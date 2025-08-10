search
Το μεγάλο στοίχημα του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Θα διαβάσατε στα προηγούμενα φύλλα του «Ποντικιού» ότι στο ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σε καλή φάση. Αυτό ενισχύεται και από το ότι ετοιμάζονται πυρετωδώς για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Ο αρχηγός του Κινήματος θα παρουσιάσει το πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα.

Σ’ αυτό εντάσσεται και το σχέδιο του Σταύρου Μπένου για το κράτος. Το σχέδιο διαμορφώνεται σε συνεννόηση με τον Ανδρουλάκη και την Άννα Διαμαντοπούλου, αφορά συνολικά το κράτος και περιλαμβάνει το ζήτημα της πολιτικής προστασίας.

«Ποτέ δεν είδαμε το κράτος ολιστικά. Το κράτος δεν διοικείται επί της ουσίας. Είναι μια μεγάλη βιομηχανία παραγωγής δημοσίων αγαθών. Υπάρχουν τρεις ροές που πρέπει να εποπτεύονται» ανέφερε ο Μπένος σε συνέντευξή του (Dnews).

Το σχέδιο θα έχει αναφορές στους υπαλλήλους, το ψηφιακό κράτος, τη ροή των χρημάτων και τη… ροή κονδυλίων της Ε.Ε.

Το ότι ο Ανδρουλάκης πάει πρώτη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ αποτελεί μεγάλο στοίχημα για τον ίδιο.

1 / 3