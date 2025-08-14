Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη για τις φωτιές στην Πάτρα: Ζητούσε 112 και μετά προέτρεπε τους πολίτες να μην το εφαρμόζουν

Ευθύνες στον Δήμο της Πάτρας και προσωπικά στον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη επιρρίπτει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης μιλώντας για τις φωτιές που ξέσπασαν και επεκτάθηκαν στην Πάτρα τις τελευταίες δύο μέρες.

Αρχικά, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σε δηλώσεις του για τις φωτιές σημείωσε πως συνολικά έχουν καεί πάνω από 100.000 στρέμματα γης, ενώ όπως δείχνουν τα στοιχεία από το Copernicus, μικρό ποσοστό από τα χιλιάδες στρέμματα αυτά είναι δάσος.

Ο ίδιος σημείωσε πως υπάρχουν σαφείς ενδείξεις κακόβουλων ενεργειών, τονίζοντας πως κάποιοι ήθελαν να μπει η φωτιά μέσα στην Πάτρα.

Στη συνέχεια σημείωσε πως: «Ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων» και συνέχισε λέγοντας πως «αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων όσον αφορά την πυρκαγιά. Και σε επίπεδο καθαρισμού των οικοπέδων και σε επίπεδο βοήθειας κατάσβεσης της φωτιάς και προστασίας της ανθρώπινης ζωής».

Ήταν «εγκληματικό και επικίνδυνο» αυτό που είπε ο κ. Πελετίδης, ότι δηλαδή κάποιοι έσωσαν τα σπίτια τους επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τα μηνύματα που εστάλησαν από το 112 σημείωσε.

