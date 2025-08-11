Στη συγκέντρωση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος (photos)

Στις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο βρέθηκε την Κυριακή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποίησε φωτογραφίες από τη συμμετοχή του στην ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη που διοργάνωσε και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φολεγάνδρου.

Στη λεζάντα γράφει: «Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα. Και είμαστε υπερήφανοι που από την αρχή είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στην ημέρα δράσης που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φολεγάνδρου».

