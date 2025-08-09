search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 09:45
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

09.08.2025 08:43

Η «νόσος του Μαξίμου»

09.08.2025 08:43
«Εγώ λαμβάνω χειρότερα από αυτά. Οργή, θυμό» είπε σε μια αποστροφή του λόγου του ο Δημήτρης Δανίκας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής στο «Πρώτο Θέμα» την περασμένη Κυριακή, αναφερόμενος στα αισθήματα της κοινωνίας λόγω της ακρίβειας.

Η απάντηση του πρωθυπουργού ήταν μάλλον απροσδόκητη: «Δεν το ξέρω αυτό, αλλά να σου πω και κάτι ακόμα; (…)». Είναι δυνατόν, θα αναρωτηθείτε, ο επικεφαλής της κυβέρνησης να αγνοεί τι νιώθει και τι πιστεύει η κοινωνία για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνεχόμενα χρόνια;

Είναι, όντως, επιεικώς παράδοξο, μια και ο Μητσοτάκης δεν είναι ένας πρωθυπουργός κλεισμένος στα «τείχη» του Μεγάρου Μαξίμου. Έχει κατ’ επανάληψη γυρίσει την Ελλάδα και δίνει την αίσθηση πως διατηρεί τη στοιχειώδη επαφή του με την κοινωνία – σε αντίθεση με κάποιους από τους προκατόχους του.

Πώς είναι, επομένως, δυνατόν να… μην ξέρει για την οργή της κοινωνίας; Εκτός εάν τελικά η νόσος του Μαξίμου είναι τόσο ισχυρή, ώστε κανείς να μην μένει απρόσβλητος.

Ποια είναι τα συμπτώματα της εν λόγω νόσου; Η απώλεια επαφής με τις διαθέσεις των πολιτών, η αδυναμία πρόσληψης των μηνυμάτων τους, η αίσθηση παντοδυναμίας ακόμη και αν κανείς άλλος δεν τη βλέπει, η βεβαιότητα πως η απουσία ισχυρής αντιπολίτευσης δίνει αυτομάτως εκλογικούς θριάμβους.

Πολλοί οι κατά καιρούς ασθενήσαντες, αλλά μάλλον ο ιός παραμένει ενεργός στο Μέγαρο…

ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στον Πειραιά: Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Έρχονται τα «πορτοκαλί» και τα «κόκκινα» τιμολόγια – Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «νόσος του Μαξίμου»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαιωμένο το ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

1 / 3