Δημήτρης Κουτσούμπας προ ημερών.

Παράλληλα, καταγγέλλει σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για «συνενοχή» στα εγκλήματα του «κράτους – δολοφόνου» όπως σταθερά αποκαλεί το Ισραήλ ο Περισσός, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση να σταματήσει η συνεργασία και η στήριξη που προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση. Ειδικά όσο συνεχίζεται η «γενοκτονία» και αποκαλύπτονται σχεδιασμοί κατάληψης της Γάζας μέχρι το φθινόπωρο.

Σε ό,τι αφορά το μέτωπο των πυρκαγιών, το ΚΚΕ καταρχάς έχει θέσει σε επιφυλακή τις οργανώσεις του, που βρίσκονται στα διάφορα μέτωπα συμβάλλοντας στην κατάσβεση και τη στήριξη των πληγέντων. Αποδίδει την πλήρη ευθύνη στην κυβέρνηση καταλογίζοντάς της ότι «κρύβεται πίσω από τα “ακραία καιρικά φαινόμενα”, την ατομική ευθύνη και τα μηνύματα 112» και συνεχίζει να περιορίζεται στο μοντέλο της καταστολής των πυρκαγιών την ώρα που – θεωρεί – ξανά αποδεικνύεται η ανάγκη της έμφασης στην πρόληψη.

Ειδικά για την περίπτωση της Ανατολικής Αττικής, (Κερατέα κ.λπ.), στο ΚΚΕ επισημαίνουν ότι ευθύνεται το απαρχαιωμένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για το οποίο το κόμμα είχε απευθύνει και ερώτηση στη Βουλή λέγοντας: «Έχουμε έναν ιδιωτικοποιημένο ΔΕΔΔΗΕ που είναι πανέτοιμος και θωρακισμένος να κόβει το ρεύμα στις λαϊκές οικογένειες και, την ίδια ώρα, δεν συντηρεί το δίκτυό του για να προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές και το φυσικό περιβάλλον».

Μιλώντας στο ERTNews χθες ο βουλευτής του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου, Γιάννης Γκιόκας, κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι ανάλογη είναι η εικόνα και σε άλλες χώρες σημείωσε ότι η πολιτική της απουσίας πρόληψης «εφαρμόζεται από τις κυβερνήσεις και των άλλων χωρών, γιατί αυτή είναι η στρατηγική της Ε.Ε., που δεν θεωρεί επιλέξιμα έργα τις υποδομές για την προστασία των λαών από τα φυσικά φαινόμενα».

Εξήγησε δε ότι η πρόληψη συνίσταται στη χάραξη αντιπυρικών ζωνών, στην κατασκευή δασικών δρόμων, στον καθαρισμό των δημόσιων εκτάσεων, στην κάλυψη των χιλιάδων κενών στη δασική και πυροσβεστική υπηρεσία. Αναφερόμενος σε στοιχεία, σημείωσε ότι «τα κενά στα Δασαρχεία ανέρχονται στο 70%, υπάρχουν δασαρχεία με μεγάλες εκτάσεις υπό την ευθύνη τους, όπως Λαύριο, Πάρνηθα κ.ά. που έχουν μηδέν δασεργάτες. Αντίστοιχα, στην Πυροσβεστική, τόνισε, «υπάρχουν εργαζόμενοι τριών ταχυτήτων, δηλαδή τρεις διαφορετικού τύπου εργασιακές σχέσεις και η κυβέρνηση αρνείται να τους μονιμοποιήσει για να καλυφθούν οι ανάγκες».

Διαβάστε επίσης:

Πελετίδης: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η Πάτρα»

Κασσελάκης από πυρόπληκτη Αχαΐα: Η κρατική μηχανή πρέπει να αλλάξει ριζικά – Δεν αρκεί το φιλότιμο των πολιτών

Παρέμβαση Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία: Τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε όλα τα μέτωπα – Ενεργές εστίες σε Χίο και Ρωμανό Πάτρας – Eνημέρωση από την Πυροσβεστική

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματες ειδοποιήσεις για φόρους σε κληρονόμους – Λιγότερα πρόστιμα ή νέα φορολογική παγίδα;

aerodromio makedonia 87- new
BUSINESS

Αύξηση 7,3% στην επιβατική κίνηση αεροδρομίου «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης με έντονη διεθνή ζήτηση και ρεκόρ Ιουλίου

popi-christodoulou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη υπηρέτρια της «Ντάλιας» από το «Παρά Πέντε»

Iσχυροί άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα προσγειώσεων στο Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς - Media
BUSINESS

Η TUI ξεπερνά τις εκτιμήσεις κερδών και εσόδων, αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για το 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Διάσπαρτες εστίες στην Αχαΐα – Βελτιωμένη η κατάσταση σε Χίο και Φιλιππιάδα – Σε ύφεση η φωτιά στη Ζάκυνθο

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 09:07
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε όλα τα μέτωπα – Ενεργές εστίες σε Χίο και Ρωμανό Πάτρας – Eνημέρωση από την Πυροσβεστική

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματες ειδοποιήσεις για φόρους σε κληρονόμους – Λιγότερα πρόστιμα ή νέα φορολογική παγίδα;

aerodromio makedonia 87- new
BUSINESS

Αύξηση 7,3% στην επιβατική κίνηση αεροδρομίου «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης με έντονη διεθνή ζήτηση και ρεκόρ Ιουλίου

1 / 3