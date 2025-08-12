search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

12.08.2025 19:14

Crown Iris: «Δεν θα πατήσουν πόδι οι εγκληματίες πολέμου» – Νέα μεγάλη εργατική κινητοποίηση στον Πειραιά

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου, μετά τον Βόλο η σκυτάλη των κινητοποιήσεων περνά στον Πειραιά, όπου στην πύλη Ε12 του λιμανιού θα συγκεντρωθούν σωματεία και εργαζόμενοι.

«Η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα ανάπαυσης για εγκληματίες πολέμου», τονίζουν οι διοργανωτές, συμπληρώνοντας ότι «Το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς στρατιώτες είναι ανεπιθύμητο. Να μην πατήσουν το πόδι τους!».

Στήριξη στον παλαιστινιακό λαό εν μέσω σφοδρής κρίσης

Το ΠΑΜΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να εκφράσουν δυναμικά την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, που μετρά πάνω από 60.000 θύματα, κυρίως παιδιά, και αντιμάχεται τα σχέδια του Νετανιάχου για καθολική κατοχή της Γάζας.

Όπως επισημαίνουν, «oι τελευταίες εξελίξεις με τις δηλώσεις Νετανιάχου για καθολική κατοχή της Γάζας καταρρίπτουν κάθε επιχείρημα περί “δικαιώματος στην αυτοάμυνα” του Ισραήλ, το οποίο είχαν σπεύσει να αποδεχτούν τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού».

Κατηγορίες κατά της κυβέρνησης για στήριξη και συγκάλυψη

Σε σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, τονίζεται ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ έχει μεγάλη ευθύνη για τη στήριξη στο κράτος – δολοφόνο. Από κοινού με την πρεσβεία του Ισραήλ επιχειρούν, αξιοποιώντας και την έλευση του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλοιου, να ξεπλύνουν τα εγκλήματα του κράτους – δολοφόνου, να καταστείλουν κάθε αντίδραση, κάθε έκφραση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης, στο όνομα του “αντισημιτισμού“».

Την παρουσία τους στις κινητοποιήσεις έχουν επιβεβαιώσει πλήθος σωματείων και οργανώσεων, μεταξύ των οποίων:

  • Τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής
  • Ομοσπονδίες Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΟΕΦΣΕΕ), Λογιστών (ΠΟΛ), Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ), και Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ)
  • Ναυτεργατικά σωματεία όπως ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
  • Συνδικάτα Μετάλλου, Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας, Ναυπηγοξυλουργών, Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχείων
  • Σωματεία Καθαριστών, Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία, Χημικής Βιομηχανίας και Επαγγελματιών Οδηγών
  • Οργανώσεις όπως η ΟΓΕΕΕΔΥΕΕΕΔΔΑ και το ΜΑΣ

