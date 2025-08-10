Έρχονται δύσκολα για τους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Ένα κακό μαντάτο έριξε στην αγορά της πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΠ), που αποτελεί τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης της Ελλάδας και «αξιολογεί την τεχνική επάρκεια, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των φορέων πιστοποίησης, ελέγχου και επαλήθευσης όπως επίσης και των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων».

Ο ΕΣΥΠ, αφότου έσκασε το νέο σκάνδαλο με τις πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων – ως συνέχεια του μεγα-σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ –, περνάει από κόσκινο τους πάντες σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο.

Ποιες είναι οι συνέπειες για όσους βρεθούν «ανοιχτοί» στους ελέγχους;

Αντιγράφουμε από τους Κανονισμούς Διαπίστευσης των εταιρειών τις παραγράφους 3.4.1, 3.4.2 και 3.4.3:

«Σε περίπτωση που διαπιστευμένος φορέας δεν ικανοποιεί κάποια από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3.1 έως 3.3 ή των 4.1 έως 4.3 ή τις προϋποθέσεις για τη χρήση του Εθνικού Λογότυπου Διαπίστευσης, που προδιαγράφονται στον Κανονισμό για τη χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΕΛΔ), το ΕΣΥΔ μπορεί να ειδοποιήσει εγγράφως τον φορέα για την παράβαση και να δώσει προθεσμία για υλοποίηση των

απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών ή/και:

● Να προβεί σε γραπτή επίπληξη του φορέα ή/και

● Να αναστείλει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τη χορηγηθείσα διαπίστευση. Το διάστημα αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Μετά το πέρας αυτών ανακαλείται η χορηγηθείσα διαπίστευση εφόσον δεν έχουν αρθεί οι λόγοι της

αναστολής ή

● Να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα διαπίστευση εν μέρει ή εν συνόλω.

Προκειμένου να αρθεί η αναστολή της διαπίστευσης, θα πρέπει να αποδειχθεί τεκμηριωμένα ότι έχουν εξαλειφθεί οι λόγοι της αναστολής της διαπίστευσης.

Όταν διαπιστωθεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΣΥΔ, ότι δραστηριότητα ενός διαπιστευμένου από το ΕΣΥΔ φορέα δεν πληροί απαιτήσεις των Προτύπων και των Κανονισμών Διαπίστευσης, με αποτέλεσμα να θέτει σε άμεσο κίνδυνο την αξιοπιστία της διαπίστευσης, είναι δυνατόν να επιβληθεί στον φορέα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΣΥΔ άμεσα απαγόρευση έκδοσης εκθέσεων/πιστοποιητικών με το λογότυπο του ΕΣΥΔ, για όλο ή μέρος του πεδίου διαπίστευσης, μέχρις ότου ομάδα αξιολόγησης του ΕΣΥΔ διαπιστώσει είτε ότι ήρθη ο κίνδυνος ή, αντίθετα, ότι στοιχειοθετούνται λόγοι για την αναστολή ή την ανάκληση της διαπίστευσης, με την καθιερωμένη διαδικασία λήψης απόφασης. Σε κάθε περίπτωση το ΕΣΥΔ δύναται να δημοσιοποιεί τις ως άνω ενέργειές του».

Το πρώτο αποτέλεσμα των ελέγχων έγινε γνωστό τη Δευτέρα 4 Αυγούστου, όταν δημοσιοποιήθηκε ότι το ΕΣΥΔ, με την απόφαση Σ/385/25, επέβαλε εξάμηνη αναστολή για το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 στην εταιρεία IRIS BIO, η οποία δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τι σημαίνει η εν λόγω ποινή; Ότι αναστέλλεται η διαπίστευσή της για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων για έξι μήνες και ότι έπεται η «διενέργεια νέας αξιολόγησης μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της αναστολής».

Σύμφωνα με παράγοντες του χώρου, τέτοιες ποινές είναι βαριές, αφού, πρώτον, συχνά αποτελούν τον προπομπό της ανάκλησης της άδειας των εταιρειών και, δεύτερον, κατά τον χρόνο της ισχύος τους αποτελούν σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία τους. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η εν λόγω ποινή δείχνει πως το ΕΣΥΔ είναι αποφασισμένο να μην βάλει νερό στο κρασί του. Ο χρόνος θα δείξει αν έχουν δίκιο…

