«Εγώ λαμβάνω χειρότερα από αυτά. Οργή, θυμό» είπε σε μια αποστροφή του λόγου του ο Δημήτρης Δανίκας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής στο «Πρώτο Θέμα» την περασμένη Κυριακή, αναφερόμενος στα αισθήματα της κοινωνίας λόγω της ακρίβειας.
Η απάντηση του πρωθυπουργού ήταν μάλλον απροσδόκητη: «Δεν το ξέρω αυτό, αλλά να σου πω και κάτι ακόμα; (…)». Είναι δυνατόν, θα αναρωτηθείτε, ο επικεφαλής της κυβέρνησης να αγνοεί τι νιώθει και τι πιστεύει η κοινωνία για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνεχόμενα χρόνια;
Είναι, όντως, επιεικώς παράδοξο, μια και ο Μητσοτάκης δεν είναι ένας πρωθυπουργός κλεισμένος στα «τείχη» του Μεγάρου Μαξίμου. Έχει κατ’ επανάληψη γυρίσει την Ελλάδα και δίνει την αίσθηση πως διατηρεί τη στοιχειώδη επαφή του με την κοινωνία – σε αντίθεση με κάποιους από τους προκατόχους του.
Πώς είναι, επομένως, δυνατόν να… μην ξέρει για την οργή της κοινωνίας; Εκτός εάν τελικά η νόσος του Μαξίμου είναι τόσο ισχυρή, ώστε κανείς να μην μένει απρόσβλητος.
Ποια είναι τα συμπτώματα της εν λόγω νόσου; Η απώλεια επαφής με τις διαθέσεις των πολιτών, η αδυναμία πρόσληψης των μηνυμάτων τους, η αίσθηση παντοδυναμίας ακόμη και αν κανείς άλλος δεν τη βλέπει, η βεβαιότητα πως η απουσία ισχυρής αντιπολίτευσης δίνει αυτομάτως εκλογικούς θριάμβους.
Πολλοί οι κατά καιρούς ασθενήσαντες, αλλά μάλλον ο ιός παραμένει ενεργός στο Μέγαρο…
