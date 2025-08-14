Στη Φολέγανδρο για τον Δεκαπενταύγουστο ο Σωκράτης Φάμελλος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη Φολέγανδρο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, θα περάσει τις ημέρες των εορτών του Δεκαπενταύγουστου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου.
Διαβάστε επίσης:
Επιστρέφει στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας – Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα
Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη για τις φωτιές στην Πάτρα: Ζητούσε 112 και μετά προέτρεπε τους πολίτες να μην το εφαρμόζουν
ΚΚΕ: Στην «πρώτη γραμμή» για Παλαιστινιακό και φωτιές – Σφοδρά «πυρά» στην κυβέρνηση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.